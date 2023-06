Die Feiermeile am Lerchenfelder Stachus ist inzwischen Kult: Das Stadtteilfest und seine Geschichte

Rückblick auf das Stadtteilfest 2001: Auch damals gab’s am Nachmittag bald schon keinen freien Platz auf der Feiermeile im Schatten der Lerchenfelder Kirche und dem Grünen Hof. © Archiv: Lehmann

Das Lerchenfelder Stadtteilfest feiert am 24. Juni seine 45. Auflage: Die Organisatoren erinnern sich an die bescheidenen Anfänge.

Freising – Das Stadtteilfest in Lerchenfeld ist ein Aushängeschild, ein Inbegriff der Geselligkeit, der Gemütlichkeit und der gepflegten Gastlichkeit. Und das nun schon seit mehr als 40 Jahren.

Einmal im Jahr umgibt den „Lerchenfelder Stachus“ ein ganz besonderes Flair. Die Rede ist vom Stadtteilfest, das zwischen Kirche und dem Grünem Hof regelmäßig gut 2000 Besucherinnen und Besucher anlockt. Heuer, am kommenden Samstag, 24. Juni, von 17 bis 23 Uhr, geht sage und schreibe die 45. Auflage über die Bühne. Eine lange Tradition, die bis auf das Jahr 1979 zurückgeht. Initiiert hat das Stadtteilfest dereinst der Pfarrgemeinderat. Federführend war dessen Vorsitzender Willibald Graßl. Damals spielte noch die Lerchenfelder Blasmusik unter der Leitung von Kapellmeister Willi Lugsch beim Stadtteilfest auf. Im aktuellen Orgateam, das aus gut einem Dutzend Leuten besteht, kann man sich noch gut an die Anfänge erinnern. Es ging damals noch ein wenig einfacher zu, wie sich jetzt bei einem Treffen mit der 2016 eigens eingerichteten Arbeitsgemeinschaft Lerchenfelder Vereine (ARGE) herausstellte.

Vom Zusammenschluss zur Vereinigung

Wenn das Wetter passt, dann feiern die Lerchenfelder auch mal bis in den Abend hinein. 2019 jedenfalls waren die Temperaturen perfekt. © Archiv: Lehmann

„Aus einem wilden Zusammenschluss“ ist laut dem ARGE-Vorsitzenden Toni Frankl eine Vereinigung von zehn Vereinen geworden, die für das Stadtteilfest verantwortlich zeichnen (siehe Infobox am Ende des Artikels): „Aus rechtlichen und haftungsrechtlichen Gründen“, wie Frankl verriet. Passiert sei glücklicherweise bis dato noch nichts, aber heutzutage müsse die Sache schon Hand und Fuß haben. Außerdem gelte es immer mehr Auflagen zu erfüllen. Zum Beispiel in Sachen „Security“, Behinderten-Toiletten oder einer seit geraumer Zeit vorgeschriebenen Wasseruntersuchung. So etwas habe es früher nicht gebraucht. „Und, das alles verursacht Kosten“, so Frankl. Gleichzeitig ist der Bierumsatz stark zurückgegangen.

Auch die kleinen Lerchenfelder haben Spaß: So wie Jonas, Sonja und Met bei einer flotten Rutschpartie anno 2019. © Archiv: Lehmann

Kassier Andreas Glück stellte fest, dass im Vergleich zu den 1980er Jahren nur noch die Hälfte an Bier getrunken wird. Dem Rekord aus dem Jahr 1982 von 43,77 Hektolitern stünden in den vergangenen Jahren nur noch etwa 20 Hektoliter gegenüber. Wenngleich natürlich der Verbrauch von Radler und alkoholfreien Getränken stark gestiegen sei. Auch Modegetränke wie Aperol Spritz oder Hugo, genauso wie Spezi und Schorlen würden mittlerweile eine größere Rolle spielen. Apropos Bier: Bis 1984 schenkten noch beide Freisinger Brauereien beim Stadtteilfest aus – seit 1985 nur noch das Hofbrauhaus, was auch mit dem Grünen Hof zu tun, der seit jeher eine Hofbrauhaus-Gaststätte ist. Eine Zeit lang gab es auch Maßkrüge mit eigenem Motiv. Eine Tradition, die man auch bei anderen Stadtteilfesten, etwa am Goldberg oder in Vötting gepflegt hat.

