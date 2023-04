Die große Übersicht: Hier werden im Landkreis Freising die Maibäume aufgestellt

Von: Andrea Hermann

Fällen, schepsen, hobeln, anstreichen: Die Hummler Maibaumfreunde waren am Donnerstag am Werk, um den frisch geschlagenen, 32 Meter langen Maibaum herzurichten. Der Baum wurde entrindet, gehobelt, gewaschen und geflämmt, zudem wurde noch in der Nacht mit dem Anstrich begonnen. Am Wochenende wird er mit weiß-blauer Farbe versehen – und natürlich streng bewacht. Am 1. Mai wird er schließlich am Kirchenvorplatz aufgestellt. © Hermann

Von Allershausen bis Zolling: Wir verraten Ihnen, wo und wann im Landkreis Freising die Maibäume aufgestellt werden - und welche Maifeste es in der Region gibt.

Landkreis – Der Landkreis ist im Maibaum-Fieber: Vielerorts werden an diesem Wochenende die Maibäume hergerichtet – und größtenteils am 1. Mai aufgestellt (manche auch schon am 29. April). Hier ein Überblick über die Maifeste in der Region:

Allershausen

- Rund geht’s am Montag, 1. Mai, auf dem Allershausener Volksfestplatz, wenn um 10 Uhr der neue Maibaum aufgestellt wird.

- Die Maibaumfreunde Thalham stellen am Sonntag, 30. April, um 11 Uhr ihren Maibaum in Thalham auf – musikalisch umrahmt von den „Holledauer Hopfareissern“. Bereits um 9 Uhr erfolgt der letzte Schliff am Baum und es werden Kranz und Schilder angebracht, ab 11.30 Uhr gibt’s sind alle Helfer zum Weißwurstessen eingeladen.

- Rund geht’s am Montag, 1. Mai, vor dem Pfarr- und Schützenheim in Abens, wenn dort der Maibaum aufgestellt wird. Die Vorbereitungen dazu beginnen bereits um 8 Uhr, um 11.30 Uhr startet das Maifest. Für das leibliche Wohl sowie eine Hüpfburg für die Kinder ist gesorgt. Bitte Teller, Besteck und Gläser mitbringen.

- Sie sind die ersten, die ihren Maibaum aufstellen: Die Maibaumfreunde Hirnkirchen laden bereits am Samstag, 29. April, zur Maifeier ein. Das Brauchtumsstangerl wird um 15 Uhr vor dem Gasthaus „Zum tapferen Schneiderlein“ aufgestellt, anschließend wird gegrillt.

- Muskelkraft ist gefragt, wenn in Günzenhausen am Montag, 1. Mai, der Maibaum in der Ortsmitte (bei Kirche, Kriegerdenkmal und Wirt) aufgestellt wird. Los geht’s um 9 Uhr.

- Nach alter Tradition wird der Burschenverein Eching am Montag, 1. Mai, auf dem Bürgerplatz einen Maibaum aufstellen und dann ein Maifestfeiern. Beginn ist um 10 Uhr vor dem Huberwirt. Für kulinarische Schmankerl sowie Musik durch den Musikverein St. Andreas ist gesorgt. „Sollte Petrus an diesem Tag keinen weiß-blauen Himmel für die Besucher bereithalten, wird für trockene Sitzmöglichkeiten ein Bierzelt aufgestellt“, teilt der Burschenverein mit.

- Am Schützenheim in Jarzt wird am Montag, 1. Mai, ein Brauchtumsstangerl aufgestellt. Los geht’s um 10 Uhr. Um 12 Uhr sind alle Bürger zum Maifest eingeladen.

- Nach bayerischer Tradition stellen die Maibaumburschen Fahrenzhausen am Montag, 1. Mai, um 10 Uhr ihren 37 Meter langen Maibaum auf, der „in aufwendiger Handarbeit nach altem Brauch hergerichtet“ wurde, wie es heißt. Freuen dürfen sich die Besucher zudem auf den Bandltanz des Madlvereins, Unterhaltung mit der Haimhauser Dorfmusik sowie Speis und Trank.

- Mit einer feierlichen Andacht um 9 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul starten die Ministranten in Neustift am Montag, 1. Mai, in den Festtag. Im Anschluss, gegen 10 Uhr, wird im Pfarrgarten ein Maibaum aufgestellt, ehe man sich zum Weißwurstfrühstück trifft. Am Nachmittag wird Kaffee und Kuchen verkaufen. Mit dem Erlös des Fests wird die Ministranten-Romwallfahrt 2024 bezuschusst. Bei schlechtem Wetter wird das Maifest im Pfarrheim stattfinden.

