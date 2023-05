Dealer flog in Freising auf, weil er Krach machte: Polizei stellt bei nächtlichem Einsatz 1,5 Kilo Marihuana sicher

Das sind sechs Kilo Marihuana und 20 000 Euro Bargeld. In der Freisinger Wohnung fand die Polizei jetzt eineinhalb Kilo und 4000 Euro. © Polizei

In einer Freisinger Wohnung fand die Polizei erhebliche Mengen Betäubungsmittel und Waffen. der mutmaßliche Dealer sitzt in Haft.

Freising - In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord aufgrund einer Ruhestörung zu einem Polizeieinsatz, in dessen Verlauf in einer Freisinger Wohnung erhebliche Mengen Betäubungsmittel und Waffen aufgefunden wurden. Der tatverdächtigen Wohnungsinhaber befindet sich in Haft. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt.

Am 1. Mai hatte Nachbarn kurz nach Mitternacht Uhr eine lautstarke Feier aus einer Wohnung im Freisinger Stadtteil Lerchenfeld um den Schlaf gebracht. Die Polizei wurde alarmiert. „Bei Eintreffen der Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Freising stellten diese bei dem 28-jährigen Wohnungsinhaber deutlichen Marihuanageruch fest“, heißt es im Bericht des Präsidiums.

Schreckschusspistole samt Munition lag griffbereit

„Im Rahmen einer Nachschau“ habe man dann in der Wohnung zunächst zwei Aufzuchtanlagen mit mehreren Cannabispflanzen entdeckt. In einem unbemerkten Augenblick habe der junge Mann dann eine Tasche vom Balkon der Wohnung geworfen, die allerdings in einer Baumkrone hängen blieb. Mit Hilfe der Feuerwehr wurde dann die Tasche, in der sich mehrere Pakete mit insgesamt rund 1,5 Kilogramm Marihuana befanden, geborgen.

Im Zimmer des 28-jährigen Freisingers konnten zudem eine griffbereit gelagerte Schreckschusspistole samt Munition, ein Einhandmesser sowie mehr als 4000 Euro Bargeld sichergestellt und beschlagnahmt werden. „Aufgrund der Gesamtumstände wurde der mutmaßliche Rauschgifthändler vorläufig festgenommen“, berichtete die Polizei. Im Laufe des Tages wurde der mutmaßliche Dealer schließlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss wurde der Freisinger in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Erding in diesem Fall dauern noch an. ft

