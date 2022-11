Der richtige Riecher für den perfekten Freisinger Weihnachtsstollen

Meister-Tester: Im Atrium der Sparkasse Freising-Moosburg nahm Qualitätsprüfer Manfred Stiefel knapp 20 Stollen unter die Lupe. Mit dabei Bäckerinnungs-Obermeister Thomas Grundner und Sparkassen-Vorstandsvorsitzende Andrea Felsner-Peifer (v.l.). © Lehmann

Den richtige Riecher für den perfekten Freisinger Weihnachtsstollen hat Prüfer Manfred Stiefel. Diesmal erlebte er eine Überraschung.

Freising - Um 10 Uhr vormittags war es am Freitag in Freising soweit: Der erste von knapp 20 Weihnachtsstollen wurde vom Qualitätsprüfer des Deutschen Brot-Instituts Manfred Stiefel feierlich angeschnitten. Im Atrium der Sparkasse Freising-Moosburg testete Stiefel nach zwei Jahren Corona-Pause wieder das eingereichte Weihnachtsgebäck von insgesamt sieben Bäcker-Meisterbetrieben aus Freising und Ebersberg unter anderem auf Geschmack, Aussehen und Kaugefühl. Und er erlebte dabei auch eine Überraschung.

Der erste Stollen war reichlich dunkel...

Und diese Überraschung kam früh, denn einer der ersten Stollen, den ihn Obermeister Thomas Grundner von der Bäcker-Innung Freising anreichte, sah schon trotz Puderzucker recht dunkel aus. „Der war eindeutig zu lang im Ofen“, so das Urteil von Stiefel, der einen Bissen wagte und gleich abwinkte. „Die Kruste wäre was für ein Brot, aber nicht für einen Stollen“, erklärte der Qualitätsprüfer. Heißt im Klartext: Dieser Butterstollen erreichte nicht die nötigen 90 Punkte für eine Prämierung.

Dass eingereichtes Weihnachtsgebäck kein Zertifikat bekommt, sei aber dennoch eher selten, wie auch Grundner betonte und was auch gleich er nächste Test-Stollen bestätigte – denn dieser überzeugte den Gebäck-Fachmann vollkommen. In rund 1000 Stollen, Früchtebrote und Lebkuchen muss Stiefel pro Saison beißen, auch weil Qualitätsprüfer eher rar gesät sind in Deutschland. Mehr als 30 Testungen pro Sitzung kann Stiefel übrigens nicht vornehmen, danach werde es „geschmackstechnisch zu komplex“.

100 Punkte für einen perfekten Butterstollen

„Eigentlich haben wir das immer unten im Eingangsbereich gemacht und auch Glühwein angeboten – aber heuer geht das nicht wegen Corona“, bedauerte Ingrid Beer von der Sparkasse Freising, die zusammen mit ihrer Kollegin Anita Groszek die übriggebliebenen Stollenschnitten für die Kundschaft einpackte.

Währenddessen gab es 100 Punkte für einen perfekten Butterstollen aus Freising, wofür der Meisterbetrieb eine Urkunde samt Siegel bekommt, das auf die Verpackung geklebt werden kann. Eine klebrige Zunge hingegen hatte Stiefel, der immer wieder mit Wasser seine Geschmacksknospen neutralisieren musste. Die Frage, ob er nach dem Testmarathon überhaupt noch privat Lust auf Stollen habe, konnte er schnell beantworten: „Das schon – aber erst wieder zu Weihnachten.“

Richard Lorenz

