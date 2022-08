Die Freisinger steigen um: Jetzt geht‘s mit dem Lasten-Drahtesel zum Einkaufen

Teilen

Ganz elegant kurvte auch Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger mit dem Lastenrad über den Hof der Grundschule St. Korbinian. © Lehmann

Projektstart für das Lasten-Fahrrad in Freising: In der Kreisstadt und in Pulling kann man die E-Bikes an acht Stationen anmieten. Ab sofort.

Freising – Seit Samstag können die Freisinger ihr Auto beruhigt in der Garage stehen lassen, wenn sie noch schnell in die Stadt zum Einkaufen oder ihre Kinder abholen müssen. An sieben Stationen im Stadtgebiet plus einer Außenstelle in Pulling stehen seit dem Wochenende nämlich 16 Lastenfahrräder zur Anmietung bereit. Für Dominik Fuchs, den Mobilitätsbeauftragen der Stadt, habe sich die lange Vorbereitungszeit gelohnt – denn Lastenräder seien ein sehr wichtiger Bestandteil der Mobilitätswende.

Fuchs erklärte auch, weshalb es zwei Jahre von der Planung bis zu den Leihrädern vor Ort gedauert hat: „Die Stationen auszuwählen, war eine große Herausforderung – jeder wollte nämlich die Lastenräder in der Nähe haben.“ Von den Mühen der Stadt, die Bürger zum Umstieg auf das Lastenfahrrad zu bewegen, war Bürgermeisterin Birgit Mooser-Niefanger begeistert, die sich dann auch gleich als passionierte Radlfahrerin für die erste Testfahrt auf dem Hof der Grundschule St. Korbinian auf ein Sigo-Lastenmobil schwang.

Das Fahrrad macht „unglaublich Bock“

Hier gab Sigo-Gründer Tobias Lochen Tipps: „Zehn Minuten braucht es schon, um sich an das Fahrrad zu gewöhnen – aber es ist einfacher, als man denkt.“ Während Mooser-Niefanger galant über den Schulhof cruiste, erklärte Lochen die Merkmale seiner E-Lastenfahrräder an den Induktiv-Ladestationen: „Zwei Getränkekisten können locker transportiert werden, Maximal-Ladegewicht 60 Kilogramm. Kinder dürfen bis zu einem Alter von sieben Jahren mitfahren – müssen aber angegurtet sein.“ „Das Fahrrad“, so Lochen weiter, „macht einfach unglaublich Bock“.

Um eines der 16 Lastenfahrräder zu nutzen, müssen die Freisinger laut Fuchs zuvor nur eine App auf ihr Smartphone installieren, nämlich die LastenradBayern App. Damit könne dann das Fahrrad völlig unkompliziert aus der Station geliehen und wieder zurückgebracht werden. Wichtig laut Fuchs: das Lastenfahrrad muss nach dem Einkäufen wieder an die Station zurückgebracht werden, an der es registriert ist.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die erste halbe Stunde ist sogar kostenfrei

Doch was kostet jetzt eigentlich der Umstieg vom Auto auf das Lastenrad? „Die ersten 30 Minuten sind kostenlos, dann wird pro angefangene halbe Stunde 1,50 Euro fällig. Via App lässt sich das Rad auch 15 Minuten zuvor reservieren“, erklärte der Mobilitätsbeauftragte den zahlreichen Interessierten, die nach dem grünen Wochenmarkt gleich mal testen wollten, ob ihre Einkäufe auch in den Stauraum passen. „Also ich werde mir so ein Radl mal ausleihen – die Fahrt damit ist echt wild“, lautete etwa das Resümee von Hannes Einberger (22) aus Freising. Was Lochen den Gästen prophezeite: „Die Kinder lieben es – sie werden damit immer wieder fahren wollen, wenn sie einmal drin gesessen sind!“

Gut zu wissen

Wer sich ein Lastenfahrrad ausleihen möchte kann das an folgenden Stationen: Am Steincenter, am Rindermarkt, an der Eichendorfstraße, Am Wörth, am Erlebnisbad fresch, an der Mittelschule Lerchenfeld, an der TUM und an der Pullinger Kirche. Weitere Informationen findet man unter: www.freising.de/leben-wohnen/mobilitaet-verkehrswende/radverkehr.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.