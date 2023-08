Der lange Weg zum „O’zapft is!“ - Ein Blick hinter die Kulissen des Freisinger Volksfests

Von: Andrea Beschorner

Das Herzstück des Volksfests, das Festzelt, ist acht Tage vor der offiziellen Eröffnung noch eine Komplettbaustelle. Viel Arbeit ist hier noch nötig. Arbeit, die am 1. September keiner der Gäste mehr sehen wird und soll. © Lehmann

Der Countdown zum Freisinger Volksfest läuft. Was hinter den Kulissen noch alles zu tun ist, und wie lange Vorbereitungszeit das Spektakel hat - drei Verantwortliche klären auf.

Freising – Es ist Donnerstag, eine Woche vor Volksfestbeginn: Um neun Uhr morgens ist ganz schön was los in der Luitpoldanlage. Im Zelt wird gehämmert, gebohrt, Arbeiter rufen sich Anweisungen zu. Dasselbe Stimmungsbild vor dem Zelt. Benedikt Schuhbauer ist mit seinem Team an seiner urigen Hütte zu Gange, die in sechs Tagen als „Schuhbauers Gaumen Gaudi“ ihre Türen öffnet, drei Frauen bestücken den BRK-Losstand Glückshafen mit Kuscheltieren und anderen bunten Preisen, Lkw kommen an, es kracht und scheppert. Unter einem Baum hinter dem Losstand macht einer der vielen Arbeiter gerade eine kleine Pause im Schatten. Schon jetzt zeigt das Thermometer 26 Grad an, im Laufe des Tages wird es bis auf 32 Grad ansteigen.

Rundgang über den Festplatz

Wenn Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher am kommenden Freitag, 1. September, das erste Fass Festbier anzapft, wenn mit dem Salut der Böllerschützen das 92. Freisinger Volksfest offiziell eröffnet ist, liegen hinter Stefan Klopfer, Benjamin Küster und Anton Frankl zwölf Monate intensive Vorbereitungszeit. Klopfer ist der Leiter des Amts für öffentliche Ordnung, Küster Volksfestmanager und Stadtrat Frankl Freisings Volksfestreferent. Die drei haben sich Zeit für einen Rundgang mit dem FT über den Festplatz genommen und gewährten damit in der finalen Phase, wenige Tage bevor’s losgeht, einen Blick hinter die Volksfest-Kulissen.

Heuer ist erstmals nach zehn Jahren ein neuer Festwirt am Start. Als die drei im vergangenen Jahr erfahren haben, dass Ludwig Tauscher aufhört, hat das freilich keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Denn das hat vor allem eines bedeutet: „Einen Haufen zusätzliche Arbeit“, wie Klopfer sagt. Einen neuen Wirt für ein Volksfest in der Größenordnung Freisings zu finden, ist wahrlich nicht einfach, weiß Frankl. „Wir sind ja vom Festzelt her in Oktoberfestgröße und nicht vergleichbar mit den Festen in den kleineren Gemeinden.“ Als diese Hürde genommen war, die Festwirtsfamilie Mörz zugesagt hatte, konnten die Verantwortlichen sich wieder auf die eigentliche Arbeit konzentrieren. Denn die hört nie auf, wie die drei sagen: „Nach dem Volksfest ist vor dem Volksfest.“ Im Oktober endet die Bewerbungsfrist bereits für 2024, wie Benjamin Küster erklärt. Dann wird ausgewählt.

Küster hat einen Plan des Platzes dabei, an dem er sich orientieren muss. Es gibt eine feste Grundstruktur, die unabänderlich ist. Kulinarische Stände gehören in Zeltnähe, wie Anton Frankl sagt. Ansonsten gibt es für die Fahrgeschäfte sehr begehrte und weniger attraktive Standorte. Da heißt es für den Volksfestmanager, Fingerspitzengefühl zu beweisen. Das beliebteste Eck freilich ist gegenüber des Glückshafens. Ganz am Ende der zweispurigen Gaudimeile müsse etwas Auffälliges stehen, etwas, das die Menschen neugierig macht und anzieht. Und dafür fahren Stefan Klopfer und sein Team immer wieder zu Volksfesten im Umkreis von etwa 50 Kilometern, um zu sehen, ob sich dort nicht vielleicht ein neues, attraktives Fahrgeschäft findet. Wichtig, laut Ordnungsamtsleiter Klopfer: „Es muss eine gesunde Mischung aus Attraktionen für Kinder, etwas Ruhiges für die Erwachsenen, aber auch spektakulären Dingen für die jungen Leute sein.“ Traditionelles wie Autoscooter und Kamelritt dürfen nicht fehlen.

