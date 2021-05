Die Freisinger Dekanatsjugend war völlig von den Socken

Zum Abschluss der Aktion luden Gemeindereferentin Lisa Koller (l.) und Laura Hertkorn, Religionspädagogin in Vorbereitung, zu einem Jugendgottesdienst in die Christi-Himmelfahrtskirche ein.

Pfiffiger Spendenlauf bringt knapp 4000 Euro für die Sanierung des Kirchendachs

Ein Spendenlauf für die Sanierung des Kirchendachs der Freisinger Christi-Himmelfahrtskirche hat knapp 4000 Euro eingebracht - Dank der Dekanatsjugend.

Freising - Über großzügige Spender durfte sich die Dekanatsjugend in der evangelisch-lutherischen Pfarrei Freising freuen. Im Rahmen eines Spendenlaufs für die Sanierung des Kirchendachs der Christi-Himmelfahrtskirche in Freising erzielten die jungen Leute einen stolzen Betrag von knapp 4000 Euro.

Jeder gelaufene Kilometer brachte bares Geld

Die Aktion „#zusammenlaufen“ wurde von Gemeindereferentin Lisa Koller und Religionspädagogin in Vorbereitung Laura Hertkorn organisiert. Konfirmanden, Jugendliche und Erwachsene aus der Gemeinde sowie die Mitglieder des Kirchenvorstands hatten sich an der Aktion beteiligt. Eine Woche sei Zeit gewesen, um Kilometer im Lauf zu sammeln, berichtet Lisa Koller. Die Teilnehmer hätten sich Paten gesucht, die sie pro gelaufenem Kilometer mit einem kleinen Obolus unterstützt hätten. Auf diese Weise sei eine gemeinsame Lauf-Strecke von exakt 1318 Kilometer erreicht worden. Zum Dank für die Teilnahme habe jede Läuferin und jeder Läufer selbst gestaltete Socken in den Farben der evangelischen Jugend – pink, blau und gelb – in Empfang nehmen dürfen. Auch Dekan Christian Weigl sei mit im Boot gewesen, freute sich Koller.

Zum Abschluss der erfolgreichen Aktion waren die Jugendlichen jetzt zu einem gemeinsamen Gottesdienst in die Christi-Himmelfahrtskirche eingeladen worden. Gemeinsames Kennzeichen: Socken in pink, blau und gelb. Die Farben fanden die Gottesdienstbesucher in der Altargestaltung wieder. Koller und Hertkorn hatten zur Deko Blumen in den Pastelltönen ausgewählt.

Maria Martin

