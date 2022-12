Der Sprung vom Asamtheater an die Waterkant: Stephan Leitmeier spielt am Ohnsorg-Theater

Von: Andreas Beschorner

Als Hase im Weihnachtsmärchen „Hase und Igel“ (Regie: Nora Schumacher) gibt Stephan Leitmeier sein Debüt am Ohnsorg-Theater Hamburg . Rechts: Ida-Marie Brandt als Nickel, die Komplizin des Hasen. © Oliver Fantitsch

Stephan Leitmeier aus Freising ist am Ohnsorg-Theater Hamburg engagiert. Er gibt dort sein Debüt im Weihnachtsmärchen „Hase und Igel“.

Freising - Jahrgang 1987 und ein echtes Freisinger G’wachs: Das ist Stephan Leitmeier. Jetzt hat es den leidenschaftlichen Schauspieler für ein Engagement am renommierten Ohnsorg-Theater vom Süden der Republik in den Norden nach Hamburg verschlagen. Das Freisinger Tagblatt hat mit dem Wahl-Hamburger auf Zeit darüber gesprochen, wie es sich anfühlt, auf den Brettern zu stehen, auf denen auch schon Heidi Kabel stand.

Im Asamtheater Freising entdeckte Stephan Leitmeier seine Leidenschaft für das Theaterspiel. © Steffi Brehmer

Freisinger Tagblatt: Wie kommt ein Schauspieler aus dem Herzen Altbayerns zu einem Engagement im hohen Norden von Deutschland?

Stephan Leitmeier: Ich habe in den vergangenen zwei Jahren viel in Hamburg gelebt und Theater gespielt. Im Frühjahr 2022 wurde ich vom Oberspielleiter Murat Yeginer zu einem Vorsprechen eingeladen. Am Ohnsorg-Theater natürlich auch mit einem plattdeutschen Text. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Im Sommer kam dann die Anfrage, ob ich im Weihnachtsmärchen „Hase und Igel“ mitspielen möchte.

Das Ohnsorg-Theater ist ja eine sehr gute Adresse und in ganz Deutschland bekannt. Ist das eine besondere Ehre für Sie?

Ja, absolut! Ich kenne das Ohnsorg-Theater bereits von Kindesbeinen an von den unzähligen TV-Aufzeichnungen und ich habe auch schon einige Stücke live im Haus gesehen. Zudem feierte das Theater in diesem Jahr seinen 120. Geburtstag. Dass ich jetzt selbst auf dieser traditionsreichen Kultbühne stehen darf, freut mich natürlich wahnsinnig!

„Hase und Igel“ mit Stephan Leitmeier als …? Was ist Ihre Rolle? Wie oft wurde und wird das Stück gespielt?

Ich spiele die Rolle des Hasen. Wie in der grimmschen Vorlage ist er ein hochnäsiger, hinterlistiger und eher fieser Charakter. Also ein bisschen der Bösewicht der Geschichte! Dazu kommt Nickel, das begriffsstutzige Kaninchen, als meist unfreiwilliger Komplize des Hasen. Wir beide sind, wie meine liebe Kollegin Ida immer sagt, „The Dark Side“! (lacht) Das macht unglaublich großen Spaß zu spielen. Die Balance, dass die Figuren gleichzeitig sympathisch, lustig und liebenswert bleiben, ist der Regisseurin, finde ich, super gelungen. Besonders die vielen Reaktionen der Kinder machen jede Vorstellung aufs Neue spannend und witzig. Sie rufen rein, leben stark mit den Charakteren mit und auch die Erwachsenen kommen auf ihre Kosten und bekommen viel zu lachen. Also ein Vergnügen für Groß und Klein.

Das Stück hat eine wundervolle Botschaft für Toleranz.

