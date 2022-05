Aktionstag im Tollhaus: Freisinger Jugend genießt den „Action-Day“

Beim Basketball – nur eines von vielen Angeboten am Samstag – konnte sich der Freisinger Nachwuchs nach Herzenslust auspowern. © Lehmann

Der Aktionstag im Freisinger Jugendzentrum Tollhaus wurde zu einem Fest, der Nachwuchs war total begeistert. Dabei ging es auch um eines: Toleranz.

Freising – Sich auf der Halfpipe ausprobieren, den Graffitikünstlern über die Schultern schauen, ein paar Körbe werfen oder doch einfach nur mit einem Hotdog bei bestem Hip-Hop-Sound chillen: Beim „Action-Day“ im Jugendzentrum Tollhaus wurde dem Freisinger Nachwuchs am Samstag ziemlich viel geboten. Der Wunsch der Teenager ist laut Tollhaus-Leiterin Martina Giesen eindeutig: Unbedingt wiederholen!

Keine Frage, die Veranstaltung im Tollhaus zur Freisinger Aktionswoche „Zehntelsekunde“ unter dem Motto „Jugendkultur live, Vielfalt gelebt“ war ein rauschendes Fest: Um die 100 Jugendliche waren über den Nachmittag verteilt zum Jugendzentrum gekommen, um mal wieder richtig Spaß zu haben. „Unser Konzept ist eigentlich sowieso, dass hier ganz verschiedene Leute zusammenkommen und eine gute Zeit miteinander verbringen – auch außerhalb der Aktionswoche“, erklärte der Kulturpädagoge Daniel Petanic vor Ort, während er die Musikanlage im Außenbereich auf Vordermann brachte. Freilich, so ein umfangreiches Programm gebe es laut Petanic nicht alle Tage, weshalb er auch alle Hände voll zu tun hatte. Aber das ist ihm wichtig: „Das Tollhaus steht schon immer für die Akzeptanz gegenüber anderen, zu uns kann jeder kommen.“

Jugendzentrum-Leiterin: „Integration ist uns sehr wichtig.“

Auch Jugendzentrum-Leiterin Giesen betonte: „Integration ist uns sehr wichtig.“ Keiner werde ausgeschlossen, alle dürften mitmachen und die Bandbreite der Interessen des Freisinger Nachwuchses sei enorm. Tatsächlich trifft da der Skater auf den Basketballer und der wiederum auf den Musiker, die im Tollhaus auf offene Türen stoßen und eines lernen: Gemeinsam geht’s halt doch besser.

Was am Samstag natürlich anders gewesen sei als gewohnt, sei laut Giesen das deutlich umfangreichere Programm im Out- und Indoor-Bereich. „Normalerweise bringen die Jugendlichen ihre Ideen ein und wir unterstützen sie dann bei der Umsetzung“, erklärte die Tollhaus-Leiterin. Am Samstag allerdings gab es beispielsweise einen offenen Skate-Workshop, ein Basketball-Turnier, eine Soundanlage im Freien samt DJ und zugleich die Möglichkeit, im Innenbereich unter anderem Billard zu spielen – und das alles zugleich. „Wir wussten gar nicht, dass sie darauf Bock haben“, so Giesen und weiter: „Das ist jetzt ein Impuls, so was wieder zu machen.“

Die Skater-Halle kommt hervorragend an

„Hier ist es sowieso immer richtig cool“, bestätigte auch der 18-jährige Gabriel Fakir aus Freising, der mit seinen Freunden oft zum Basketballspielen oder Skaten vorbeischaut und vor allem die Skater-Halle als ein Novum im Landkreis schätzt. Das Besondere: Für Neugierige kommt extra der Skate-Lehrer Tom Kleinhans, alias Tom-Cat, aus Bad Tölz zwei bis dreimal im Monat für Workshops nach Freising. Am Samstag war die Nachfrage bei den Kids wie gewöhnlich wieder mal ziemlich groß, zum ersten Mal ein paar Tricks unter Profiblicken auf der Halfpipe auszuprobieren oder sich sogar vor Ort ein Skateboard zu kaufen.

Auch der 23-jährige Graffiti-Artist und Skater Paul Moritz schaut regelmäßig im Jugendzentrum vorbei, vor allem, um seine Kumpel dort zu treffen. Am Samstag allerdings hatte er zusammen mit Graffiti-Künstler Dino einen Spezialauftrag, nämlich die tonnenförmige Lagerhalle mit ihren Spraydosen zu verschönern. „Keine Sorge, da kommen noch ein paar Charakters drauf und die Freisinger Skyline“, erklärte Paul Moritz, nachdem er wegen Regens eine kleine Pause einlegen musste. Die Zeit nutzte er, um beim Basketballturnier in der schnell umgebauten Skater-Halle zuzuschauen.

Das Siegertreppchen war den Basketballern egal

„Das ist super, die haben das Turnier selbst organisiert“, freute sich Daniel Petanic, der als Schiedsrichter eingesprungen war. Und auch das imponierte den Kulturpädagogen: „Nach Preisen haben die gar nicht gefragt, die wollen einfach nur ihren Spaß haben und zusammen spielen.“ Für Gabriel Fakirs Mannschaft „Bengalische Art“ reichte es zwar „nur“ für den dritten Platz, aber das Siegertreppchen war den Basketballern eigentlich sowieso egal. Trotzdem gab es Medaillen, Gutscheine und ein dickes Lob von Petanic für ihre Eigeninitiative, ein faires und spannendes Spiel auf die Beine gestellt zu haben. „Dafür habt ihr meinen vollsten Respekt“, so der Kulturpädagoge.

Von Richard Lorenz

