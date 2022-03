Schwer verletztes Ehepaar in Einfamilienhaus in Oberbayern gefunden - Polizei weiter vor Rätsel

Von: Wolfgang Schnetz, Magdalena Höcherl, Helmut Hobmaier

In einem Freisinger Einfamilienhaus wurden zwei Personen schwer verletzt aufgefunden (Symbolbild). © Michael Gstettenbauer / Imago

In einem Haus in Freising wurde ein Ehepaar schwer verletzt aufgefunden. Die Hintergründe sind unklar, nun nennt die Polizei weitere Details.

Update 30. März, 12.37 Uhr: Das Ehepaar, das in der Nacht zum Montag mit schweren Kopfverletzungen auf seinem Anwesen im Freisinger Stadtteil Lerchenfeld gefunden wurde, ist noch nicht vernehmungsfähig. Der Zustand der Frau (51) habe sich zwar stabilisiert, sagte eine Polizeisprecherin. Die Verletzungen des Ehemanns (53) seien aber weiter lebensbedrohlich. Dessen Vernehmung sei nicht absehbar. Wie sich das Paar die Verletzungen zugezogen hat, ist noch unklar. Hinweise auf Dritte ergaben sich nicht. Die Spurenauswertung dauert an.

Ehepaar aus Freising schwer verletzt - Keine Hinweise auf Dritte

Update 29. März, 16.15 Uhr: Der Fall des Freisinger Ehepaars, das am Montag in seinem Anwesen in Freising-Lerchenfeld mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden wurde, bleibt rätselhaft. Immer noch sei unklar, wie sich das Ehepaar die Verletzungen zugezogen habe, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord am Dienstag. Bislang hätten sich aber keine Hinweise darauf ergeben, dass neben der 51-jährigen Frau und ihrem Ehemann (53) weitere Personen beteiligt waren. Eine Gewalttat Dritter, etwa ein Überfall, sei daher unwahrscheinlich.

Das Ehepaar war am Montag um 1.40 Uhr von Rettungskräften „in deren Anwesen“, einem Einfamilienhaus, aufgefunden worden, wie das Polizeipräsidium mitteilt. Wer die Retter alarmiert hat, wurde nicht mitgeteilt. Bestätigt wurde aber, dass das Ehepaar ein Kind hat. Das Alter des Kindes wurde auf Nachfrage nicht genannt.



Freisinger Ehepaar: Verletzungen werden in Münchner Kliniken behandelt

Beide Verletzten seien jedenfalls „in kritischem Zustand“ in Kliniken nach München gebracht worden und befänden sich dort weiterhin in intensivmedizinischer Betreuung.



Laut Polizei wurden auch am Dienstag auf dem gesamten Anwesen „umfangreiche“ Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden. Bis dahin gebe es vonseiten des Polizeipräsidiums in Absprache mit der Staatsanwaltschaft, die gemeinsam mit der Kriminalpolizei Erding den Ablauf des Geschehens rekonstruiert, keine weiteren Informationen – weder zum genauen Auffindungsort der Schwerverletzten noch zur genauen Art ihrer Verletzungen.

Erstmeldung vom Montag, 28. April:

Freising - In einem Einfamilienhaus im Freisinger Stadtteil Lerchenfeld wurden am Montag in den frühen Morgenstunden zwei verletzte Personen aufgefunden. Das teilt das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. „Das Ehepaar wurde zur Behandlung der schweren Verletzungen in Kliniken nach München gebracht“, heißt es in der Mitteilung. Ihr Zustand sei kritisch, war zudem zu erfahren.

Ermittlungen zu Vorfall in Freisinger Einfamilienhaus in verschiedene Richtungen

Woher die Verletzungen stammen, ist bislang unklar. Die Staatsanwaltschaft Landshut und die Kriminalpolizei Erding haben die Ermittlungen aufgenommen. Dem Vernehmen nach handle es sich um eine äußerst divergierende Spurenlage, es werde in verschiedene Richtungen ermittelt. Genauere Auskünfte seien bislang laut Polizeipräsidium nicht möglich, unter anderem aus ermittlungstaktischen Gründen. ft

