Neue Schulen im SteinPark: Kulturausschuss liefert sich heftige Debatte um Namensgebung

Von: Andreas Beschorner

General Herrmann von Stein: Dass er Namensgeber für die neue Schule sein soll, dagegen gab es im Kulturausschuss teilweise heftigen Widerstand. © Beschorner

Darf eine Schule nach einem General benannt werden, der vor fast 100 Jahren gestorben ist? Die Antwort spaltete die Freisinger Räte im Kulturausschuss.

Freising – Im September wird die neue Grund- und Mittelschule im Norden von Freising in Betrieb gehen. Jetzt ist eine Debatte darüber entbrannt, wie die beiden Schulen denn heißen sollen. Der Vorschlag der Schulfamilie, die Bildungsanstalten „Grundschule Freising am SteinPark“ beziehungsweise „Mittelschule Freising am SteinPark“ zu taufen, stieß am Dienstag im Kulturausschuss auf teilweise heftigen Widerstand: Schulen nach einem Kriegsminister und General zu benennen, gehe gar nicht.

Und auch das Prozedere, mit dem die Namensgebung nun erfolgen soll, stieß sauer auf. Eines steht fest: Im September ziehen die Grundschule Neustift, die Paul-Gerhardt-Mittelschule mit der in sie integrierten Mittelschule Neustift in den Neubau an der Weinmiller-Straße 2 um – in das Areal also, das nach der ehemaligen General-von-Stein-Kaserne heute das SteinCenter beheimatet und als SteinPark bezeichnet wird.

Nun hat sich die Schulfamilie sich Gedanken darüber machen sollen, wie die beiden Einrichtungen heißen sollen: Wie das Rektoren-Duo Sabine Jackermaier und Simon Pelczer schriftlich und am Dienstag im Kulturausschuss auch mündlich erläuterten, wolle man keinen kirchlichen Namenspatron und auch keine Bezeichnung „mit enger Verbindung zu einer bestimmten Person“, habe sich deshalb für die Bezeichnung „am SteinPark“ entschieden, weil so für jeden Freisinger klar sei, wo sich die Schulen befinden.

„Falsches Zeichen“

Der Fokus, so die Argumentation, liege dabei „auf den Steinen“, sei von dem Namensgeber der Kaserne „komplett isoliert“. Dieser Namensgeber (nach dem ja auch – noch – die benachbarte Straße benannt ist) hat es nämlich in sich, wie Kulturreferentin Susanne Günther erläuterte: General Hermann von Stein (1854 bis 1927) war preußischer Kriegsminister und beispielsweise Korpsführer in der Schlacht an der Somme. Günthers Fazit: Dass der Name SteinPark einen Ortsbezug darstelle, stimme also nicht, eine Schule nach einem Militärführer zu benennen, sei – gerade in diesen Zeiten – „ein völlig falsches Zeichen“.

Während Schulreferentin Monika Riesch (FSM) sagte, in ihren Augen stehe hinter diesem Namen keine Person, sondern sei der Vorschlag der Schulfamilie „ein praktikabler Name“, legten Nico Heitz (Grüne) und Nicolas-Pano Graßy (Linke) nach: Da habe man die Überprüfung möglicherweise problematischer Freisinger Straßennamen auf den Weg gebracht – und dann würde man eine Schule nach einem Kriegsminister benennen, kritisierte Heitz. Graßy bezeichnete es als „absurd“, wenn die Schulfamilie eine Namensgebung ohne Personenbezug wolle, genau das dann aber vorschlage.

„Innerlich zerrissen“

Der Bezug zu General Hermann von Stein war allerdings bis zu den Ausführungen Günthers offenbar nicht jedem Stadtrat klar: Johanna Hiergeist (FW) beispielsweise sagte, sie habe das nie mit einer Person assoziiert, für sie liege der Schwerpunkt auf „Park“. Und auch Samuel Fosso (FSM) gab zu, bisher davon nichts gewusst zu haben. Andererseits sollen die Schulen ja nicht „General-von-Stein-Schulen“ getauft werden, sie fänden „… am SteinPark“ also in Ordnung.

Jürgen Mieskes (CSU) sagte, es gebe schon den SteinPark und das SteinCenter, außerdem sei Hermann von Stein seit fast 100 Jahren tot, weshalb er mit dem Vorschlag der Schulfamilie kein Problem habe. Heitz hielt dem entgegen, es könne doch nicht sein, über so etwas „Gras wachsen zu lassen“, das widerspreche der Erinnerungskultur.

Abstimmung findet namentlich statt

Andreas Mehltretter (SPD) tat sich ebenfalls „extrem schwer“ mit der Bezeichnung „am SteinPark“ und Hartmut Binner (ÖDP) war geradezu „innerlich zerrissen“. Zu dieser Diskussion hinzukam, dass die Grünen bereits vor vier oder fünf Jahren den Antrag gestellt hatten, sich mit der Namensgebung der Schulen zu beschäftigen. Jetzt aber habe man den Namen „… am SteinPark“ bereits an die Regierung gemeldet, die Stadträte seien in die Beratungen nicht einbezogen worden, „uns wird die Pistole auf die Brust gesetzt“, so Graßy. Denn: Man könne den Vorschlag bei der Regierung zwar zurückziehen, dann würden die Schulen eben Grundschule Neustift und Paul-Gerhardt-Mittelschule heißen, eine Namensänderung könne dann erst wieder für das Schuljahr 2023/2024 beantragt werden.

Susanne Günther fand dies angesichts des Antrags der Grünen von vor so langer Zeit „krass“ und „unerhört“, beantragte eine namentliche Abstimmung: Die ging mit 8:5 Stimmen für den Vorschlag der Schulfamilie aus. Dagegen votierten Alfons Aigner, Günther, Heitz (alle Grüne), Mehltretter und Graßy. Dafür stimmten Eva Bönig (Grüne), Binner, Hiergeist, Mieskes und die FSM-Räte Fosso, Thomas Bauer, Philomena Böhme und Riesch. Die endgültige Entscheidung trifft der Gesamtstadtrat.