Zwei Brüder aus Freising machen auf der Leinwand die Fragen des Lebens spürbar

Stellen ihre Werke derzeit im Alten Gefängnis aus: Klemens (l.) und Stephan Baum zeigen hier Beispiele zum Ausstellungstitel „Meine Welt/Mein Universum“. © Lehmann

„Meine Welt/Mein Universum“: Unter diesem Titel stellen Klemens und Stephan Baum im Alten Gefängnis aus. Sie widmen sich der Suche nach dem Sinn des Lebens.

Freising – Dem großen Thema Sein und der damit implizierten Suche nach dem Sinn des Lebens widmen sich aktuell die Brüder Klemens und Stephan Baum mit ihrer Ausstellung „Meine Welt/Mein Universum“ im Alten Gefängnis in Freising – eine Ausstellung, die gewaltig ist und beeindruckend, die bis ans Herz geht und die Seele zum Klingen bringt. Erneut beweisen die beiden nämlich auch, dass sie zu den ganz großen Künstler der Domstadt gehören. Künstler, die ganz genau hinschauen und die großen Fragen des Lebens mit ihrer Kunst spürbar machen und uns gleichzeitig an der Hand nehmen, um ihre ganz eigenen Wunder zu zeigen, die in allen Farben flackern.

Berührend und aufwühlend

Die Ausstellungen von Klemens und Stephan Baum sind immer vielerlei gleichermaßen: berührend, aufwühlend, sie gehen nahe und bringen zum Zentrum der eigenen Lebensphilosophien. Und auch ihre Werkschau „Meine Welt/Mein Universum“ ist diesbezüglich wieder ein großer Wurf. Sie ist ein künstlerisches Statement und eine grundlegend fantastische Auseinandersetzung mit dem Leben per se – fantastisch im besten Sinne des Schriftstellers Ray Bradburys.

Unzählige Werke zu sehen

Wie viele Bilder dieses Mal genau hängen, konnte Klemens Baum bei der äußerst gut besuchten Vernissage gar nicht sagen. Es sind zahlreiche, auch weil viele Miniaturen etwa in Form von Steinbemalungen und Holzskulpturen dazukommen, die nebenbei auch noch entdeckt werden wollen. Dennoch ist die Ausstellung im Alten Gefängnis keineswegs überfrachtet, sondern reich auf allen Ebenen ausgestaltet. Oder anders formuliert: Von den Werken der Baums können nie genug da sein, um sich endlich sattsehen und sattfühlen zu können. Dabei wirkt jede einzelne Arbeit prägnant und brennt sich ein – wie etwa die Planeten-Werke von Klemens Baum in Öl.

Die Veränderungen

Das Besondere an den Bildern führte er dann auch gleich mal vor: die Interpretationsveränderungen, sobald die Bilder von farbigem Licht aus einer Taschenlampe angestrahlt werden. Was sich verändert: die Tiefe, das Unscharfe, die Fokussierung, wie aber auch die Geschichte, die der Künstler in die Bilder legt. Und so ist auch eines charmant: der Dialog zwischen Welt und Universum – die Weitwinkelaufnahme der Planeten und der Blick auf die Menschen und ihren Handlungen im Zoom-Effekt bei den weiteren Arbeiten.

Unterschiedliche Wege

Nicht viel anders, wenn freilich mit gänzlich anderen Mechanismen, setzt sich Stephan Baum mit dem Titel der Ausstellung auseinander. Während Klemens die Planeten weitgehend ohne Menschen zeigt, fokussiert sich Stephan zeitweise auf Bradbury-Szenen, auf Raumschiffe auf einem Planeten und das Science-Fiction-Thema – was er wunderbar ergänzt durch seine ausliegenden Publikationen mit fantastischen Kurzgeschichten. Dabei strahlt aber auch immer das Thema „Meine Welt“ in die Werkschau hinein, unter anderem durch Arbeiten wie „Kryptisch“ oder „Wüste 2“ von Klemens Baum, wie auch durch Werke wie „Flucht“ oder „Winter in Utah“ von Stephan Baum. Auch hier: zahlreiche Publikationen und Bildermappen, die wie Liner-Notes die Werkschau noch einmal erweitern und noch mehr Geschichten in den ursprünglichen Geschichten offenbaren.

Um sich mit jedem Werk und jeder Geschichte ausreichend auseinanderzusetzen zu können, bräuchte es wahrlich eine Dauerausstellung, was den beiden Künstlern mehr als gerecht werden würde. Denn eines muss attestiert werden: Die Gebrüder Baum sind nicht nur Maler und bildende Künstler, sie sind vielmehr Poeten, Chronisten und Geschichtenerzähler, die Freising mit ihren Werken bereichern und beschenken.

Gut zu wissen

Die Ausstellung „Meine Welt/Mein Universum“ kann noch von diesem Donnerstag, 13., bis Sonntag, 16. April, besucht werden Öffnungszeiten: 14 Uhr bis 18.30 Uhr. Mehr Infos unter www.altesgefaengnisfreising.de.