- Die Pfarrjugend St. Georg stellt am Montag, 1. Mai, einen Maibaum vor dem St. Georg Haus auf. Um 14 Uhr wird mit einer kleinen Andacht, gestaltet von Stadtpfarrer Daniel Reichel und Gemeindereferent Jonas Eder, begonnen. Anschließend wird der Maibaum aufgestellt, und es gibt ein gemütliches Beisammensein mit Gegrilltem.

- Den Freisinger Ortsteil Pulling soll ab Montag, 1. Mai, ein neuer Maibaum zieren. Aufgestellt wird dieser um 14 Uhr, anschließend findet der traditionelle Bandltanz statt. Bereits um 11 Uhr findet beim Appel-Hof das Maifest statt – zur Unterhaltung spielt die Allershausener Blaskapelle.

- Die Sünzhauser Vereine laden am Montag, 1. Mai, zum Maifest ein. Start ist um 11 Uhr am Bellhof (St. Georgstraße 19). „Der 32-Meter-Baum gestiftet von der Firma LFK-Technik aus Sünzhausen, wurde letztes Jahr gescheppst aufgestellt, wird dieses Jahr weiß-blau gestrichen und für ein weiteres Jahr aufgestellt“, heißt es in der Einladung. Für Speis und Trank ist gesorgt.

- Zum Maifest lädt die Landjugend Tüntenhausen am Montag, 1. Mai, ein. Beginn ist um 10 Uhr beim Wirt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Landjugend hofft auf viele fleißige Helfer beim Aufstellen des Baums.

- Zünftig aufspielen werden „de zwoa Isarbuam“ beim Maifest des Kultur- und Brauchtum-Vereins Frohsinn am Montag, 1. Mai, in Freising Lerchenfeld. Los geht’s um 11 Uhr, für das leibliche Wohl sorgt die Wirtin des Gasthauses „Grüner Hof“. Im Rahmen des Maifests werden die restaurierten Tafeln der Lerchenfelder Vereine und Handwerksberufe mit der Drehleiter der freiwilligen Feuerwehr am Baum angebracht.

- 16 neue Schilder zieren den künftigen Maibaum in Inkofen, der am Montag, 1. Mai, um 11 Uhr aufgestellt wird. Der Untermarchenbacher Künstler Christian Weller hat die Motive geliefert. In unzähligen ehrenamtlichen Arbeitsstunden wurden aufwendige schmiedeeiserne Halterungen passend dazu angefertigt. Der Maibaum wird mit Irxenschmalz und Schwaiberl aufgestellt, allerdings nur bei trockenem Wetter. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bitte Geschirr und Besteck selber mitbringen.

- Die Schützen und die Dorfgemeinschaft Obermarchenbach laden am Montag, 1. Mai, zur Maifeier ein. Aufbau ist ab 10 Uhr.

- Zum Maifest mit Bandltanz lädt der Burschenverein Goldach am Montag, 1. Mai, ab 11 Uhr in den Alten Wirt ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, die Kinder dürfen sich auf eine Hüpfburg freuen.

- Die Dorfgemeinschaft Eglhausen kommt am Montag, 1. Mai, um 10.30 Uhr zusammen, um den neuen Maibaum aufzustellen. Anschließend wird bei Familie Popp am Wiesenweg 5 gefeiert. Zur Unterhaltung spielt die Blasmusik Hohenkammer.

- Gegenüber dem Rathaus (Mainburger Straße 1) wird am Montag, 1. Mai, gegen 15 Uhr in Hörgertshausen ein Maibaum aufgestellt. Bereits ab 14 Uhr gibt’s Kaffee und Kuchen, danach ist gemütliches Beisammensein in Sepps Treff.

- Zur Maifeier laden die Hubertus-Schützen Helfenbrunn am Montag, 1. Mai, ein. Ab 10.30 Uhr werden „starke Helfenbrunner“ benötigt, wie es in der Einladung heißt, um den neu gestrichenen Maibaum aufzustellen. Anschließend gibt’s Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Bitte Geschirr selbst mitbringen.

- Beim Caféwirt in Kirchdorf stellt der Schützenverein Edelweiß Hirschbach-Kirchdorf am Montag, 1. Mai, seinen Maibaum auf. Start ist um 13 Uhr.

