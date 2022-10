Das wird schön! Das neue Freisinger Stadtmuseum ist ein großer Wurf

Auf 750 Quadratmetern können die Museumsbesucher künftig einen Spaziergang durch die bewegte Geschichte Freisings unternehmen. © Visualisierung: Stadt Freising/Wollmann und Mang

Das neue Stadtmuseum hat die Räte bereits beim virtuellen Rundgang begeistert. Ein Überblick, was die Freisinger erwarten dürfen.

Freising – Das nächste museale Highlight für Freising nach dem Diözesanmuseum steht in den Startlöchern – nämlich die Eröffnung des Stadtmuseums im Asamgebäude 2024. Zur Freigabe von Ausstellungsplanung, Einrichtungsgegenständen, Bauteilen und Materialien der Ausstellungsräume durch den Kulturausschuss nahm jetzt Stadthistorikerin Ulrike Götz die Stadträte virtuell mit durch ihr neues Museum. Dabei wurde wieder einmal eines deutlich: Dieses Museum wird der nächste ganze große Wurf werden.

Polstermöbel zum Entspannen

„Wir wollen mit dem Museum Freising und seine Geschichte erlebnisreich darstellen“, erklärte Götz einleitend – und das soll bereits vor dem Asamgebäude beginnen und zwar mit digitalen Info-Ständen, auf denen dann etwa anstehende Veranstaltungen kommuniziert werden können. Auf rund 750 Quadratmetern Fläche sollen im Innenraum die Lebensläufe der Stadt mit Dauer- und Sonderausstellungen nachgezeichnet werden, für Workshops und Schulklassen wird zudem ein Museumspädagogik-Areal zur Verfügung stehen.

Während in den Ausstellungsräumen wohl kleine Hocker zu finden sein werden, sollen in der großzügigen Ruhe-Zone nach dem Durchschreiten von drei Gebäudeflügeln größere Polstermöbel genügend Platz zum Durchschnaufen bieten – und das mit Blick auf den Marienplatz. „Das Museum wird barrierefrei sein, ausgenommen sind hier nur minimalste Bereiche, die leider beispielsweise von Rollstuhlfahrern nicht zu erreichen sind“, so Götz weiter. Worauf sich die Besucher auch freuen können: Es wird im neuen Stadtmuseum zahlreiche Medienstationen geben, bei denen dann zusätzliche Informationen über die ausgestellten Originale abgerufen werden können sowie einen Museumsshop für diverse Mitbringsel nach der Tour durch die Freisinger Geschichte.

Grafische Originale können auch bestaunt werden

Was wird es zu sehen geben im neuen Stadtmuseum? Götz klärte auf: „Es wird beginnen mit den landwirtschaftlichen Bedingungen der Stadt und dem frühen Freising.“ Dem herrschaftlichen Freising ist ebenso ein Raum gewidmet wie der geistlichen, frommen Domstadt. Neben dem Zeigen von Handwerkskultur aus der Barockzeit will das Stadtmuseum auch mit einer Buch-Abteilung aufwarten. „Leider sind die kostbaren Freisinger Bücher alle in die Staatsbibliothek gewandert“, erklärte Götz, weshalb die Bücher im Museum digital zu erforschen sein werden – ganz im Gegensatz zum „Grafik-Kabinett“, in dem die grafischen Originale via Schubladenschrank aus nächster Nähe bestaunt werden können.

Viel Platz für Zeit des Nationalsozialismus

Die Sonderausstellungsräume werden während des jeweiligen Aufbaus mit speziellen Vorhängen abgehängt, durch die allerdings via „Bullaugen“ das emsige Treiben der Museumsmitarbeiter beobachtet werden kann. „Was wir auch zeigen werden, ist der Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert, was in vielen Museen ausgeklammert wird – wir wollen hier aber auch die Brüche zeigen“, betonte Götz.

Im letzten großen Raum des Museums wird dann der Blick auf das aktuelle Freising gelenkt, so dass sich der Kreis schließen wird – von den Anfängen bis zur Jetztzeit. „Es wird dort im Fußboden ein großes Luftbild von Freising zu sehen geben, auf dem jeder Bürger sein Haus finden kann“, verkündete Götz nicht ganz ohne Stolz. Ihr absolutes Highlight des Museums ist aber ein Freisinger Fernrohr aus der Barockzeit, das gleichermaßen ein Symbol sein soll für die Offenheit und das Hinausschauen über Grenzen und Horizonte.

Günther: Das wird der Ort in Freising!

Größer als ursprünglich geplant wird wohl die Ausstellung zum Thema „Freising in Zeiten des Nationalsozialismus“ werden, wie Götz betonte. Hier gab es auch gleich Dank von Susanne Günther (Grüne), die eine Vergrößerung bei diesem wichtigen Thema sehr begrüßte. „Wir gehen in großen Schritten der Eröffnung entgegen“, so Günther weiter, für die das Stadtmuseum ein „Blickfang“ und ein „markanter Ort für Kunst- und Kulturinteressierte“ werden wird. Sie ging in ihrem Lob sogar noch weiter: „Es wird der Ort in Freising werden!“

Was Charlotte Reitsam (Grüne) allerdings beim virtuellen Rundgang vermisste, war eine kritische Auseinandersetzung mit dem Flughafenbau – weil eben dieser „Bruch“ die Stadtgeschichte nachhaltig verändert habe. Hier konnte Götz beruhigen: „Das Thema Flughafen ist natürlich geplant – auch die Zwiespältigkeit, die damit einhergeht.“

Richard Lorenz

