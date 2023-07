Warum Freisings Trinkwasser um 40 Prozent teurer wird

Stadtwerke erklären Preiserhöhung

Die Freisinger müssen sich auf eine satte Kostensteigerung einstellen: Die Stadtwerke erhöhen die Preise für Trinkwasser deutlich. Der Grund ist ein Gesetz.

Freising – Das Wasser in Freising wird teurer: Die Bürgerinnen und Bürger müssen ab dem 1. August 2023 40 Prozent mehr für das Trinkwasser zahlen. Diese satte Erhöhung wurde von den Mitgliedern des Werkausschusses in der jüngsten Sitzung am Mittwoch einstimmig beschlossen. Eine Wahl hatte das Gremium dabei nicht, denn jede Kommune ist gesetzlich dazu verpflichtet, im Bereich der Trinkwasserversorgung kostendeckend zu arbeiten. „Wir haben die Preise in der Vergangenheit auch schon nach unten korrigiert, jetzt muss es leider in die andere Richtung sein“, sagte OB Tobias Eschenbacher.

Die Zahlen sprechen für sich, wie Stadtwerke-Chef Dominik Schweegler sagte: Die Stadtwerke investierten 2022 im Bereich der Trinkwasserversorgung 1,8 Millionen Euro. Der Absatz lag mit 3,1 Millionen Kubikmetern etwa auf dem Niveau des Vorjahrs. Das Minus, das es nun durch die Preiserhöhung auszugleichen gilt, liegt bei 433.500 Euro. Schweegler erklärte, woher der Verlust kommt: Zum einen schlagen die steigenden Energiepreise zu Buche. Hinzu kommt zum anderen ein sattes Plus bei den Instandhaltungskosten für eine sichere Wasserversorgung. Hier würden die Auflagen immer mehr werden, selbst überschaubare Maßnahmen seien laut Schweegler beim Trinkwasser sehr kostenintensiv.

Erhöhung gesetzlich vorgeschrieben

Konkret bedeutet das nun, dass ab August ein Kubikmeter Wasser statt bisher 1,65 Euro dann 2,29 Euro netto kosten wird. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist der Bereich bereits vom bayerischen kommunalen Prüfungsverband genau unter die Lupe genommen worden. „Der hat uns auf die unumgängliche Preiserhöhung hingewiesen, das ist keine Idee von uns, sondern eine gesetzliche Vorgabe, an die wir uns zu halten haben“, sagte Ulrich Vogl (ÖDP), „auch wenn das für die Bürgerinnen und Bürger schon happig ist“. Und auch, wenn es eine „unschöne Sache“ sei, wie Vogl sagte, „ist das vielleicht ein Anreiz, intensiv über Wassersparen nachzudenken und so die Erhöhung wieder wettzumachen“.

Ob denn die Vorauszahlungen bereits im August angepasst werden, wollte Richard Grimm (FW) wissen. Laut Schwegler ist das nicht geplant. „Wir werden das so belassen und Ende des Jahres nachberechnen.“ Wer sich also ab August nicht zum Wassersparen diszipliniert, wird wohl zum Jahresende nachzahlen müssen.

