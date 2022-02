Die „Dürnecker“ in Pulling wird komplett auf Vordermann gebracht

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

Für rund 1,4 Millionen Euro wird die marode Dürnecker Straße in Pulling ausgebaut. © Lehmann

In Kürze geht’s los mit dem Ausbau der Dürnecker Straße in Pulling: Voraussichtlich am Montag, 14. März starten die Straßenbauarbeiten

Pulling – Nachdem bereits seit Herbst 2021 Leitungsarbeiten durchgeführt worden waren, teilt Stadt-Pressesprecherin Christl Steinhart mit, wird laut Pressebericht der Stadt ab Mitte März eine neue Fahrbahn mit einer Breite von fünf Metern, die seitlichen Bereiche werden als Grünflächen, Parkplätze sowie Zufahrten zu den Anliegergrundstücken gestaltet. Steinhart: „Bereits vorab, witterungsabhängig möglichst bereits Anfang März, soll die Einbindung der neuen Wasserleitung stattfinden“. Die Umlegungen der Hausanschlüsse erfolgen dann Zug um Zug in enger Abstimmung mit dem Straßenbau.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Beleuchtung

Die vorhandene Straßenbeleuchtung werde von den Freisinger Stadtwerken mit LED-Lampen ersetzt. Die Maßnahme umfasst die Dürnecker Straße vom Bereich Kriegerdenkmal bis zur Bahnlinie. Im Bereich der Pumpstation im östlichen Bereich der Dürnecker Straße werde dabei laut Stadtverwaltung ein neuer Wendehammer realisiert, bei dem auch die neue Wertstoffsammelstelle integriert wird. Steinhart: „Der aktuell eingerichtete Standort an der Sünzhauser Straße 2 wird dann wieder aufgelöst. Die Fertigstellung der Maßnahme ist für Ende August vorgesehen.“

Die Kosten

Wegen des schlechten Zustands der Dürnecker Straße war im städtischen Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt im April 2021 ein vollständiger Neubau der Verkehrsanlagen mit Neuordnung der Straßenentwässerung beschlossen worden. Die Gesamtbaukosten betragen rund 1,4 Millionen Euro.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.