Besonders große Begeisterung ist immer zum Schluss nach dem Wettrennen durch das Publikum, wenn Igel, Igelinchen und der Maulwurf gewonnen haben. Ohh jetzt habe ich verraten, wie es ausgeht (lacht). Ein Highlight sind die fünf extra neu geschriebenen musikalischen Ohrwürmer von Stefan Hiller wie etwa „Nur Mut“ oder „Wir sind ein Team“. Das Stück hat eine wundervolle Botschaft für Toleranz und ist trotz versteckter Pädagogik immer herrlich unterhaltsam ohne erhobenen Zeigefinger. Zudem kommen plattdeutsche Wörter und Redewendungen im Text vor. Das erwartet man zum einen natürlich am Ohnsorg-Theater und da das Märchen hier im Norden - genau genommen in Buxtehude „Het Wettloopen tüschen den Haasen un den Swinegel up der Buxtehuder Heid“ - seinen Ursprung hat, passt das natürlich perfekt! Wir hatten am 18. November die Premiere und werden bis 26. Dezember 75 Vorstellungen spielen. Das bedeutet mindestens zwei, zum Teil sogar drei Vorstellungen pro Tag. Es wird uns also nicht langweilig! (lacht)

Wie lange dauerten die Proben?

Wir haben insgesamt fünf Wochen geprobt. Man startet auf der Probebühne mit szenischen, musikalischen und choreografischen Proben. Zum Ende kommen alle Elemente zusammen und in der letzten Woche vor der Premiere findet bereits alles auf der großen Hauptbühne statt. Das ist immer ein wundervoller und spannender Prozess! Wenn Schauspiel, Musik, Tanz, Bühnenbild, Kostüm, Maske und Beleuchtung zusammenwachsen und plötzlich zum ersten Mal ein großes Ganzes entsteht, ist das immer ein besonders magischer Moment. Einer der vielen Gründe, warum ich das Theater so sehr liebe

Gibt es Unterschiede in der Regie und/oder in der Mentalität gegenüber Ihren bisherigen Engagements?

Man kann wohl keine Regie und keine Inszenierung direkt miteinander vergleichen. Wir hatten mit Nora Schumacher eine fantastische und erfahrene Regisseurin. Es hat wahnsinnig viel Freude gemacht, mit ihr zu arbeiten und die Rolle zu entwickeln. Dass sie die zeitgemäße Neufassung des Märchenklassikers zudem selbst geschrieben hat, machte die Arbeit natürlich noch spannender. Die Mentalität am Ohnsorg-Theater hat mich vom ersten Tag an begeistert und ich fühlte mich sofort sehr wohl und herzlich im Team aufgenommen. In jedem Bestandteil der Inszenierungen spürt man die große Liebe der Kolleginnen und Kollegen zu ihrer Arbeit. Das ist sicherlich ein Grund, warum dieses Theater seit so langer Zeit so unglaublich erfolgreich und beliebt ist!

Wie fühlt man sich überhaupt so als Bayer in Hamburg? Wie viele Tage und Wochen sind Sie im hohen Norden?

Hamburg ist eine großartige Stadt und inzwischen wie eine zweite Heimat für mich geworden. Ich mag die Mentalität der Menschen, das viele Wasser, den Hafen und besonders die große kulturelle Vielfalt. Gut, über das Wetter kann man sich streiten (lacht). Auf jeden Fall eine spannende Stadt, die nie schläft und in jeder Hinsicht bunt ist! Hamburg wird ja nicht umsonst „Das Tor zur Welt“ genannt und ist für mich immer eine Reise wert! Und zu jedem richtigen Hamburg-Trip gehört natürlich auch ein Besuch im Ohnsorg-Theater.

Wie geht es schauspielerisch mit Ihnen weiter? Bleiben Sie in Hamburg? Am Ohnsorg-Theater? Wo geht die Reise hin?

Ab dem 3. Januar 2023 werde ich erneut mit „Die Schneekönigin – Das Musical“ auf bundesweite Tournee gehen. Am 16.02.23 spiele ich zusammen mit meiner bezaubernden Kollegin Leonie Fuchs wieder die Komödie „Gretchen 89ff.“ im Kleinen Theater Haar. Weitere Engagements sind gerade in der Abstimmung. Ob es noch mal ein Engagement am Ohnsorg-Theater geben wird, weiß ich aktuell noch nicht. Ich würde es mir natürlich wünschen und mich sehr darüber freuen! Aber erst mal läuft jetzt noch das Wettrennen zwischen dem Hasen und dem Igel und danach „kiekt wi mol“ oder „schau ma moi“

