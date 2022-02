Foto-Wettbewerb: Das sind die Lieblingsmotive der Freisinger

Die meisten „Likes“ heimste Jonas Leiting mit seinem Foto der beleuchteten Laterne an der Futnerbräu-Fassade an der Oberen Hauptstraße ein. © Jonas Leiting

So schön kann Freising sein: Drei Fotomotive zeigen die Domstadt in einem tollen Licht - und wurden nun ausgezeichnet. Das FT stellt Motive und Fotografen vor.

Freising – Die beleuchtete Laterne einer beliebten Studentenkneipe, feuriges Abendrot über dem Marienplatz und italienisches Flair in einer Gasse der Altstadt: Diese drei Fotomotive sind beim Wettbewerb „Mein Lieblingsort in Freising“ aufs Siegertreppchen gewählt worden. Stadt-Pressesprecherin Christl Steinhart beleuchtet abschließend den Wettbewerb noch einmal und lässt die Verantwortlichen zu Wort kommen.

27 Beiträge wurden eingereicht

„Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) hatte anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens im Jahr 2021 gemeinsam mit der Stadt Freising zur Foto-Challenge #lieblingsortfreising aufgerufen. Insgesamt 27 Beiträge wurden im Rahmen des Wettbewerbs gezeigt.

HSWT-Kanzlerin Dr. Karla Sichelschmidt und Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher kommentieren die stimmungsvollen Ansichten gleichermaßen mit Begeisterung: ,Eingefangen wurde eine Vielfalt sehenswerter Plätze und Winkel, die zum Besuchen, Verweilen oder auch zum Neu-Entdecken einladen.‘

Die Motive sind sehr vielfältig

Alle Jahreszeiten und unterschiedlichste Orte im Stadtgebiet waren bei den Fotos vertreten, die im vergangenen Jahr auf den Instagram-Accounts von HSWT und Stadt Freising sowie auf Facebook vorgestellt wurden. Die Platzierung ergab sich aus der Zahl der Likes, die von der Community bis 30. Dezember 2021 vergeben wurden. Leicht fiel dabei die Wahl angesichts der gelungenen Inszenierung der Lieblingsorte offenbar nicht.

Die von Huang Qi im feurigen Abendrot inszenierten Gebäude-Silhouetten rund um den Marienplatz kamen auf Platz zwei. © Huang Qi

Vom Staudensichtungsgarten im Winterkleid und einem Blick über die verschneiten Dächer auf den Domberg über den parkähnlichen Hofgarten – schneebedeckt genauso wie im Frühlingserwachen, mit blütenreichem Sommerflor oder herbstlich in Morgennebel getaucht ein echter Anziehungspunkt – und Naturaufnahmen vom Campus, an Moosach und Isar oder dem Badesee Stoibermühle bis hin zu Stadtansichten mit Pfarrkirche St. Georg, Domtürmen und Altstadt-Gassen: Das Spektrum der Lieblingsorte ist groß und vielseitig.

Freising wird als Studienort geschätzt

,Damit unterstreichen die teilnehmenden Hochschulangehörigen auch, dass Freising ihnen ein hervorragendes Umfeld zum Lernen und Leben bietet‘, freut sich HSWT-Kanzlerin Dr. Karla Sichelschmidt. Aus Sicht von OB Tobias Eschenbacher hat der Wettbewerb bestätigt, ,dass sich Studierende und Hochschulangehörige mit Freising innerhalb kürzester Zeit identifizieren und als Studienort ausgesprochen schätzen‘. Der Wettbewerb biete außerdem Anregungen, die Lieblingsorte und weitere schöne Ecken Freisings zu entdecken, so der Oberbürgermeister.

Beliebtesten Motive als Postkarten erhältlich

Beim Voting hatte Jonas Leiting mit 955 Stimmen (Motiv: Leuchtende Laterne an der Furtnerbräu-Fassade an der Oberen Hauptstraße) klar die Nase vorn. Platz zwei geht mit 902 Stimmen an Huang Qi (Gebäude-Silhouetten am Marienplatz im feurigen Abendrot), über Rang drei mit 780 Stimmen darf sich Lisa Ziegltrum (Gasse „Am Wörth“ mit Spiegelungen in der Moosach) freuen.

Rang drei ging an Lisa Ziegltrum, die sich in der Gasse „Am Wörth“ mit den bunten Häusern und der Moosach „wie in Italien“ fühlt. © Lisa Ziegltrum

Diese sowie drei weitere Fotos wurden als Postkarten gedruckt und können ab sofort kostenlos an folgenden Orten mitgenommen werden: Touristinformation Freising (Rindermarkt 20), Stadtbibliothek (Weizengasse 3), Hochschulgemeinde (Hohenbachernstraße 9) und Zentralbibliothek Weihenstephan (Am Hofgarten 2).

Attraktive Preise für die Gewinner

Weiterhin erhalten die Teilnehmenden attraktive Preise wie Wertgutscheine des Freisinger Erlebnisschwimmbads fresch, Einkaufsgutscheine der Aktiven City Freising, tolle Merchandise-Produkte der HSWT (Rucksack, Thermobecher, T-Shirts), Gutscheine für Altstadt-Führungen (jeweils Gruppen bis zu 15 Personen) und für Kulturveranstaltungen. Die Gewinner/-innen werden direkt benachrichtigt.“ (ft)