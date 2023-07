Tour-de-France-Gefühl dank 40 000 Fans: Wie ein Freisinger Volleyballer zu einem Triathleten wurde

Teilen

Nach gut elf Stunden war’s geschafft: Moritz Steinberg beim Langdistanz-Triathlon in Roth. © marathon-photos.com

Moritz Steinberg ist in der bayerischen Volleyballszene seit Jahren eine feste Größe. Doch jetzt hat er die Sportart gewechselt. Das FT unterhielt sich mit ihm.

Freising - Beim SC Freising zählte er zu den Leistungsträgern. Dass der 35-Jährige seit einiger Zeit intensiv Triathlon trainiert, wussten bislang nur Eingeweihte. Beim größten Langdistanz-Triathlon der Welt (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und ein Marathonlauf) ging er in Roth an den Start. Dass er in 11.07 Stunden das Rennen beendete, ist mehr als beachtlich. Unsere Zeitung sprach mit Moritz Steinberg.

Gratulation zu Ihrem Erfolg in Roth! Wie haben Sie neben dem Volleyball-Sport die Freude am Triathlon entdeckt?

Danke! Ich habe schon länger parallel zum Volleyball Lauftraining betrieben und unregelmäßig an Wettkämpfen teilgenommen. Durch einen guten Freund, der vom Volleyball zum Triathlon gewechselt hat, bin ich darauf aufmerksam geworden und habe 2019 einen ersten Triathlon auf der Olympischen Distanz (1.5 km/40 km/10km) probiert. Es hat mir enorm Spaß gemacht – und so bin ich dabei geblieben. Danach nochmals ein paar Wettkämpfe, alles parallel zum Volleyball. Gerade zu Beginn der Coronazeit war das ein super Ausgleich, da dies eine der wenigen Sportarten war, die man trainieren konnte, als Hallen und Fitnessstudios geschlossen blieben.

Wann fiel bei Ihnen die Entscheidung, beim Challenge in Roth mitzumachen?

Ich habe letztes Jahr auf gut Glück bei der Vergabe der Startplätze für Roth mitgemacht. Erfahrungsgemäß sind die Startplätze innerhalb weniger Minuten vergriffen. Durch Glück bekam ich den Startplatz aber und habe dann lange überlegt, ob das die richtige Zeit ist, da die Vorbereitung sehr zeitintensiv ist. Den Startplatz kann man auch auf das Folgejahr verschieben, wenn man ihn ergattert hat. Nach vielen Gesprächen mit Freunden und Familie habe ich mich aber dazu entschieden, die Chance wahrzunehmen. Die Entscheidung fiel im Dezember.

Wie hoch war der Trainingsaufwand für die Vorbereitung auf Roth?

Im Dezember habe ich intensiv mit der Vorbereitung begonnen, parallel zur laufenden Volleyballsaison: Seit Anfang Januar bis Roth ca. 900 Kilometer Laufen, 3000 km Rad und 70 km Schwimmen. In der intensivsten Phase der Vorbereitung im April und Mai waren es in etwa 12 Stunden Training pro Woche zusätzlich zu Job und Familie.

Mit welcher Zielsetzung gingen Sie in diesen Wettkampf in Roth?

Meine Priorität eins war, überhaupt ins Ziel zu kommen und den Tag zu genießen. Priorität zwei: eine Zeit unter zwölf Stunden. Ich hatte einen gehörigen Respekt vor der Distanz. Gerade auf dem Rad hatte ich zwar gute Umfänge im Training, aber wenig sehr lange Ausfahrten über längere Distanzen. Meine längste Radfahrt in der Vorbereitung waren 85 km.

Wie ist es, mit den Besten der Welt an den Start zu gehen? Hatten Sie Kontakt zu Profis oder Promis?

Das war etwas ganz Besonderes, da die Szene sehr offen und auf Augenhöhe miteinander umgeht. Es wird jeder respektiert, egal wie schnell er ist. Ich hatte am Samstag ein gutes Gespräch mit Thorsten Schröder (Tagesschau-Sprecher und zweimal für Ironman Hawaii qualifiziert) und bekam im Zielbereich die Medaille von Jan Frodeno (Olympiasieger, dreimaliger Weltmeister) umgehängt – alles besondere Momente.

Wie war die Stimmung beim Start, an der Strecke und dann im Ziel?

Sensationell! Der ganze Landkreis Roth steht an diesem Wochenende auf dem Kopf. Der Start hat eine besondere Atmosphäre. Über dem nebligen Main-Donau-Kanal steigen Heißluftballons auf, alles ist voller Zuschauer. Auf der Radstrecke ist in jedem noch so kleinen Ort eine Fanmeile mit Musik, jeder Athlet wird angefeuert. Das Highlight ist der Solarer Berg, an welchem auf einem Kilometer Länge circa 40 000 Zuschauer ein Tour-de-France-Gefühl vermitteln. Es hat wirklich nur ein Rad Platz, um dort hochzufahren, und jeder Athlet wird beim Namen genannt.

Gab es schwierige Momente auf der Strecke? Und: Unterstützten Sie Fans aus Freising?

Gerade auf der Marathonstrecke, eigentlich meiner stärksten Disziplin, hatte ich Probleme, weil die Verpflegung nicht geklappt hat. Ab Kilometer 25 musste ich viele Gehpausen einlegen, da wollte ich schon aufgeben. Dann kommt aber die harte Zeit der Vorbereitung hoch, und man stellt sich vor, wie man in ein paar Jahren darüber denkt, wenn man aufgibt. Es ist also vor allem ein Kampf gegen sich selbst, das durchzuziehen. Meine Familie war da und hat mich vor allem an der Laufstrecke unterstützt.

Wie war das Gefühl, als Sie durchs Ziel liefen?

Emotion pur! Geistig ziehen nochmal die ganzen dunklen und nassen Stunden der Vorbereitung vorbei, und man genießt die positive Energie der vielen Zuschauer. Es fällt viel Druck von einem ab.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Magnus Ditlev kam in 7:24:40 Stunden, also in Weltbestzeit, ins Ziel. Sie in 11:07 Stunden. Wie ordnen Sie Ihre Zeit ein?

Für einen Neuling nicht schlecht, und im Hinblick auf meine eingeschränkte Vorbereitungszeit sogar ganz gut. Normale Trainingspläne für eine Langdistanz sehen ein Jahr Vorbereitung mit 14 bis 18 Stunden Training pro Woche vor. So viel konnte ich nicht investieren – wegen Familie und Beruf. Die Profis wie Magnus Detlev sind von mir Lichtjahre entfernt.

Wie geht es jetzt bei Ihnen weiter? Hängen Sie Volleyball an den Nagel?

Die Entscheidung, nächste Saison nicht mehr Volleyball zu spielen, ist schon länger gereift. Die Zeit mit der Familie geht vor, ich kann das regelmäßige Training abends und die Spieltage am Wochenende nicht mehr leisten. Da ist eine Individualsportart wie Triathlon einfacher im Alltag zu integrieren. Der Traum, sich einmal für Hawaii zu qualifizieren, ist, glaube ich, bei jedem Triathleten da. Ich bin aber realistisch und sehe, dass ich in meiner Altersklasse zu weit entfernt bin. Aber wer weiß? Wenn ich fit bleibe und in die nächste AK aufrücke, dann kann sich das ändern.

Das Gespräch führte Peter Spanrad