Das verloren geglaubte Juwel des Freisinger Dombergs

Von: Andrea Beschorner

Das bringt die Zukunft: So soll nach den am Mittwoch genehmigten Plänen das Gebäude-Ensemble auf dem Domberg künftig aussehen. Dem Diözesanmuseum im Vordergrund schließt sich der im Vergleich zu vorher um drei Stockwerke reduzierte Anbau an die Residenz (im Hintergrund) an. © Visualisierungen: Architekturbüro Bruno Fioretti Marquez

Der Freisinger Domberg verändert sein Gesicht weiter. Das Neue tritt künftig dezent in den Hintergrund, das Historische wird ins Zentrum gerückt.

Freising – Das Schutzgerüst über dem historischen Dachstuhl der Fürstbischöflichen Residenz ist der nächste Schritt hin zu etwas Außergewöhnlichem: Mit den jetzt vorgestellten Planungen zum Umbau und zur Sanierung des Ensembles auf dem Domberg ist ganz klar, wo die Reise auf dem Lehrberg hingehen soll. Hier darf das Geschichtsträchtige selbstbewusst im Zentrum stehen, hier hat ein Neubau die Maßgabe, dezent in die zweite Reihe zu treten, hier wird aus einem ehemals prägenden siebengeschossigem Koloss ein elegantes, viergeschossiges Nebengebäude. Und hier hat das renommierte Architekturbüro Bruno Fioretti Marquez aus Berlin um den Architekten Piero Bruno herum die Anregungen und Wünsche des Gestaltungsbeirats sehr ernst genommen, was die Mitglieder des Bau- und Planungsausschusses am Mittwoch erleichtert feststellten. So gibt es etwa eine Veränderung für das Ersatzgebäude des Haindlbaus, jenen siebenstöckigen prägenden Anbau an die Residenz, der bereits abgerissen wurde. Hatte das Architekturbüro eigentlich ein Flachdach geplant, ist in den neuen Entwürfen der Wunsch des Gestaltungsbeirats, die Dachform der Fürstbischöflichen Residenz aufzunehmen, berücksichtigt.

Der Steinerne Saal, ein verloren geglaubtes Juwel

In einer der vorberatenden Sitzungen hatte Piero Bruno die Neugestaltung des Dombergs einmal die „Reparatur der Krone Freisings“ genannt. Und ein Juwel in dieser Krone ist sicherlich der Steinerne Saal. „Lange Zeit war fraglich, ob der wiederhergestellt werden kann“, wie Christoph Spieß vom Bauamt bei der Präsentation der Pläne am Mittwoch sagte. Dass die Reaktivierung des Saals nun fix ist, „das ist fast wie der Fund des Bernsteinzimmers“, sagte Robert Weller (FW).

Multifunktional nutzbares Tagungszentrum

Weil das aber freilich nur dann ein Gewinn für Freising sein kann, wenn die Residenz auch öffentlich zugänglich ist, ist eine Neuerung des Konzepts von zentraler Bedeutung: Das Kardinal-Döpfner-Haus wird ein multifunktional nutzbares Tagungszentrum. Hier werden auch museale Führungen angeboten, die über den Dächern Freisings einen tiefen Einblick in die Geschichte der Domstadt geben.

Der Blick auf die Fürstbischöfliche Residenz vom Dom aus: die Fassade bleibt unverändert bestehen. Der Kuehturm im Hintergrund, der wiedererrichtet werden soll, war einziger Kritikpunkt in der Sitzung. © Visualisierungen: Architekturbüro Bruno Fioretti Marquez

Mit der Wiedererrichtung des 1790 abgerissenen Kuehturms westlich der Residenz, dessen Grundmauern noch existieren, verschmilzt an dieser Stelle denn auch das Weltliche mit dem Kirchlichen. Und eben weil der Kuehturm ein weltlicher Turm war, wird hier bewusst auf eine Turmspitze verzichtet, stattdessen wird auf dem Turm ein „grünes Zimmer“ errichtet, ein intensiv begrüntes Belvedere, sprich ein Aussichtspunkt. Und auch der Kuehturm wird in das künftige Angebot historischer Rundgänge integriert: Durch gezielt gesetzte Öffnungen werden dann, beim Weg nach oben, die räumlichen Bezüge zum Dom und zur Altstadt für die Besucherinnen und Besucher erlebbar.

Eingänge wird es künftig gleich mehrere geben: So bleibt das Hauptportal im Dominnenhof unverändert, hinzu kommen der Eingang über den neuen Anbau am Museumsplatz zu den Gästezimmern und Appartements, die zum Teil mit einer Küche ausgestattet sind. In der ehemaligen Wäscherei wird ein ebenfalls vom Museumsplatz erschlossenes Café errichtet. Der neue Anbau ist analog zur Residenz als Hofgebäude konzipiert und mit einem Zwischenbau miteinander verbunden, laut Spieß „eine charmante Lösung“. Im dreigeschossigen Zwischenbau finden sich ein Begegnungsraum und eine Loggia – neben der Haupterschließungstreppe und dem Aufzug.

Fürstengang wird saniert, Spindeltreppe freigelegt

Der Fürstengang, ein 1682 errichteter Verbindungsgang von der Fürstbischöflichen Residenz zum Freisinger Dom, über den der Fürstbischof trockenen Fußes von seiner Wohnung in den Dom gelangen konnte, wird ebenfalls saniert. Die Fenster werden restauriert, die zum Teil gelösten Naturstein-Bodenplatten instandgesetzt und durch Feuchtigkeit entstandene Schäden behoben. Im Zuge dessen soll die spätgotische Spindeltreppe, die vom Erdgeschoss des Residenzturms bis zum Fürstengang führt, freigelegt und begehbar gemacht werden.

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher bezeichnete es als „großes Geschenk, dass historisch verloren Geglaubtes im Zuge der Umgestaltung jetzt wieder hergestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird“.

Außer an der Turmspitze des Kuehturms, die Robert Weller und Maria Lintl kritisierten, gab es keinerlei Einwände zu den Plänen. Dennoch gab es Gegenstimmen. Robert Weller, Karlheinz Freitag und Guido Hoyer hoben für die Pläne am Ende nicht die Hand.