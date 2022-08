Die Freisinger FDP ist ganz begeistert von sich

Die Führungsriege des FDP-Kreisverbands mit (v. l. ) Tobias Weiskopf (Stellvertreter), Susanne Hartmann (Gast), Timo Ecker (Vorsitzender), Hildegard Waschkowski (Beisitzerin), Kristina Schneider (Stellvertreterin) und Theresa Rudolph (Schriftführerin). Weitere Gewählte waren im Urlaub und somit nicht anwesend. © Lorenz

Starke Töne von FDP-Kreischef Timo Ecker: Mitglieder anderer Kreisverbände wären lieber bei uns, sagte er jetzt.

Freising – „Viele Mitglieder von anderen Kreisverbänden wären lieber in Freising mit dabei“ – das ist die Erfahrung des Freisinger FDP-Kreisvorsitzenden Timo Ecker. Weshalb? „Wir machen einfach das Beste aus allem, und bei uns geht es harmonisch zu“, betonte Ecker am Mittwoch bei der Kreisjahreshauptversammlung im Heurigen.

Noch ein Stellvertreter für den Vorsitzenden

Deutliche Veränderungen in punkto Stellvertreter-Stärke gab es anschließend bei den Neuwahlen – auch weil die Freisinger FDP nochmal richtig anpacken will.

Eckers zuvor geäußerter Wunsch – „ich wäre gerne noch weitere zwei Jahre euer Vorsitzender“ – erfüllte sich nur wenige Minuten später, als die Wahlzettel ausgezählt waren – vierzehn der fünfzehn Anwesenden wollten ihn wieder an der Spitze sehen. Was er gleich als erste Amtshandlung vorschlug: „Ich möchte drei statt nur zwei stellvertretende Vorsitzende.“

Der Kreisverband hat deutlich zugelegt

Die Erklärung: Der FDP-Kreisverband Freising hat an Mitgliedern deutlich zugelegt, inzwischen sind es 114, darunter sehr viele Junge. Zudem möchten die Liberalen nochmal verstärkt politische Ziele in der Domstadt vorantreiben. Die drei Stellvertreter, die dann gewählt wurden und damit zukünftig das Dreigestirn unter Ecker bilden werden sind Eva-Maria Schmidt, Tobias Weiskopf und Kristina Schneider.

Da der Freisinger Kreisverband also noch mal richtig anpacken will, möchte Weiskopf seinen Fokus zukünftig auf die Programmatik legen – weil, wie Weiskopf sagte, „viele sehr gute Ideen im Kreisverband schlummern“ und ein sehr starkes „Potential an lokalen Themen“ vorhanden seien.

Kristina Schneider ist neue Sprecherin

Was Weiskopf beispielsweise unbedingt etablieren möchte, sind regelmäßige FDP-Infostände in der Stadt, um herauszufinden, „wo bei den Bürgern der Schuh drückt“. Weil ihm das Thema Partei-Programmatik so sehr am Herzen liegt, gab er am Mittwoch dann auch überraschenderweise sein Amt als parteipolitischer Öffentlichkeitssprecher der Freisinger FDP an Kristina Schneider ab. Neben dem neuen Job als Partei-Sprachrohr nach außen sei der 36-jährigen Journalistin aus Allershausen aktuell auch wichtig, Bürokratie, wie beispielsweise das komplexe Steuerrecht, zu vereinfachen oder sogar abzubauen.

Für die Kasse, in der aktuell rund 9500 Euro sind, wird auch für die kommenden zwei Jahre Thorsten Harms zuständig sein. Als Schriftführerin konnte erneut Theresa Rudolph gewonnen werden. Gerade mit diesen Kräften im Vorstand und neuen jungen Mitgliedern sei der Freisinger FDP-Verband laut Ecker deutlich „lebendiger geworden“.

Eine höchst erfolgreiche Erstwähler-Veranstaltung

Zwar seien auch sie in den vergangenen zwei Jahren durch Corona ausgebremst worden, allerdings hätten sie dennoch einiges reißen können –- wie beispielsweise eine höchst erfolgreiche Erstwähler-Veranstaltung. Die Freisinger Liberalen zeichne seiner Meinung nach vor allem eines aus: „Es gibt wenig Streitigkeiten – wir sind einfach ein toller Verband!“ Was Ecker auch sehr freue, sei der hohe Frauenanteil bei der Freisinger FDP: „Das wollten wir und das haben wir geschafft!“.

Mitglieder sollen sich stärker einbringen

Auch zukünftig möchte der Kreisvorsitzende die Verbandskultur in den Vordergrund stellen, neue politische Talente fördern und zugleich Vorbild für andere Kreisverbände sein. „Bei uns muss sich jeder wohl fühlen und wertgeschätzt werden“, lautet sein Credo. Zudem liege Ecker für die kommenden Jahre sehr am Herzen, dass sich weiterhin die Mitglieder sehr stark einbringen können – allerdings ohne dass dafür „künstlich neue Posten“ geschaffen würden. Den nahen Landtags-Wahlkampf kommentierte Ecker abschließend so: „Dieses Mal wischen wir dem Söder auf jeden Fall eins aus.“

