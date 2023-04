Das „rote Dachl“ von St. Georg: Was es mit der knalligen Farbe am Freisinger Kirchturm auf sich hat

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

Unter einer roten „Kappe“ verschwindet derzeit das Dach des Turmaufsatzes, der komplett saniert wird. Der Turm wurde übrigens zwischen 1681 und 1689 vom Landshuter Stadtbaumeister Antonio Riva erbaut. Vor ihm war der Freisinger Baumeister Sebastian Zwinger 1679 an dem Projekt gescheitert. Er hatte die Grundmauern zu schwach ausgelegt, sodass sich sein Turm neigte. Riva musst vor seinem Baubeginn die Fundamente komplett abtragen lassen. © Lehmann

Knallrot ist die Spitze des Kirchturms von St. Georg Freising seit Kurzem. Viele fragen sich: Was hat es mit der neuen Farbe auf sich? Hier gibt es Antworten.

Freising – Freising blickt auf und wundert sich: Seit geraumer Zeit sorgt die Zwiebelkuppel des Turmaufsatzes der sogenannten „Laterne“ der Stadtpfarrkirche Georg für einige Fragezeichen bei den Bürgern der Domstadt. Denn die, früher Grünspan behaftet, strahlt jetzt samt frisch vergoldetem Kreuz an der Spitze in sattem Rot, ja beinahe schon in Kardinalsrot. Wird das künftig die Farbe sein, die von Sankt Georg in die Freisinger Region leuchtet? Oder ist das eine besondere Verhüllung zum Korbiniansjubiläum 2024?

Kein Spaß zum Korbiniansjubiläum

„Ist es definitiv nicht“, bestätigte lachend Verwaltungsleiterin Elisabeth Maier von der Stadtkirche Freising auf Anfrage. Die Erklärung ist eine ganz andere: Im Zuge der Turmsanierung von Sankt Georg, die einhergeht mit der Außenrenovierung des Langhauses der Stadtpfarrkirche, musste das Kupferdach oben auf der Laterne komplett entfernt werden. Denn: „Die Schäden an den Kupferplatten und auch an der darunter liegenden Lattung waren massiv.“ Will heißen: Die marode Lattung wird saniert. Ebenso wird es ein neues Kupferdach geben.

Weil aber die Kupferplatten bereits restlos entfernt wurden, würde jetzt der offene Turmaufsatz dastehen. Deswegen wurde eine rote, wetterfeste Schutzhülle aufgezogen, bis die neue Kupferabdeckung montiert ist. Auch interessant: Das Kupferdach wird künftig nicht wieder den so typischen Grünspan ansetzen. „Das Kupfer wird eher dunkel verwittern. Das ist der inzwischen anderen Zusammensetzung des Regens geschuldet“, erklärt Verwaltungsleiterin Maier.

Ist die Turmlaterne einmal fertiggestellt, geht es beim darunterliegenden Turmdach weiter. Auch dort muss genau hingesehen werden, was ausgewechselt wird und was nicht. Und: Je mehr vom Turm fertig wird, desto mehr bauen die Arbeiter auch das Gerüst zurück.

Als US-Truppen auf den Kirchturm zielten

Kirchengeschichtlich interessant ist, dass auf einer der alten Kupferplatten die Initialen eines Kupferschmiedmeisters, seiner Gesellen und der ebenfalls beschäftigten Tagelöhner gefunden wurden, die sich bei Dacharbeiten anno 1870 dort verewigt haben. Damals bekam der Kirchturm ebenfalls ein neues Kupferdach. Zudem weisen einige Stücke Einschusslöcher auf. Diese rühren aus dem Zweiten Weltkrieg, wie Stadtheimatpfleger Norbert Zanker weiß.

Am 29. April 1945 zogen US-Truppen aus Richtung Tüntenhausen nach Freising, um die Stadt zu besetzen. Dabei kam es zu Kampfhandlungen. Vom St. Georgs-Turm wehten die weißen Fahnen, die dort vom Kooperator der Pfarrgemeinden auf Geheiß des Stadtpfarrers installiert worden waren. Aber die amerikanischen Soldaten nahmen an, die weißen Fahnen seien eine Kriegsfinte. Sie schossen deswegen mit dem Panzergeschütz auf den Turm. Es gab dabei drei Treffer. Splitter trafen dabei auch die Kupferplatten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die mit diesen zeitgeschichtlichen Merkmalen gezeichneten Kupferteile werden aufbewahrt und sollen später Teil einer Ausstellung im Turmstüberl von Sankt Georg werden, verriet Verwaltungsleiterin Maier.

Neben den Dacharbeiten muss der Kirchturm statisch gesichert hinsichtlich geltender Brandschutzvorschriften überarbeitet und auf halber Höhe mit einem Fluchtraum ausgestattet werden. Im Rahmen der Erneuerung des Dachs der Stadtpfarrkirche wurden die ursprünglichen Dachschindeln durch umweltfreundliche Ton-Biberschwanzpfannen ersetzt. Zudem werden aufgetretene Schäden im Tragwerk des Dachs behoben.

Voll im Zeit- und Kostenrahmen

Ansonsten liege man mit der Kirchenrenovierung voll im Zeitplan – und wird auf alle Fälle noch rechtzeitig fertig vor Beginn der Korbiniansfeierlichkeiten 2024. Die Gerüste fallen schon erheblich vorher, vor allem die Einrüstung des Langhauses, dessen Dach ebenfalls neu gedeckt wurde und dessen Fassade sowie die Fenster gereinigt und saniert werden. Hier wolle man bereits Ende August mit dem Abbau des „eisernen Korsetts“ beginnen. Im Herbst soll dann der Turm folgen, sodass bis Januar oder Februar 2024 soweit alles fertig ist.

Auch im Kostenrahmen sei man geblieben, erklärt Verwaltungsleiterin Elisabeth Maier. Der lag laut Mitteilung aus dem Erzbischöflichen Ordinariat bei ungefähr 7,23 Millionen Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.