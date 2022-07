Der neue Tempel für Braukunst am Freisinger Campus ist eingeweiht: Und ein Ehrensenator gab sich die Ehre

Festakt am Campus der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

Das Zentrum für angewandte Brau- und Getränketechnologie der HSWT ist jetzt auch offiziell eingeweiht. Und schon gabs die erste Ehrung im Neubau.

Freising – Es ist, um die Geschichte vom Tempelbau zu Jerusalem aufzunehmen, die bei der ökumenischen Segnung des Gebäudes verlesen wurde, der neue Tempel für Braukunst und Brauforschung auf dem altehrwürdigen Campus von Weihenstephan: das Zentrum für angewandte Brau- und Getränketechnologie (ZaBG) der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT), das am Donnerstag eingeweiht wurde. Im Technikum des Hauses hatte man sich stilgerecht an Biertischgarnituren versammelt, um das 10,8 Millionen Euro teure Gebäude Am Staudengarten 13 (Bezeichnung H1) offiziell seiner Bestimmung zu übergeben, und erlebte mit Eric Veulliet den „glücklichen Präsidenten dieser wunderbaren Hochschule“, wie er selbst sagte.

„Erste Einweihung“

Der 4. Oktober 2017, so blickte Veulliet zurück, sei sein erster Arbeitstag als Chef der HSWT gewesen, und an diesem Tag habe er auch gleich seine erste Amtshandlung vollziehen dürfen: die Unterschrift unter die Bauakte des ZaBG. Jetzt, nur knapp fünf Jahre später, könne er der ersten Einweihung in seiner Amtszeit beiwohnen, freute sich Veulliet – und hoffte, dass noch mehrere folgen. Gerichtet waren diese Worte vor allem auch an Staatsminister Florian Herrmann, der in seinem Grußwort betonte, er sei als Stimmkreisabgeordneter diesem Projekt von Anfang an stets sehr verbunden gewesen, stärke es doch den „einmaligen Wissenschafts- und Hochschulstandort Weihenstephan“. Die – scherzhaft gemeinte – Frage, wozu man denn über 500 Jahre nach Erlass des Reinheitsgebots überhaupt noch lehren und lernen müsse, wie man Bier braut („Man sollte doch wissen, wie es geht“), beantwortete Herrmann mit der unglaublichen Komplexität der Getränketechnologie. Und wenn man also schon forschen müsse, dann in einem „perfekten Umfeld“ – so wie jetzt im ZaBG.

Bereits am Donnerstagmittag war im Rahmen eines Festakts dem Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbunds, Lothar Ebbertz, die Ehrensenatorenwürde der Hochschule verliehen worden. Ebbertzs und die HSWT verbindet eine lange Zusammenarbeit: Denn besondere Verdienste erwarb sich der Diplom-Kaufmann bei der Einführung des Studiengangs Brau- und Getränketechnologie. Zudem war er von 2012 bis 2020 Mitglied des HSWT-Hochschulrats.

Der Bau stehe für Bayern – Tradition, gepaart mit Innovation, so Herrmann, dem eine ganze Reihe von Grußwortrednern aus der Brau- und Wissenschaftswelt folgten. Im September 2018 war der Spatenstich für das Gebäude gesetzt worden, richtig los mit den Bauarbeiten ging es dann im Mai 2019. Nur zwei Jahre später – und damit voll im Zeitplan – war das dreigeschoßige Haus mit seinen 2500 Quadratmeter Grundfläche dann fertig, bietet nun Lehrenden und Studierenden des Studiengangs Brau- und Getränketechnologie an der HSWT diverse Technikums-, Labor- und Seminarräume, dazu Büros und einen Sensorikraum. Hightech pur also an einem traditionsreichen Standort.

Ehrensenatorenwürde

Ebbertz gab später auch den Anstoß für den Neubau des Brauzentrums, den er „politisch intensiv begleitete“, wie es hieß. Neben seiner Tätigkeit beim Brauerbund ist Ebbertz auch Geschäftsführer der Gesellschaft der Öffentlichkeitsarbeit „Bayerisches Bier“.

