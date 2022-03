Freisinger Stadt-Apotheke ist Geschichte: Silvia Tüllmann (70) hört nach drei Jahrzehnten auf

Von: Andreas Beschorner

Silvia Tüllmann und die Stadt-Apotheke – das gehörte in der Freisinger Innenstadt seit drei Jahrzehnten untrennbar zusammen. Am 31. März ist nun Schluss. © Lehmann

Es ist der Ende einer Ära: Apothekerin Silvia Tüllmann (70) hört nach drei Jahrzehnten auf – auch, weil sie Bürokratie und Baustellen nerven.

Freising – Sie hat schon viele Phasen des deutschen Gesundheitswesens miterlebt, sie kennt noch die Zeiten, in denen es Hansaplast auf Rezept gab: Silvia Tüllmann, die Inhaberin der Stadt-Apotheke an der Bahnhofstraße in Freising. Seit fast drei Jahrzehnten führt die 70-Jährige die Apotheke. Zum 31. März ist Schluss. Gründe dafür gibt es mehrere.

Eigentlich sollte es nur ein Zubrot sein...

Noch als Studentin, so erzählt Tüllmann, habe sie in den 70er Jahren die Apotheke miteingerichtet, hat schon damals Nachtdienst in Apotheken geschoben und sich so ein Zubrot verdient. Eigentlich sei es nie ihr Ziel gewesen, eine eigene Apotheke zu haben. Als aber die Stadt-Apotheke übergeben werden sollte, ließ sie sich doch überreden. 1993 war das. Seitdem sind die Namen Tüllmann und Stadt-Apotheke untrennbar miteinander verbunden.

Dass Tüllmann jetzt aufhört, hat mehrere Ursachen: Zum einen sei Apothekerin heutzutage nicht mehr das Berufsbild, das sie sich wünsche – immer mehr Bürokratie, die belaste. Dazu jetzt auch noch das E-Rezept, bei dem auch jüngere Kollegen „die Segel streichen“, wie Tüllmann sagt. Zum anderen sei es mit 70 Jahren auch an der Zeit, den Beruf an den Nagel zu hängen – auch, wenn „ein Großteil meiner Seele“ in dieser Apotheke hänge, wie es Tüllmann ausdrückt.

Tüllmann: Es sollte eine Wohlfühl-Apotheke sein

Und trotzdem habe es in den vergangenen Jahren schon manchmal Situationen gegeben, in denen sie überlegt habe, ob es denn damals die richtige Entscheidung gewesen sei. Der Grundgedanke, der sie getrieben habe und der sich dann auch im Sortiment widergespiegelt habe: „Es sollte eine Wohlfühlapotheke sein.“ Sie wollte den Menschen, die meist krank und mit hängenden Mundwinkeln zu ihr kamen, etwas Positives mitgeben.

Einen Käufer für die Stadt-Apotheke hat Tüllmann bisher nicht gefunden. Grund: Mit den Baustellen im Bereich der Innenstadt sei das Geschäft „unverkäuflich“, sagt Tüllmann. Schon sie selbst habe ja unter den „endlosen Baumaßnahmen“ stark gelitten. Und so ist die Stadt-Apotheke in Freising ab 1. April also Geschichte. Ihre Mitarbeiterinnen und Angestellten, so Tüllmann, die fast alle zwischen zehn und 29 Jahren bei ihr sind, waren zunächst traurig, als sie die Nachricht vernommen haben. Schließlich sei man „eine Familie“. Weil aber auf dem Markt Apothekerinnen und Apothekenhelferinnen gesucht seien, seien alle Mitarbeiter der Stadt-Apotheke schon wieder „untergekommen“, weiß Tüllmann. Immerhin: ein Trostpflaster.

