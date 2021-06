Den Charakter Neustifts bewahren, nicht opfern

Knapp 600 Bürger haben eine Stellungnahme zu geplantem Wohnquartier verfasst

584 Neustifter haben eine mehrseitige Stellungnahme zu den Plänen für das neue Wohnquartier „Neustifter Feld“ unterschrieben. Und die hat‘s in sich.

Freising - Tenor der Stellungnahme: Man begrüße die geplante Durchgrünung, die Entwicklung eines möglichst Kfz-freien Areals und die nachhaltige Energiegewinnung, und auch den dringenden Bedarf an Wohnraum in Freising stelle man nicht in Frage.

Das große Aber

Das große Aber wird dargelegt auf sechs Seiten: Die geplante Bebauung sei viel zu dicht, der Verkehrsdruck werde enorm zunehmen. Gerade die überwiegend kleinteilige Bebauung mit Grünflächen, Gärten und unterschiedlichen Baustrukturen „macht unser Neustift so lebenswert“, wird in dem Schreiben an OB Tobias Eschenbacher betont, das Michael Stockwald, Georg Brunner und Kurt Dittrich unterschrieben haben. Der Brief ging auch an Landrat Helmut Petz. Das Landratsamt hat mit dieser Angelegenheit allerdings nichts zu tun, die Planungshoheit liegt allein bei der Stadt. Eine Fläche wie das „Neustifter Feld“ biete „eine einmalige, unwiederbringliche Chance, diesen besonderen Charakter Neustifts zu erhalten – oder ihn einmalig und unumkehrbar zugunsten einer maximalen Bebauung und eines idealen Investments für Verkäufer und Investor und zu Lasten der derzeitigen Anwohner, aber auch der künftigen Bewohner Neustifts zu opfern“, stellen die Verfasser und Unterzeichner des Schreibens in ihren Ausführungen klar.

Die Bauhöhe

Widerstand rührt sich vor allem gegen den teilweise fünfstöckigen Geschoßwohnungsbau – 13 bis 14 Meter hoch, der „ganz im Gegensatz zur gewachsenen Bebauung in Form vieler, vielfach gestalterisch in die Ortsstruktur eingebetteter oder liebevoll renovierter ein- bis zweistöckiger Einfamilien- und Reihenhäuser“ stehe. Die Bürger halten den Umfang der Besiedelung für nicht akzeptabel, die Bebauung für zu dicht und die geplanten Gebäude im Mittelteil des Areals für zu hoch. Man befürchtet „eine starke Minderung der Wohnqualität für die Anwohner“. Fazit: Art und Maß der geplanten Bebauung sind aus Sicht der Unterzeichner deutlich zu reduzieren, die Gebäude wesentlich kleinteiliger und niedergeschoßiger zu planen.

Der Verkehr

Zweites großes Thema: der Verkehr. Bereits heute sei die Verkehrssituation in Neustift „häufig problematisch“. Durch geschätzt über 500 Personen, die im neuen Quartier einziehen könnten, die zur Arbeit, zur Schule oder zum Freisinger Bahnhof pendeln werden, sowie durch rund 270 Pkw, die täglich wohl mehrmals die Zufahrts- und Anliegerstraßen benutzen dürften, würde sich die Situation „deutlich verschärfen“, fürchten die Unterzeichnenden. Durch die neue Kindertagesstätte würde auch der Bring- und Abholverkehr deutlich zunehmen.

Das Parken

Auch die Parksituation um das Planungsareal sei bereits heute ziemlich kritisch. Das Fazit dazu: Die verkehrstechnische Erschließung sei vor Überplanung des Areals zu klären, entsprechende Maßnahmen seien rechtzeitig vor Baubeginn umzusetzen, unter angemessener Beteiligung des Investors. Da ein weiterer Ausbau der Zufahrtswege nicht möglich sei, könne nur über eine Reduzierung der Bebauung eine nachhaltige Lösung für Neustift erreicht werden.

Die Forderungen

Deshalb haben die Unterzeichnenden einen Zehn-Punkte-Forderungskatalog an die Stadt aufgestellt. So fordert man eine „deutliche Reduzierung des Gesamtumfangs der geplanten Bebauung, mindestens um 50 Prozent im Vergleich zur aktuellen Planung“. Zudem müsse die Planung an das vorhandene Umfeld angepasst werden. Der Geschoßwohnungsbau sollte zu Gunsten von Mehrfamilienhäusern, Doppel- und Reihenhäusern aufgegeben werden. Auch die Bauhöhe sollte auf maximal 3,5 bis vier Geschoße im Innenbereich des Areals, maximal dreigeschoßige Gebäude im östlichen und südlichen Teil des Areals und höchstens zweieinhalb-geschoßige Gebäude im nördlichen Teil des Areals reduziert werden. Gefordert wird auch die Einführung von Anliegerstraßen und Anwohnerparkzonen, dazu die Begleitung der Planung durch „ein realistisches, zeitnah umzusetzendes Verkehrskonzept für den gesamten betroffenen Ortsteil Neustift“. Und noch etwas wollen die Verfasser und Unterzeichnenden des Schreibens: „Da die Stadt Freising in vorbildlicher Weise die Anwohner zu einer Beteiligung am geplanten Bauvorhaben aufgerufen hat, gehen wir davon aus, dass auch eine Anpassung der Planungen im Sinne der oben genannten Punkte erreicht werden kann.“

