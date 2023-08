Testlauf bitte nicht, „wenn es um Existenzen und Arbeitsplätze geht“

„Stadt Freising hat an der Realität vorbei geplant“: Betroffene fürchten, dass Verkehr kollabiert

Von: Andrea Beschorner

Teilen

Vor „unlösbaren Problemen“ steht auch Elisabeth Schweller, wenn die Stadt die geplanten Maßnahmen an der Erdinger Straße und den Guten Ängern umsetzt. © Lehmann

Die Fahrradschutzstreifen in Lerchenfeld stellen Gewerbetreibende vor „unlösbare Probleme“. Und sie wundern sich, dass sich die Stadtverwaltung nicht dafür interessiert.

Freising – Wenn die Fahrradschutzstreifen an der Erdinger Straße und im Gewerbegebiet Gute Änger wie geplant umgesetzt werden, steht Elisabeth Schweller, Inhaberin des gleichnamigen Backhauses, vor „unlösbaren Problemen“. Die Frage, die sie umtreibt: „Wieso redet von der Stadtverwaltung keiner mit uns?“

Dass es hier um Existenzen geht – eine Aussage die in den sozialen Medien belächelt wurde, und die auch das Aktionsbündnis Radentscheid Freising in Frage stellt – „das ist nicht übertrieben“. Denn, wie Schweller sagt: „Wenn die Kundschaft ausbleibt, weil hier nicht mehr geparkt werden kann“, sei es nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Geschäftstreibenden das Handtuch werfen.

Bei den viel diskutierten Fahrradschutzstreifen in Lerchenfeld ist es aber noch etwas anderes, was Schweller sprachlos macht: „Wie die Stadt Freising mit den Gewerbetreibenden umgeht, darüber kann man nur den Kopf schütteln.“ Die meisten hätten von dem Vorhaben aus der Zeitung erfahren. Und: „Die Stadt hat hier einfach an der Realität vorbei geplant“, wie Schweller im Gespräch mit dem FT sagt – „ohne jemals mit den Betroffenen gesprochen zu haben“.

Freising: Der Alltag für Gewerbetreibende in Lerchenfeld schon jetzt sehr belastet

Und dann berichtet Elisabeth Schweller von einem Alltag, der in einem Gewerbegebiet wie den Guten Ängern ohnehin schon hart und aufgrund der aktuellen Umstände stark belastet ist. „Hier herrscht jetzt schon zu manchen Tageszeiten das pure Chaos“: Lieferverkehr, Kunden, Patienten von Arzt- und Therapiepraxen, Durchgangsverkehr und Anwohner: Zu Spitzenzeiten konkurrieren sie alle auf den Straßen miteinander.

„Wir haben hier unter uns schon ein System ausgearbeitet, um den vorhandenen Parkraum mit den maximal möglichen Synergieeffekten zu nutzen“, sagt Schweller. So gibt es, seit das Backhaus Schweller 1989 erbaut wurde, eine Tiefgarage auf dem Schweller-Areal. Weil in der Backstube schon um 1 Uhr in der Früh zu arbeiten begonnen wird – und entsprechend früher am Tag Feierabend ist – nutzen die Patienten der Zahnarztpraxis im Haus die Tiefgaragenstellplätze ab dem Vormittag. Ohne solche Übereinkommen würde es auf den Straßen noch viel schlimmer aussehen.

Elisabeth Schweller wehrt sich dagegen, dass den Gewerbetreibenden vom Aktionsbündnis Bequemlichkeit vorgeworfen wird: „Hier ist definitiv alles ausgereizt, was möglich ist – für die Stellplätze, die jetzt noch wegfallen, gibt es nirgendwo Ersatz.“ Die wenigen freien Grundstücke, die es in Nebenstraßen noch gebe, seien zum Teil bereits als Parkflächen für Mitarbeiter diverser Unternehmen verpachtet.

Freising: Bäcker kann nicht um 1 Uhr früh mit dem Bus zur Arbeit kommen

Über Anregungen aus dem Netz, man müsse als Unternehmer seine Mitarbeiter umerziehen, kann Schweller nur lachen. „Um 1 Uhr früh kann ein Bäcker, der aus Mainburg kommt, kaum die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen oder mit dem Rad kommen.“ Das alles hätte sie, bevor der Beschluss gefasst wurde, einem Vertreter der Stadtverwaltung gerne erzählt. Sie fühlt sich als Chefin eines Unternehmens, das seit 1966 in Freising angesiedelt ist „und hier Gewerbesteuer zahlt“, allein gelassen und übergangen. „Für jedes Bebauungsplanverfahren gibt es wochenlang die Möglichkeit, Einwände vorzubringen. Hier stellt man ein ganzes Gewerbegebiet vor unlösbare Probleme – und der Stadtrat entscheidet ganz allein, ohne die Betroffenen ins Boot zu holen.“

