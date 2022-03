Das Freisinger Grundwasser: Ein unsichtbarer Schatz, der gepflegt werden muss

Das älteste Wahrzeichen der Freisinger Wasserversorgung ist der Wasserturm. © Stadtwerke

Am Weltwassertag betonen die Stadtwerke Freising die sorgfältige Pflege dieser essenziellen Lebens-Ressource.

Freising – „Die Bedeutung von sauberem Trinkwasser, das immer ausreichend zur Verfügung steht – in Zeiten von abnehmenden Niederschlägen wird uns diese immer bewusster. Aber auch in Gegenden wie Freising, das seit je her mit Wasserreichtum gesegnet ist, gilt es, diesen Schatz verantwortungsvoll einzusetzen und zu hüten“, schreibt Nina Reitz von den Freisinger Stadtwerken in ihrer Kolumne zum heutigen Weltwassertag.

Der Appell

Die Sprecherin betont weiter in der Stellungnahme: „Der Weltwassertag, zu dem die Vereinten Nationen seit 1992 aufrufen, erinnert alljährlich an die Besonderheiten von Wasser als essenziellste Ressource allen Lebens. Der diesjährige Weltwassertag steht unter dem Motto ,Unser Grundwasser – der unsichtbare Schatz‘. Mit diesem Jahresthema wollen die Vereinten Nationen weltweit auf die Bedeutung des Grundwassers aufmerksam machen und es ins Bewusstsein der Menschen rufen.

Sorgsamer Umgang

In Freising sind die Freisinger Stadtwerke für die Trinkwasserversorgung zuständig und gehen dabei aufmerksam und sorgsam mit dem Freisinger Grundwasser um. Hierzu gehört unter anderem die kontinuierliche Messung und Dokumentation des Zustandes des Grundwassers. Monatlich erfassen die Freisinger Stadtwerke den Grundwasserspiegel nicht nur an den drei Flachbrunnen, sondern zusätzlich auch an weiteren Grundwassermessstellen im Wasserschutzgebiet Vötting, und sie messen den Nitratwert. Dadurch wird das gesamte Einzugsgebiet optimal im Blick behalten.

Der Nitratwert im oberflächennahen Freisinger Grundwasser hat sich, wie in den Messungen dokumentiert werden konnte, in den vergangenen drei Jahrzehnten in etwa halbiert, auf rund 25 Milligramm pro Liter, weit unter dem vorgeschriebenen Grenzwert. Dies wurde durch die grundwasserschonende Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen im Trinkwassereinzugsgebiet erreicht.

Erfolgreiche Kooperation

Die langjährige und äußerst erfolgreiche Kooperation der Freisinger Stadtwerke mit den Landwirten führte zu einer Verminderung des Nitrateintrags ins Grundwasser. Je besser die Qualität des Grundwassers, also des Wassers, das menschlichen Einflüssen schon ausgesetzt war, umso weniger Wasser muss aus den tieferen Schichten entnommen werden – Wasser, welches noch unberührt in 100 Meter Tiefe gespeichert ist.

Senkung des Nitratwerts

Durch Senkung des Nitratwerts im Grundwasser können die Freisinger Stadtwerke den Trinkwasserbedarf zunehmend aus den Flachbrunnen decken. Die Trinkwasserversorgung wird dadurch nachhaltiger, da die kostbaren Bestände an Tiefenwasser geschont werden. Gleichzeitig wird dadurch auch der Energieaufwand, der nötig ist, um das Wasser aus der Tiefe zu pumpen, reduziert – ein weiterer wichtiger Aspekt für eine nachhaltige Trinkwasserversorgung.“ ft

