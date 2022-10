Die Freisinger Häuslebauer verlässt langsam der Mut

Von: Helmut Hobmaier

Einen spürbaren Rückgang bei der Auftragslage verzeichnen die Bauunternehmen. Vor allem private Projekte werden erst einmal nach hinten geschoben. © Stratenschulte/dpa

Freisings Häuslebauer trauen sich nicht mehr. Bauprojekte werden wegen der globalen Krise und höherer Bauzinsen auf Eis gelegt.

Freising – Die globale Krise schlägt auch auf das heimische Handwerk durch. Vor allem die Baubranche spürt nach goldenen Jahren jetzt erstmals wieder einen Rückgang an Aufträgen. Grund sind nicht nur die extrem erhöhten Materialpreise, sondern auch die unsichere politische Großwetterlage und die stark gestiegenen Bauzinsen. „Die Menschen haben Angst. Etliche Bauvorhaben werden daher jetzt auf später verschoben“, berichtet Kreishandwerksmeister Martin Reiter. Tatsächlich meldet das Landratsamt einen spürbaren Rückgang der Bauanträge. Und der Immobilienmarkt? Der dreht sich gerade, wie Experten auch in Freising beobachten.

Projekte werden erst einmal vertagt

Vor allem der Bau von Einfamilienhäusern istins Stocken geraten. „Jeder, der baut, macht doch seine Kalkulation“, weiß Reiter. Und die sei wegen der steigenden Materialpreise ohnehin bei vielen Bauherren auf Kante genäht. Der Sprung bei den Bauzinsen aber sorge jetzt dafür, dass etliche Projekte „auf Eis gelegt werden“, wie es der Kreishandwerksmeister formuliert. Viele hätten noch mit Kreditzinsen unter einem Prozent kalkuliert, jetzt sei das Vierfache zu berappen. „Einige Bauherren, die gerade die Baugrube ausheben wollten, blasen das wieder ab und warten erst mal ab, wie sich das Ganze entwickelt“, sagt Martin Reiter.

Noch sind die Auftragsbücher aber gut gefüllt

Sein Erdinger Kollege Rudolf Waxenberger bestätigt den Trend: „ Gerade von Firmen, die vor allem kleinere, private Bauprojekte für den Eigenbedarf realisieren, hören wir, dass die Auftragslage spürbar zurückgeht“, berichtet der Erdinger Kreishandwerksmeister. Das betreffe nicht nur die Baugeschäfte, sondern auch andere Handwerke, etwa Zimmerer und Schreiner. Vor allem Firmen, die sich auf die ersten Bauphasen spezialisiert haben – Tiefbau und Rohbau – „jammern inzwischen schon sehr“, ergänzt Martin Reiter. Noch seien die Auftragsbücher bei den meisten Handwerksfirmen gut gefüllt – aber es sei deutlich zu erkennen, dass der Bauboom erlahmt.

Den Fortschritt am Wohnungsmarkt gefährden auch die extremen Energiekosten, die zu Materialengpässen führten, wie Reiter berichtet: Einige Firmen hätten deswegen bereits die Produktion von Dachziegeln eingestellt.

Immobilienmarkt dreht sich gerade

Die gestiegenen Bauzinsen haben auch dafür gesorgt, „dass sich der Markt gerade etwas dreht“, wie Steffen Conze von Engel & Völkers berichtet: „Die Nachfrage nach Kaufimmobilien hat sich verringert, sowohl im privaten wie auch im Anlegerbereich.“ Zehn Jahre lang sei der Immobilienmarkt sehr verkäuferorientiert gewesen – „wer was suchte, tat sich schwer“, so Conze. Jetzt habe sich die Marktposition der Käufer verbessert. Die Auswahl an Projekten sei etwas größer, die Zahl der Interessenten geringer. „Der Markt ist im Umbruch“, beobachtet Conze. „Wir erleben gerade eine Wandelphase. Verkäufer müssen sich daran gewöhnen, keine verrückten Spitzenpreise mehr zu bekommen. Und die Käufer müssen mit höheren Bauzinsen kalkulieren, die aber, historisch gesehen, immer noch relativ niedrig sind. Das alles muss sich jetzt erst mal zusammenfügen.“ Der Prozess laufe aber in ruhigen Bahnen ab, berichtet der Freisinger Immo-Experten.

Stagnation bei den Immobilienpreisen

Derzeit würden die Preise stagnieren, bei reinen Anlegerobjekten gebe es sogar eine leichte Delle, weil es inzwischen, nach dem Ende der Negativzinsphase, auch wieder andere attraktive Anlegemöglichkeiten gebe. So sind die Preise in München inzwischen um zwei Prozent abgesackt. Generell, berichtet Conze, habe sich die Vermarktungsphase verlängert. Grund: „Es sind einfach weniger Käufer da.“

