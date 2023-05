Das neue Freisinger Berufschulzentrum: Eine „Traumschule“ für bis zu 160 Millionen

Von: Andreas Beschorner

Mit einem Tross an Fachplanern und Kreisräten marschierte Landrat Helmut Petz (l.) durch die alte Berufschule. © Lehmann

Das neues Freisinger Berufschulzentrum wird ein architektonisches Juwel, das allerdings bis zu 160 Millionen Euro kosten könnte.

Freising - Eine Summe von bis zu 160 Millionen Euro steht im Raum. Und das ist zu viel – selbst für ein architektonisches Juwel, das das neue Berufsschulzentrum an der Wippenhauser Straße sein wird. Architekten und Planer tüfteln also, um die Kosten zu senken. Wenn im Juni der Schulausschuss des Landkreises tagt, soll eine qualifizierte Kostenschätzung vorgelegt werden. Am Donnerstag erfuhren die Kreisräte schon einmal, wie weit die Vorentwurfsplanung inzwischen gediehen ist.

Ein Mammutprojekt

Dass die alte Berufsschule nach 50 Jahren ausgedient hat, davon konnten sich die Kreisräte vor der Sitzung bei einem Rundgang durch die geheiligten, aber massiv sanierungsbedürftigen Hallen überzeugen. Dass die Gemäuer bald Geschichte sein und einem spektakulären Neubau weichen werden, ist seit rund zehn Jahren beschlossene Sache – Dreifachturnhalle und Tiefgarage inklusive. Die Schulz und Schulz GmbH hatte den Wettbewerb gewonnen, seitdem habe man „gut und viel gearbeitet“, wie es Helmut Grepmair vom Projektmanager Stein und Partner formulierte.

Vor allem rund 20 Fachbüros, die man bisher schon für das Mammutprojekt ins Boot geholt hatte, hatten sich um die planerische Umsetzung des Entwurfs gekümmert. Und so war am Donnerstag auch ein ganzer Tross von Fachplanern aufmarschiert, um rund zwei Stunden lang über den Masterplan für das Schulzentrum an der Wippenhauser Straße, über die Freianlagen und das Mobilitätskonzept, über die Architektur und das Tragwerk, über Heizung, Lüftung und Elektrotechnik, über PV-Anlagen auf dem Dach oder auch über den Aspekt der Nachhaltigkeit zu berichten.

Das Bauwerk, das laut Grepmair „identitätsstiftend“ sein soll, hat dabei schon manche Änderungen erfahren, die die Kosten senken sollen: Beispielsweise wird es keine 130-Meter-Laufbahn im Keller mehr geben, das Mobilitätskonzept soll die Zahl der in der Tiefgarage zu errichtenden Stellplätze verringern, die Lüftung der Klassenräume soll „low tech“ sein, also mittels der guten alten Fensterlüftung erfolgen. Um welche Dimensionen es sich dabei handelt, mag eine Zahl zeigen: Derzeit verfügt die Berufsschule über eine Hauptnutzfläche von 7444 Quadratmeter, der Vorentwurf sieht 12 400 Quadratmeter vor – ohne Sporthalle.

Das ist der Zeitplan

Die Kreisräte waren von dem, was sie da hörten und sahen, überzeugt, lobten es als wichtige Investition in die Zukunft. Landrat Helmut Petz sprach von einem „super Planentwurf“, freute sich besonders darüber, dass die Aula für mehr als 400 Personen ausgelegt sei. Eva-Maria Roßmann (CSU) sprach von einer „Traumschule“, erinnerte aber daran, dass „Träume halt teuer“ sind.

Wie teuer, das wird der Schulausschuss im Juni erfahren, wenn die qualifizierte Kostenschätzung vorgelegt wird. Dann soll der Projektauftrag erfolgen, Anfang 2024 die Entwurfsplanung samt Kostenberechnung vorliegen, im April 2024 das Projekt genehmigt und der Bauantrag bei der Stadt eingereicht werden. Die Hauptmaßnahme könne im März 2025 starten, Nutzungsbeginn für das Berufsschulzentrum ist für September 2028 vorgesehen.