Absprache vor Ort: Den Termin zum Rundgang in der Aufbauphase nutzten Anton Frankl, Stefan Klopfer und Benjamin Küster (v. l.), um vor Ort einige Fragen zu klären. © Lehmann

Während des Rundgangs kommen immer wieder Schausteller auf die drei mit ganz speziellen Fragen zu, die alle auf dem allseits beliebten kurzen Dienstweg geklärt werden können.

Volksfest ist immer ein „Zuschussgeschäft“

Jeder, der auf dem Freisinger Volksfest mit einem Stand oder einem Fahrgeschäft vertreten ist, zahlt Standgebühr, eine Abschlagszahlung Strom und – falls genutzt – auch für Wasser und Abwasser. „Mit der Höhe unserer Gebühr liegen wir exakt im Durchschnitt aller Feste im Umkreis von 50 Kilometern“, erklärt Küster. Trotz dieser Einnahmen bleibt so ein Volksfest für die Stadt ein „Zuschussgeschäft“, wie Klopfer sagt. Weshalb der Verwaltung vom Kommunalen Prüfungsverband auch nahegelegt wurde, die Ausgaben für freiwillige Leistungen – etwa das Bier- und Hendlzeichen für die Senioren – auf den Prüfstand zu stellen. „Wo man hier künftig die Altersgrenze ziehen möchte, das kann ich als Organisationsleiter nicht entscheiden – das ist eine politische Entscheidung.“

Freimarken sind ein großes Thema

Freimarken seien kurz vor Beginn des Volksfests ohnehin ein großes Thema. Laut Küster könne man stündlich mit etwa zwei Anrufern rechnen, Menschen, die wissen wollen, ob sie Bier- oder Hendlzeichen bekommen. „Das ist schon mühselig“, sagt er. All das findet nämlich in einer Zeit statt, in der man sich um ein Sicherheitskonzept in Absprache mit Polizei, Feuerwehr und BRK kümmern müsse, die Infrastruktur auf dem Platz überprüfe und auch Veranstaltungen, die am Rande des Volksfests stattfinden – wie etwa Radrennen, Volksfestlauf, Volksfestschießen – unter einen konzeptionellen Hut gebracht werden müssen.

Das Schöne, wie Frankl sagt: Die Schausteller seien wie eine große Familie. Und Benjamin Küster ergänzt: „Das ist schön zu sehen, wie man sich hier auf dem Platz gegenseitig aushilft. Das letzte, was wir brauchen könnten, wären Streitereien zwischen den Beschickern.“

Logistische Höchstleistungen vollbringen die Volksfestorganisatoren in der finalen Phase vor dem Beginn des Festes. © Lehmann

Was Anton Frankl immer wieder schwer beeindruckt, ist, wie viele Menschen hinter den Kulissen werkeln. „Das ist eigentlich das Schönste an dem Ganzen: Zu sehen, wie alles am Werden ist.“ Für Stefan Klopfer ist der schönste Moment der Vorbereitungen der Zeitpunkt, wenn die Salutschüsse der Böllerschützen nach dem Anzapfen verkünden, dass es jetzt endlich losgeht. „Das ist schon ein Gänsehautmoment“, sagt Klopfer und Frankl und Küster stimmen ihm zu.

Alle drei eint zudem der Wunsch nach einem friedlichen Volksfest ohne Zwischenfälle. Und weil die Stadt Freising an der Sicherheit der Gäste nicht spart, wird vor der Eröffnung noch eine Gebrauchsabnahme der Fahrgeschäfte gemacht. Dann kommt der TÜV und nimmt auf Kosten der Stadt alles noch einmal ganz genau unter die Lupe. Auf dem Zettel Sicherheit stehen, wenn’s losgeht, auch die Taschenkontrollen. „Das passiert in Freising mit Augenmaß“, betont Klopfer. Am Ende ist, nach zwölf Monaten Vorbereitungszeit, das Wetter die einzige Unwägbarkeit. Und selbst darauf ist Freising mit einem heuer größeren überdachten Außenbereich vorbereitet. Es kann also losgehen.