Der Freisinger Lindenkeller funktioniert sogar als Techno-Tempel

Die Freisinger Synthie-Pop-Rock-Formation Forcoder hat im Unterhaus bei dem außergewöhnlichen Klang-Event „Future Electronica“ für Furore gesorgt. © Lehmann

Die Bands Forcoder und Klangphonics verwandelten den Freisinger Lindenkeller jetzt in einen wahren Techno-Tempel.

Freising – Öfter mal was Neues im Lindenkeller. Die Freisinger Synthie-Pop-Rock-Formation Forcoder hat vor kurzem im Unterhaus mit ihrem Live-Act-Format „Future Electronica“ ordentlich für Furore gesorgt – im Verbund mit dem Regensburger Deep-House und Techno-Trio Klangphonics. Musik vom Plattenteller gab es auch.

Von New Wave bis Reggae, von Funk-Rock bis Techno, von Soul bis Acid-Jazz – beim Future-Electronica-Event war so ziemlich alles geboten, was Beine macht. Ihren Teil dazu beigetragen haben auch die beiden B-Seitendisco-Dee-Jays „up2late“ und „Alex F.“. Als Pausenfüller und Rausschmeißer. Wie auch immer, gut 300 Fans machten den Lindenkeller am vergangenen Samstag zum Tanztempel. Aufgescheucht und angetrieben von zwei elektrisierenden Live-Acts konnte die Menge am Ende gar nicht genug bekommen, von dem großartig in Szene gesetzten Genre-Mix.

Ein Ritt wie auf Klangteppichen

Alles begann mit Forcoder, einer Band, die sich den Vergleich mit der englischen New Wave-Legende „Depeche Mode“ gefallen lassen muss. Auch wenn der natürlich schwer hinterher hinkt, angesichts der treibenden Kräfte, der Energie und der Dynamik, die Gabriel Keeser (Gesang, Saxofon, Keyboard), Sandro Cocuzza (Schlagzeug), Wendelin Landesberger (Gesang, Keyboard) und Robert Söllner (Bass) so an den Tag legen. Forcoder live, das muss man sich vorstellen, wie einen Ritt auf hoch fliegenden Klangteppichen, getragen und durcheinandergewirbelt von sphärischen Winden, auf Kurs gehalten von beinharten Beats und ballernden Bässen.

Vorneweg spielt sich ein Saxophon mit den Elementen, tanzt aus der Reihe, schlägt schräge Kapriolen, dreht verwegene Pirouetten. Das Ganze türmt sich nach und nach mächtig auf, steigert sich, erreicht Höhepunkt für Höhepunkt. Die Ausschläge brechen sich in Wellen Bahn, breiten sich flächendeckend aus. Ein Sound, der massiv um sich greift, der die Menge reihum in seinen Bann zieht.

Spätestens bei „Animals“ einem Take der Forcoder-EP „Shaky Ground“ gab es kein Halten mehr. Die Fangemeinde geriet schlichtweg aus dem Häuschen. Zurecht: Denn das war nicht bloß Rock oder Pop, das war nicht bloß New Wave – das war Science Fiction!

Womit wir beim zweiten, nicht minder spektakulären Live-Act von „Future Electronica“ wären: Klangphonics knüpfte nahtlos an, knöpfte sich Freisings „Raving Society“, die ordentlich Lunte gerochen hatte, so richtig vor. Immer noch war es handgemachte Musik. Und immer noch war es live eingespielt.

Auch die Phonics gaben alles

Gerade was Gitarre (Maxl Walmsley-Pledl), Percussion (Markus Zunic) und Schlagzeug (Ben Kopfnagel) betraf. Der Rest war ganz klar „Konserve“. Die Synthies und erst recht die Mega-Bässe kamen jetzt aus der Büchse. Und das nicht zu knapp. Das Unterhaus mutierte prompt zum Techno-Schuppen. Sehr zur Freude eines bunt gemischten Publikums, das zunehmend und wohlgemerkt altersunabhängig außer Rand und Band geriet. Zuckende Körper und durchgeschwitzte Klamotten prägten alsbald das Bild einer Konzertnacht, wie man sie im Lindenkeller lange nicht erlebt hatte.

Die „Phonics“ gaben alles. Büchse oder nicht – das war schon aller Ehren wert, was das Trio in Sachen „Tanztee“ da ablieferte. Am Ende waren alle ganz schön geschafft. Wenngleich es einen Rückstau gab, den die B-Seiten-Dee-Jays genüsslich aufzufangen wussten. Will heißen: Selbst der Abgesang konnte sich noch hören und auch sehen lassen.

Bleibt nur zu hoffen, dass das Format „Future Elecronica“ bald eine Neuauflage erfährt. Das Format hat funktioniert: Fans und Bands waren selig. Davon, dass das seine Kreise zieht, ist auszugehen.

Alexander Fischer

