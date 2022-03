So sieht das neue Gesicht des Freisinger Dombergs aus

Von: Andreas Beschorner

So soll der Neubau des Bildungszentrums an den historischen Trakt, die sogenannte Fürstbischöfliche Residenz, anschließen. © Büro Bruno Fioretti Marquez

Der Freisinger Domberg ist „gebaute Geschichte“. Jetzt steht die nächste große – auch bauliche – Um- und Neugestaltung des Mons doctus an.

Freising - Während das Gebäude 38/40 bereits saniert ist und das generalsanierte Diözesanmuseum demnächst eröffnet werden soll, hat der Neubau des an die fürstbischöfliche Residenz anschließenden Kardinal-Döpfner-Hauses noch nicht begonnen. Bei einem groß angelegten Kolloquium wurden am Montag die neuen Pläne für den Neubau vorgestellt.

Nach diversen inspirierenden Vorträgen war es an Architekt Piero Bruno, dem Gestaltungsbeirat, den Stadträten, den Vertretern von Kirche und Verwaltung sowie den interessierten Besuchern das zu präsentieren, was anstelle des inzwischen abgerissenen Haindl-Baus aus den 60er Jahren entstehen soll, nachdem das Erzbistum den aus einem Architektenwettbewerb hervorgegangenen Siegerentwurf wegen viel zu hoher Kosten gestoppt hatte.

Neuer Entwurf soll rund 80 Millionen Euro kosten

Der neue Entwurf, der rund 80 Millionen Euro kosten soll, will der Residenz ihre Bedeutung als Solitär wieder zurückgeben, so der Ansatz des Entwurfs. So soll das neue Gebäude mit seinem Lichthof in der Mitte in zwei Sprüngen – erst ein Zwischengebäude als Art Loggia, dann der eigentliche neu Anbau – nach Norden zurückgesetzt werden und in der Höhe unter der Traufe der Residenz bleiben. Lediglich fünf Geschoße soll der Neubau aufweisen, sich in seiner Höhe eher am Diözesanmuseum orientieren. Das will man durch ein Dach erreichen, das nach innen zum Innenhof hin geneigt ist, von außen also wie ein Flachdach wirkt.

Was Bruno als „städtebauliche Reparatur“ bezeichnete, soll damit genau die Probleme lösen, die der bisherige Bau aufwies – zu hoch, zu massiv, zu weit im Süden gelegen, zu sehr mit dem Denkmal der fürstbischöflichen Residenz verschmolzen. Das andere Problem, das man mit dem Entwurf zu lösen versucht: der Verlust von Türmen, von Hochpunkten auf dem Domberg, die Veränderung der Stadtkrone.

Zwischen Residenz und Neubau wird ein neuer Turm errichtet

Dem will Bruno entgegenwirken, indem an der Nordseite des Komplexes zwischen Residenz und Neubau ein neuer Turm errichtet wird. Wie hoch der sein und welche Architektur er aufweisen könnte, ist noch nicht festgelegt. Aber er würde als Merkmal an der Stelle, an der über Jahrhunderte der Turm der Martinskapelle stand, von der Geschichte Freisings und des Dombergs erzählen, so Bruno.

Bis auf wenige Mauerreste ist auf der Südseite des Dombergs das ehemalige Bettenhaus des Bildungszentrums so gut wie verschwunden. © Lehmann

Die drei Fachleute des Gestaltungsbeirats gaben ein positives Votum für den Entwurf ab: Cordula Loidl-Reisch fand die Idee der Rücksprünge „wunderbar“ und die geänderte Situierung des Neubaus mit einem leicht veränderten Winkel „hinreißend“. Moritz Auer lobte den ersten Rücksprung in Form des Zwischenbaus als Chance für den Neubau, „sich zu lösen“. Das nach innen geneigte Pultdach sei durchaus eine gute Lösung, ein flaches Satteldach wäre ein schwacher Kompromiss, ein steiles Satteldach keine adäquate Lösung.

Und auch Rudolf Hierl fand die Fügung der Baukörper „sehr gut gelöst“. Den Turm würde er sehr begrüßen, auch wenn man dafür noch eine Nutzung finden müsste. Und die Dachform? Vorstellbar, aber da werde es noch zu Diskussionen kommen. Auf jeden Falls sei der Entwurf „eine Bereicherung“. OB Tobias Eschenbacher prophezeite, dass der Turm zu Diskussionen führen dürfte. Vor allem die architektonische Ausformung des Turms sei noch „ein Fragezeichen“.