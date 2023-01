Die Freisinger Tafel: So dringend benötigt wie noch nie

Immer mehr Bedürftige werden von den Kräften der Freisinger Tafel regelmäßig mit Lebensmitteln versorgt. © Lehmann

Inflation und Ukraine-Krieg stellen die Freisinger Tafel weiterhin vor enorme Herausforderungen. Die Ehrenamtlichen sind mehr denn je auf Spenden angewiesen.

Freising – Seit 2006 unterstützt die Freisinger Tafel Menschen in der Domstadt. Während die Corona-Pandemie schon eine Herausforderung für die rund 60 Aktiven war, hat der Krieg gegen die Ukraine die Situation noch einmal verschärft. Umso wichtiger werden die Spenden, auf die der Verein zwingend angewiesen ist.

Immer mehr Abholer

„Während wir im Jahr 2021 durchschnittlich 215 Abholer zu verzeichnen hatten, mussten wir 2022 eine durchschnittliche Steigerung von etwa 20 Prozent feststellen“, berichtet Vorsitzender Manfred Schimmerer. Trauriger Rekord waren bis zu 270 Abholer. Das habe man aber sowohl personell als auch von der Lebensmittelmenge her noch gut meistern können. Doch nach dem Frühjahr wendete sich das Blatt: Immer mehr Menschen aus der Ukraine suchten Schutz und Hilfe im Landkreis Freising. Infolgedessen habe sich die Kundenzahl drastisch erhöht: „Es waren zusammen etwa 600 Abholer. In den Spitzenwerten kamen bis zu 340 Geflüchtete aus der Ukraine zu uns.“ Trotzdem wollten die Helfer einen Aufnahmestopp unbedingt vermeiden: „Wir entschlossen uns zu einer wechselweisen Ausgabe im Zweiwochenrhythmus“, erklärt Schimmerer. Die eine Woche erfolgte die Ausgabe an die sogenannten Altkunden, die Woche darauf an die geflüchteten Ukrainer.

Um weiterhin so vielen Bedürftigen wie möglich unter die Arme zu greifen, ist die Tafel auf Unterstützung aus der Gesellschaft angewiesen. Vor allem Sachspenden in Form von Lebensmitteln der diversen Geschäfte, Bäckereien, Gärtnereien oder von Landwirten.

Vorsitzender Manfred Schimmerer: „Die Freisinger Tafel ist auf Geldspenden angewiesen.“ © FT-Archiv

Doch auch Geldspenden sind nötig, um den Tafelbetrieb aufrechterhalten zu können – etwa für das Benzin der Fahrzeuge, mit denen die bis zu vier Tonnen Lebensmittel pro Woche abgeholt und zu den Ausgabestellen gebracht werden, oder die Kühlmöglichkeiten, deren Betrieb durch die gestiegenen Energiepreise ebenfalls deutlich teurer geworden ist. „Für eine teure Neuanschaffung eines Kühlfahrzeugs in einigen Jahren müssen wir rechtzeitig finanzielle Rücklagen bilden“, sagt Schimmerer.

Blick in die Zukunft

Sein Blick in die Zukunft ist sorgenvoll: „Wir müssen davon ausgehen, dass viele Personen aus unserer Gesellschaft in Armut abrutschen werden, weil sie aufgrund der heftig gestiegenen Preise bei den Energiekosten, den Lebensmittelkosten und wegen der Inflation in große finanzielle Schwierigkeiten geraten und nicht mehr wissen, wie sie den Alltag bewältigen können.“

Das Problem, mit dem auch alle anderen der rund 1000 Tafeln in Deutschland konfrontiert sind: Einer größeren Kundenzahl steht eine geringere Menge an Lebensmitteln entgegen. „Die geringere Menge an Lebensmitteln beruht auf dem Umstand, dass die Geschäfte bei der Bestellung von Lebensmitteln vorsichtiger kalkulieren, dass es gewisse Lieferengpässe gibt und dass die Leute aufgrund von Inflation et cetera weniger einkaufen“, erklärt Schimmerer. „Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, sind wir dringend auf zweckbestimmte Geldspenden angewiesen, die wir dann einsetzen, wenn wir nicht die nötige Menge an gespendeten Lebensmittel für die Ausgabe parat haben.“ Sollte dann noch Geld zur Verfügung stehen, organisiert die Tafel Sonderaktionen, wie etwa eine Gutscheinaktion zum Kauf von Kinderschuhen.

Abgesehen von Waren- und Geldspenden, um die das Tafel-Team nun im Rahmen der Aktion „Menschen in Not“ des Freisinger Tagblatts bittet, freut sich Schimmerer auch über personelle Unterstützung. „Fast die Hälfte unserer Helfer ist älter als 70 Jahre.“ Nachwuchs wäre mehr als wünschenswert.

So helfen Sie „Menschen in Not“ Das Freisinger Tagblatt und der Verein „Menschen in Not“ helfen bedürftigen Mitbürgern:

Konto 190, Sparkasse Freising, IBAN: DE57 7005 1003 0000 0001 90.