Schwellers Wunsch: „Ich hoffe, dass das nicht einfach umgesetzt wird, dass die 1200 Unterschriften gegen das Ganze nicht einfach ignoriert werden. Ich hoffe, dass die Stadtverwaltung so fair ist und doch noch mit uns spricht.“

Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Unzumutbare Wege sind für viele der Patienten von Michael Bscheid (r.) und seinem Kollegen Claus Tetzl die Folge der Maßnahmen an den Guten Ängern. © Lehmann

Seit 20 Jahren gibt es die Therapiepraxis Mplus in den Guten Ängern. Die Praxis hat schon jetzt mit den Gegebenheiten – der in die Jahre gekommenen Infrastruktur Lerchenfelds – schwer zu kämpfen. Die Inhaber Michael Bscheid und Claus Tetzl fordern den sofortigen Stopp der Maßnahme. Und zählen Alternativen auf.



Testlauf bitte nicht, „wenn es um Existenzen und Arbeitsplätze geht“

Die Maßnahmen, die zum Schutz des Radverkehrs in Lerchenfeld umgesetzt werden sollen, sind zunächst ein einjähriger Probelauf. „Schauen wie es läuft – das ist bei einer neuen Eissorte möglich. Aber doch bitte nicht bei der Einführung eines Konzepts, bei der es um reale Existenzen und echte Arbeitsplätze geht“, sagt Michael Bscheid, Inhaber der Therapiepraxis Mplus an der Angerbrunnenstraße. Er und sein Kollege Claus Tetzl fühlen sich von den Stadträten der Stadt Freising im Stich gelassen und übergangen.„Wir arbeiten in unserer Praxis mit verletzten, älteren oder chronisch kranken Menschen – die können weder zu Fuß noch mit dem Rad kommen.“ Wegen der schlechten Anbindung sei eine Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oft nicht zumutbar.

Betroffene fürchten, dass Patienten und Kunden abwandern

Bscheid und Tetzl, die die Praxisräume angemietet haben und nicht mehr als die vorhandenen Parkflächen auf dem Hof vor ihrer Praxis schaffen können, fürchten ein Abwandern von Patienten in andere Praxen. Wenn nämlich in der kompletten Erdinger Straße die öffentlichen Parkmöglichkeiten wegfallen, sei zu erwarten, dass noch mehr in die Guten Änger ausweichen und dort die wenigen Parkflächen zuparken. Die beiden prophezeien Chaos und drastische Folgen: „Der Verkehr wird kollabieren, Kunden und Patienten werden sich umorientieren, Arbeitsplätze gehen verloren.“

Alternativen, die nichts kosten und viel bringen würden

Sie fordern den sofortigen Stopp der Maßnahme, möchten, dass wirtschaftlich sinnvollere Alternativen überprüft werden. Wie etwa, den vorhandenen Gehweg zwischen dem Backhaus Schweller und der Realschule zum Geh- und Radweg umzuwidmen, den Kinder und Jugendliche auf dem Schulweg auch mit dem Rad nutzen. So würde man mit minimalem Aufwand für maximale Sicherheit der Kinder sorgen. Darüber hinaus würde die Einführung einer auf zwölf Stunden begrenzten Parkzone – sein zweiter Vorschlag – Dauerparker vertreiben. Denn, wie Bscheid sagt, seien seit der Einführung solcher zeitlich beschränkter Parkzonen im benachbarten Gewerbegebiet Clemensänger zahlreiche Lkw ins Gewerbegebiet Gute Änger ausgewichen.



Zudem schlagen die Betroffenen als Drittes vor, das Halteverbotsschild in der Angerbrunnenstraße zu entfernen, das vor vielen Jahren wegen der Firma Taubert, die es seit Jahren nicht mehr gibt, aufgestellt worden war. „Auch das würde zur Entspannung der Situation beitragen.“



Und dann ist da noch die bereits für den Radverkehr erschlossene Ismaninger Straße. Dort gibt es schon einen Funktionsstreifen für Radlfahrer, der Verkehr dort ist, anders als in der Hauptverkehrsader Erdinger Straße, absolut überschaubar. Bscheid und Tetzl fragen sich, wieso die Radler auf dem Weg in bzw. von der Freisinger Innenstadt nicht über die Ismaninger Straße weiter auf die Alte Isarbrücke gelotst werden.



Um Kompromiss zu finden, müsste Stadt mit den Betroffenen sprechen

Abschließend betonen sie, dass ihres Wissens keiner der anderen dort ansässigen Unternehmen grundsätzlich gegen eine Veränderung ist. „Aber um einen Kompromiss zu finden, müsste sich die Stadt mit den Betroffenen austauschen.“ Gespräche habe es im Vorfeld nie gegeben. Ausführliche Mails an die Stadtverwaltung blieben unbeantwortet. Das Ganze sei für sie und ihre Mitstreiter „ein Schlag ins Gesicht“.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.