- Begleitet von Blasmusikklängen, stellen die Maibaumfreunde Gremertshausen am Montag, 1. Mai, ihren Maibaum auf. Zusammenkunft ist um 10.30 Uhr am Maibaum, Start ist um 11 Uhr. Für Essen und Getränke sowie eine Hüpfburg und eine Torwand ist gesorgt.

- Nach drei Jahren Pause wird in Oberhummel am Montag, 1. Mai, wieder ein Maibaum aufgestellt. Um 11 Uhr sind die Bürger zum Mittagstisch auf den Kirchenvorplatz eingeladen, um 13 Uhr wird das Brauchtumsstangerl mit Irxnschmalz und Schwaiberl aufgestellt. Freuen dürfen sich die Gäste zudem auf einen Bandltanz der Kinder und Musik der „Isartaler Strawanzer“.

- Nach drei Jahren Pause wird in Oberhummel am Montag, 1. Mai, wieder ein Maibaum aufgestellt. Um 11 Uhr sind die Bürger zum Mittagstisch auf den Kirchenvorplatz eingeladen, um 13 Uhr wird das Brauchtumsstangerl mit Irxnschmalz und Schwaiberl aufgestellt. Freuen dürfen sich die Gäste zudem auf einen Bandltanz der Kinder und Musik der „Isartaler Strawanzer".

Nandlstadt

- Im Nandlstädter Ortsteil Baumgarten kommt die Dorfgemeinschaft am Montag, 1. Mai, um 11 Uhr zusammen, um den Maibaum aufzustellen. Die KLJB Baumgarten wird im Anschluss grillen und für Getränke sorgen.

- Auf die Unterstützung der Dorfbewohner hofft der Burschenverein Massenhausen, wenn am Montag, 1. Mai, um 9 Uhr der Maibaum aufgestellt wird. Anschließend gibt’s den Bandltanz der Kinder zu sehen, ehe um 11 Uhr das Maifest beim Gasthof Hepting beginnt.

- „Mit reiner Manneskraft, mit Freibier und Radibroten nach der Aufstellung“, wie es in der Einladung heißt, hievt der Burschenverein Fürholzen am Montag, 1. Mai, seinen Traditionsbaum in die Höhe. Der Kraftakt erfolgt bereits um 8 Uhr, ab 12.30 Uhr ist Maifest am Fürholzener Feuerwehrhaus.

- Das letzte Maifest in Neufahrn liegt vier Jahre zurück. Nun veranstaltet die Landjugend Neufahrn wieder ein Fest, und zwar am Montag, 1. Mai, ab 11 Uhr an der Kirche (Dietersheimerstraße). Nach dem Mittagstisch wird gegen 14 Uhr der weiß-blaue Maibaum aufgestellt, anschließend führen die Mädels und Burschen der Landjugend bayerische Tänze auf. Auch für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Begleitet wird das Fest bis in die Abendstunden mit Blasmusik des Musikvereins St. Andreas Eching.

- Die Freiwillige Feuerwehr Tegernbach stellt bereits am Sonntag, 30. April, einen neuen Maibaum auf. Los geht’s um 13 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

- Ebenfalls bereits am Sonntag, 30. April, wird in Enzelhausen ein neuer Maibaum aufgestellt. Um 7 Uhr wird der Baum geholt. „Da es sich um einen frisch gefällten Naturmaibaum handelt, wird in Enzelhausen der Maibaum jedes Jahr getauscht“, teilen die Verantwortlichen mit. Anschließend werden die Schilder und Kränze befestigt, ehe der Baum mit Muskelkraft in die Höhe gehievt wird. Alle Gäste und Helfer treffen sich auf dem Gelände des Lutznhofes (Enzelhausen 8).

- Vor dem Schützenheim in Volkmannsdorferau wird am Montag, 1. Mai, ein Maibaum aufgestellt. Los geht’s um 13 Uhr. Bereits ab 10 Uhr sind alle Bürger zum Weißwurst-Frühschoppen eingeladen.

- Der Burschenverein ist am Montag, 1. Mai, um 9 Uhr am Start, wenn in Wolfersdorf der Maibaum aufgestellt wird.

- Zum Maifest sind die Zollinger Bürger am Montag, 1. Mai, ab 11 Uhr eingeladen. Der Burschenverein Zolling übernimmt den Bierausschank, die Feuerwehr Zolling die Bewirtung. Sollte das Wetter nicht mitspielen, entfällt die Feier.

- Im Hof der Familie Heigl in Flitzing steigt am Montag, 1. Mai, das Maifest. Der Maibaum wird um 9.30 Uhr an der Kapelle in die Höhe gehievt, das Fest selbst beginnt um 12 Uhr.