Heute ist das Stadtteilfest in Lerchenfeld das einzige dieser Art in Freising. Die anderen haben Frankl zufolge aufgehört. „Aber wir haben 45 Jahre durchgehalten“, stellte der ARGE-Vorsitzende nicht ohne Stolz fest.

Nicht noch mehr Auflagen bitte!

Auch wenn die Stadt den Veranstaltern weitgehend entgegenkommt, so sollten es nicht noch mehr Auflagen werden. Darin waren sich die Verantwortlichen einig. „Weil, sonst lassen wir es irgendwann halt bleiben“, prophezeite Hans Forstner, Vizevorsitzender der ARGE.

Noch dazu stemmt man das Ganze ohne finanzielle Unterstützung der Stadt, wie sowohl Glück, als auch Vorstandsmitglied Max Ismaier bekräftigen. Über 100 Helferinnen und Helfer sind nötig, um das Stadtteilfest durchzuführen. In der Regel läuft das laut Ismaier „generalstabsmäßig“ ab. Will heißen, es sind eingespielte Teams am Werk. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ihren Teil zum Gelingen trägt Frankl zufolge auch eine Reihe von Lerchenfelder Firmen bei.

Die Vorbereitungen für das Stadtteilfest laufen auf Hochtouren. Die Veranstalter sind guter Dinge. Entscheidend ist natürlich das Wetter. Schon mehrfach haben Regen und Sommergewitter den Organisatoren einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Etwa zehn Mal ist das Stadtteilfest bis dato ausgefallen. Zuletzt zwei Mal wegen Corona. Meist gab es aber Ersatztermine. Zwei Mal musste abgesagt werden, weil die Kirche neu gebaut wurde.

Thema in der Runde war auch, was für Publikum zum Stadtteilfest kommt. Das Gros stellen laut Frankl nach wie vor „die alten Lerchenfelder“. Aber Forstner hat am Ausschank die Erfahrung gemacht, dass es auch immer mehr Neubürger, sprich Familien mit Kindern sind, die das Fest zu schätzen wissen. Für Ismaier ist mit das Beste, „dass die hocken bleiben“ und das Stadtteilfest in Lerchenfeld in vollen Zügen genießen.

Alexander Fischer

Die wichtigsten Daten zum 45. Stadtteilfest Termin: Samstag, 24. Juni, von 17 bis 23 Uhr. Ausweichtermin: 1. Juli Ort: Erdinger Straße zwischen Kirche und Grüner Hof Veranstalter: Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Lerchenfelder Vereine. Das sind: Die Freiwillige Feuerwehr, der Verein Frohsinn, der Krieger- und Soldatenverein, die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB), die Isarschützen Freising-Lerchenfeld, der Tischtennisverein TTC 64, der SC Eintracht Freising (SEF), die Ministranten der Pfarrei St. Lantpert, die Generation 20+ Lerchenfeld, Fanclub 1860 Freising/Lerchenfeld Die Verantwortlichen der ARGE: 1. Vorsitzender Anton Frankl, 2. Vorsitzender Hans Forstner, Vorstandsmitglied Joseph Koller, Vorstandsmitglied Max Ismaier, Kassier Andreas Glück Angebot und Programm: Grüner Hof Steckerlfisch und Bayerische Spezialitäten, Backhaus Schweller: Brezen und Käse; Imbissstand Ziegltrum: Grillspezialitäten und Pommes; Mezze Feinkost: Internationale Spezialitäten; Joseph Koller: Süßwaren und Mandeln; Hofbrauhaus Freising: Ausgeschenkt wird Helles, Radler und Weißbier. Am Weinstand gibt es Wein vom Freisingerhof aus der Wachau, Aperol Spritz und andere beliebte Mixgetränke. Für alkoholfreie Getränke gibt es einen eigenen Stand. Ab 20 Uhr öffnet dann die Bar im Kircheninnenhof Musikalische Unterhaltung: nachmittags Stadtkapelle Freising, abends: die Isar Buam Kinderprogramm: Es gibt eine Spritzwand, eine Hüpfburg und verschiedene Spielangebote

