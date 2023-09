Der „Herr der Medien“ verlässt den Landkreis Freising: Frank Bruckmeier wechselt nach Mittelfranken

Teilen

Beste Wünsche: Norbert Seidl (l.), Stefanie Freitag (r.) und Gabi Brandmeier verabschiedeten den langjährigen Leiter des Medienzentrums, Frank Bruckmeier, im Rahmen einer kleinen Feierstunde. © Landkreis

Das Medienzentrum des Landkreises Freising muss künftig auf seinen Leiter verzichten. Nach über 13 Jahren hat sich Frank Bruckmeier nun schweren Herzens verabschiedet.

Freising - Der zweite stellvertretende Schulleiter der Mittelschule Moosburg Frank Bruckmeier hatte sich erfolgreich auf eine Konrektoren-Stelle in Mittelfranken beworben. „Daher ist es mir natürlich nicht mehr möglich, weiter ehrenamtlich für das Medienzentrum Freising zu arbeiten“, meldet er.

Der erfahrene Mittelschullehrer war an zwei Nachmittagen pro Woche – und oftmals weit länger – im Medienzentrum tätig und hat sich vor allem um die Beratung sowie den Einkauf der verschiedenen Medien gekümmert. Bruckmeier: „Der Blick in die Schulen war in dieser Position sehr hilfreich.“ Schmunzelnd musste der scheidende Leiter des Medienzentrums an die rasende technische Entwicklung zurückdenken: „Ich habe im Lauf der Jahre einen großen Wechsel mitgemacht – anfangs von VHS-Kassetten und 16-mm-Filmen über die DVD bis hin zum Digitalen und Online-Medien.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Norbert Seidl, Sachgebietsleiter Organisation am Landratsamt, und seine Stellvertreterin Stefanie Freitag verabschiedeten sich im Rahmen einer kleinen Feierstunde ebenso von Frank Bruckmeier wie Gabi Brandmeier, enge Mitarbeiterin Bruckmeiers im Medienzentrum. Man freue sich über den Karriereschritt des nach Mittelfranken ziehenden Kollegen, wisse aber auch, dass dieser eine große Lücke hinterlasse. Derweil laufen Gespräche über eine Nachfolge. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.