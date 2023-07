Entlassfeier am Staatlichen Berufsschulzentrum: 340 Absolventen verabschiedet

Die Freisinger Antwort auf den Fachkräftemangel

Sie sind die Fachkräfte, die die Region so dringend braucht: 340 Absolventen und Absolventinnen wurden feierlich am Staatlichen Berufsschulzentrum verabschiedet.

Freising – Das Lob von Studiendirektorin und stellvertretender Schulleiterin des Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Freising (BSZ) Ingrid Link war ein großes: „Sie stehen heute im Mittelpunkt, denn sie haben einen wichtigen Meilenstein erreicht – und sie gestalten unsere Welt von morgen.“ Der Grund ihrer Freude: Vor kurzem erhielten die Jahrgangsbesten des BSZ in der Aula des Camerloher-Gymnasiums Urkunden und Preise. Insgesamt konnten heuer 340 BSZ-Absolventen verabschiedet werden – und ein Oberstudiendirektor.

Nicht alles Wichtige steht im Zeugnis

„Ihr werdet jetzt erwachsen“, so leitete Spreng seine Abschlussrede ein und betonte dabei auch, dass zwar Engagement, Verantwortungsbewusstsein und Kreativität nicht im Zeugnis stehen, aber dennoch wichtige Eigenschaften eines jeden Menschen seien. „Ihr nehmt die Herausforderung an – und ich auch“, so Spreng, der es ganz offiziell machte. „Ab dem 1. August gehe ich zurück nach Ingolstadt, in meine alte Heimat“, erklärte Spreng nämlich. „Ich habe mich in Freising sehr wohl gefühlt, die Zeit hier war etwas sehr besonderes. Der Abschied fällt mir nicht leicht“. Sein Dank galt vor allem seinen Kollegen, darunter auch Religionslehrer Andreas Biller – und auch für Biller hieß es Abschied nehmen, denn er geht in den wohlverdienten Ruhestand. Biller fasste sich heuer kurz mit seiner Besinnung. Er rezitierte nur jenes Gedicht von Hermann Hesse, in dem es treffend heißt: „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“.

Große Anerkennung für die Absolventen gab es auch von Monika Riesch, der Schulreferentin der Stadt Freising: „Ich spreche Ihnen meinen größten Respekt für Ihre Leistungen aus – Sie sind die Freisinger Antwort auf den Fachkräfte-Mangel!“ Ihr Wunsch: „Machen Sie aus Ihrem Beruf eine Berufung. Nehmen Sie auch mal einen unkonventionellen Lebenslauf in Kauf, vertrauen Sie auf sich selbst und lassen Sie sich nicht entmutigen. Wir brauchen Sie, wir glauben an Sie.“

Rede des Landrats mit Werbeblock

„340 haben dieses Jahr den Schulabschluss hingelegt“, so die einleitenden Worte von Landrat Helmut Petz, weshalb jeder Einzelne stolz auf sich sein könne. „Sie treffen auf eine Landschaft, in der Fachkräfte dringend benötigt werden“, sagte Petz und weiter: „Deshalb kommt jetzt auch ein Werbeblock, denn es würde uns freuen, wenn Sie zu uns kommen würden.“

Wichtig sei für Berufsstarter, dass sie für ihren Job brennen würden, erklärte Petz, geradeso wie es Spreng seiner Meinung nach immer getan hatte. Dieser hätte unter anderem gerade für den Neubau der Berufsschule gebrannt. Was dem Landrat schwer imponierte: „44 Absolventen haben einen Notenschnitt von unter 1,5 erreicht – das ist sehr beachtlich!“ Wie wichtig Absolventen des BSZ sind, zeige sich laut Link auch daran, dass sich zahlreiche Politiker Zeit genommen hatten, um an der Feierlichkeit teilnehmen zu können – darunter MdB Erich Irlstorfer (CSU), MdL Benno Zierer (FW) und MdL Johannes Becher (Grüne), die dann auch gleich Urkunden und Preise übergeben durften.

+ Auch einige Staatspreise wurden bei der Verabschiedung der 340 Schülerinnen und Schüler des BSZ Freising vergeben. © Lehmann

Die Ausgezeichneten

Fabian Aigner (GEWO-Preis), Lukas Schapfl (Buchpreis), Maximilian Bernatz (Buchpreis), Claudia Gallistl (Staatspreis), Katja Marie Wägner (HAWE-Preis), Selina Schöberl (Förderverein-Preis), Philip Maximilian Schöberl (Buchpreis), Philip Scheipl (Buchpreis), Benedikt Weißhart (Barth-Spedition-Preis), Julia Meier (Stadt Freising-Preis), Sila Uygur (Sparkasse-Preis), Jason Wagner (Staatspreis), Franziska Hofer (Staatspreis), Philip Zeller (Handgrödinger-Preis), Felix Entleutner (Kreishandwerkschafts-Preis), Johannes Wild (HAWE), Benedikt Eger (Staatspreis), Joseph Krinner (Staatspreis), Alexander Bürger (Landkreis-Preis), Julian Moser (Landkreis-Preis), Leon Schneider (Landkreis-Preis), Samuel Gallersdörfer (Landkreis-Preis), Jonas Boehlkau (Förderverein-Preis), Alexandra Gietl (Förderverein-Preis), Matthias Huber (Förderverein-Preis), Florian Richinger (Buchpreis), Hannes Schön (Buchpreis), Korbinian Blüml (Landkreis-Preis), Sara Milic (Buchpreis), Diana Shygaieva (Buchpreis). Absolventen der Berufsfachschule für Kinderpfleger: Verena Haas (Staatspreis), Verena Wallner (Staatspreis) Kathi Ottinger (Buchpreis).

Beliebteste Ausbildungsberufe an der BSZ Freising: Einzelhandelskaufmann (48), Fachinformatiker (47), Speditionskaufmann (40), Werkfeuerwerkleute (21), Fleischer und Fleischereifachverkäufer (12).

Weitere Bildungswege: 50 nahmen zudem an der Berufsvorbereitung teil, 138 Schüler konnten heuer den Mittleren Bildungsabschluss erreichen, 36 Schüler den Mittelschulabschluss.

von Richard Lorenz