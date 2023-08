Die Festbiere probieren: In Freising läuft das anders

Von: Andrea Beschorner

Prost! Marianne, Cilli, Karl-Heinz und Beate waren begeistert vom Bier und der tollen Atmosphäre auf dem Marienplatz. © Lehmann

Tradition auf dem Marienplatz: Zwei Wochen vor dem Volksfest wird der Gerstensaft gemeinsam getestet. Und das Wetter spielte bis fast zum Schluss mit.

Freising – Das eine ist goldgelb, hat einen Alkoholgehalt von 5,8 und eine Stammwürze von 13,3 sowie Bittereinheiten von 20, das andere ist tiefgold, mit 5,9 Alkoholgehalt, der selben Stammwürze und 22 Bittereinheiten: Bei dem einen handelt es sich um das Weihenstephaner Festbier, das vom 1. bis zum 5. September auf dem Freisinger Volksfest ausgeschenkt wird, beim anderen um das Hofbrauhaus-Festbier, das vom 6. bis zum 10. September die Maßkrüge im Festzelt füllt. Beide Biere waren die Protagonisten am Donnerstag auf dem Freisinger Marienplatz, als die Stadt Freising zur traditionellen Festbierprobe eingeladen hatte.

Wichtige Eckdaten

Ausrichter des feucht-fröhlichen Stelldicheins bei tropischer Hitze war – und auch das hat Tradition – die Brauerei, die auf dem Volksfest als erstes am Zug ist, also die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan. Braumeister und Technischer Leiter Tobias Zollo und sein Kollege vom Hofbrauhaus, Arno Jacobi, gaben den zahlreichen Gästen auf dem Marienplatz die wichtigsten Eckdaten an die Hand, ehe Festreferent Anton Frankl das erste Fass anzapfte – mit zwei beherzten Schlägen. Weil nach diesen aber kein Gerstensaft floss, musste er zwei Mal nachsetzen.

Die Feger Spezies sorgten bei der Festbierprobe auf dem Marienplatz für den passenden musikalischen Rahmen. © Lehmann

Gemeinsam fachsimpeln

Bürgermeisterin Eva Bönig hatte zuvor die Gäste bei dieser schönen Tradition begrüßt und freute sich, dass man sich in Freising von Festbierproben in anderen Gemeinden und Städten unterscheide: Da sei die Bierprobe ausschließlich für geladene Gäste. „In Freising freuen wir uns gemeinsam auf das Volksfest und probieren auch die Biere gemeinsam.“ Sie lud die Anwesenden zum Fachsimpeln ein – bei guter Musik von den Feger Spezies und gutem Bier der beiden Brauereien.

Denen galt Bönigs besonderer Dank, weil beide sich mit der Festbierprobe wieder die gute Sache in den Mittelpunkt rückten: Von den drei Euro, die eine Halbe kostete, geht jeweils ein Euro ans Frauenhaus Freising. Stadtchef Tobias Eschenbacher ließ Grüße durch Eva Bönig übermitteln. Bei der Volksfesteröffnung am 1. September wird er dann das Anzapfen wieder übernehmen.

Und auch, wenn für den Abend schwere Gewitter angesagt waren, mussten die Freisinger nur eine halbe Stunde früher als geplant zusammenpacken und den Heimweg antreten: Eigentlich hätte bis 21 Uhr Bier ausgeschenkt werden sollen, ein Gewitterschauer um 20.30 Uhr beendete die Festbierprobe allerdings schon ein bisschen früher.