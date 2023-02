„Das Wesen der Wiesn genial erfasst“: Freisinger hat das Oktoberfest-Plakat 2023 entworfen

Manfred Escher setzte sich durch

Brezn, Herz, Maßkrug, Riesenrad: Das ist für Manfred Escher die Quintessenz des Oktoberfests. Mit diesen vier Komponenten überzeugte der Freisinger auch in München. Sein Entwurf ist das Wiesn-Plakat 2023.

Freising – Manfred Escher erinnert sich noch gut an seinen ersten Wiesn-Besuch. Als Zehnjähriger ist er mit seinen Eltern von Freising zur Theresienwiese nach München gefahren. „Schon damals gab’s die Wiesn-Plakate, und schon damals sind mir die aufgefallen“, erinnert sich der 52-Jährige. „Wer weiß, ob das im Unterbewusstsein nicht auch eine Antriebsfeder war, Grafiker zu werden.“ Nun, über 40 Jahre später, schließt sich der Kreis: Manfred Escher ist der kreative Kopf hinter dem Oktoberfestplakat 2023.

„Ich bin aus allen Wolken gefallen“

„Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich einen Tag vor der offiziellen Vorstellung informiert wurde“, sagt Escher. Gehofft habe er natürlich auf einen Sieg, aber Chancen habe er sich nicht ausgerechnet. Das beruht auf seinen Erfahrungswerten: Insgesamt hat der freiberufliche Grafiker und Artdirector schon sechs Mal Vorschläge eingereicht. Drei Mal stand er auch im Finale. 2017 sei sein Plakat – dominiert von einem farbenprächtigen Riesenrad – sogar auf Platz 1 des Online-Votings gewesen. Letztendlich habe die Jury aber anders entschieden. „Ich schaffte es nicht mal aufs Treppchen.“ Generell musste er feststellen: „In den letzten Jahren hat nie das Plakat gewonnen, das mir am besten gefallen hat. Man kann das einfach nicht einschätzen.“

Sofort verstehen, worum es geht

Daher war die Freude in diesem Jahr umso größer. Den Sieg hat sich Escher auch hart erarbeitet. Dazu hat er alle Plakate, die es seit dem Jahr 1952 gibt, genaustens studiert. „Ich habe versucht, die Quintessenz herauszuziehen.“ Bei der Recherche stellte sich heraus: Die Plakate haben sich im Laufe der Jahre stark gewandelt. Während in den 90er Jahren abstrakte Entwürfe dominierten, waren die Wiesn-Plakate der vergangenen Jahre laut Escher eher kleinteilig, oft in gedeckten Farben, sehr gemütlich.

Schnell habe sich aber eine Gemeinsamkeit herausgestellt: Fast immer kommen die vier Elemente Maßkrug, (Lebkuchen-)Herz, Brezn und Riesenrad vor. Da hatte Escher die zündende Idee: „Ich wollte diese Symbole übernehmen, aber so stark vereinfachen, dass es jeder versteht und sofort weiß, worum es geht.“

Herausgekommen ist ein Plakat im Piktogramm-Stil. Die Farben sind knallig – und reduziert auf Blau, Rot, Gelb und Grün. „Ich wollte es bunt und plakativ, es ist ja ein Plakat.“ Knapp zwei Wochen dauerte es vom ersten Gedanken bis zum fertigen Werk. Dann war Escher zufrieden – genauso wie Familie und Freunde, die als Testpersonen auserkoren worden waren. Und schließlich auch die Abstimmenden beim Publikumsvoting und die Jury, die Manfred Eschers Vorschlag als besten unter 95 Einsendungen kürten. Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgartner fasste die Entscheidung zusammen: „Escher schafft es genial, das Wesen der Wiesn mit nur vier Elementen und vier Grundfarben zu erfassen.“

Über ein paar weitere Worte des Wiesn-Chefs bei der offiziellen Vorstellung musste Manfred Escher schmunzeln. „Er meinte: ,Der Gewinner ist ein Auswärtiger, wie der Münchner sagt, er kommt nämlich aus Freising’.“ Escher bestätigt: „Das stimmt, ich bin gebürtiger Freisinger, bin dort zur Schule gegangen, habe Verwandtschaft in der Domstadt.“ Allerdings lebe er seit 1996 in München. Dass er nach fast 30 Jahren noch immer als „Auswärtiger“ gilt, nimmt er mit Humor: „Einmal Freisinger, immer Freisinger.“

„Hartnäckigkeit zahlt sich aus“

Und dieser Freisinger ist nun derjenige, dessen Design nicht nur sämtliche Wiesn-Plakate sowie den offiziellen Sammlerkrug ziert, sondern auch online und auf diversen Lizenzartikeln zu sehen ist. „Ich bin wahnsinnig stolz, das einmal machen zu dürfen. Das bedeutet mir sehr viel“, betont Escher. Um es mit den Worten zu sagen, die er seitens der Stadt München zu hören bekam: „Hartnäckigkeit zahlt sich aus.“

