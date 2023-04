Die Gute Kita in Freising: Eine Idee ist Realität geworden

Schmackhafter Schlüssel: (v. l.) OB Tobias Eschenbacher, Architekt Norbert Gmeiner, Brigitte Schneider (Bauamt), Claudia Cesur (Kita-Leitung), Elisabeth Danner (Trägerin Gute Kita) und Felix Metzler (Landschaftsarchitekt toponauten). © Lehmann

Die inklusive Kindertagesstätte „Gute Kita“ in Lerchenfeld wurde am Dienstag unter den neugierigen Blicken des Freisinger Nachwuchses eröffnet.

Freising – Die Freude war Elisabeth Danner von der Gute Kita Bayern GmbH deutlich anzusehen, was sich schließlich auch in ihren sehr berührenden Worten ausdrückte: „Die Kinder hier sind einfach hinreißend – und unsere Mitarbeiter sind so toll!“ Der Grund der Feierstimmung: Die inklusive Kindertagesstätte „Gute Kita“ in Lerchenfeld wurde am Dienstagvormittag offiziell eröffnet.

Dabei glänzt die neue Freisinger Kita mit vielen Besonderheiten, unter anderem einer ganz speziellen Außenrutsche und der Anwesenheit von Märchenwesen, oder wie es Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher ausdrückte: „Ich muss heute natürlich auch die Feen begrüßen.“

Beste Wünsche vom OB

Der Grund seiner eher ungewöhnlichen Begrüßung: Eschenbacher hatte sich zuvor schon das innovative Haus angeschaut und war dabei auf ein Feen-Zimmer gestoßen. Was ihm noch besonders gut gefiel, sei die ungewöhnliche Innenhofsituation mit der Verbindung zum zweiten Stock und die Einbindung des Gebäudes in die Landschaft per se. „Den Kindern wünsche ich hier eine sehr gute Zeit – und dem Erzieherteam, dass die Kinder immer gut drauf sind“, so Eschenbacher einleitend.

Kurzer Rückblick

Einen kurzen Rückblick gab Architekt Norbert Gmeiner: „Im Juli 2019 kam es zum Auftrag. Nach der Planungsphase ab Dezember 2019 wurde im März 2021, also direkt in der Coronaphase, mit dem Bau begonnen. Bezugsfertig wurden wir im September 2022“. Was Gmeiner am meisten freute: „Wir haben sehr viele regionale Firmen für den Bau gewinnen können, das ist nicht alltäglich, sondern schon etwas sehr Besonderes.“

Eine Herausforderung

Gerade im Außenbereich sorgte das Thema Inklusion für eine Herausforderung, wie Felix Metzler von der toponauten Landschaftsarchitektur GmbH erklärte. Um vom zweiten Stock in den Innenhof zu gelangen, wurde deshalb auf ein Novum zurückgegriffen: eine inklusive Wellenrutsche. „Die gibt es sonst noch nirgends, die ist das absolute Highlight an dem Gebäude“, betonte Metzler. Weitere Besonderheiten: An der Fassade gibt es einen kleinen Wasserfall, der durch eine Pumpe betrieben werden kann. Zudem ist der Innenhof durch ein angedeutetes, aber trockenes Flussbett in verschiedene Bereiche getrennt.

„Wirklichkeit geworden“

„Erst war alles nur eine Idee, jetzt ist es Wirklichkeit geworden“, sagte im Anschluss Elisabeth Danner, die das Konzept „Gute Kita“ zusammen mit Maria Hamid auf die Beine gestellt hat. Ihre gemeinsame Herzensangelegenheit: „Wir wollen die besten Voraussetzungen für alle Kinder, denn für die Kinder ist das Beste gerade gut genug.“

Nach der offiziellen Eröffnung und der musikalischen Umrahmung von Samuel (10) und Charlotte (7) von der Musikschule Freising hatten dann die Gäste auch noch die Möglichkeit, das neue Haus in Augenschein zu nehmen. © Lehmann

Was sie sehr bewegt: „Das ist ein wunderbares Kinderhaus geworden mit einer ganz besonderen Atmosphäre.“ Ihr Credo: „Ein hoher Anspruch ist uns allen sehr wichtig – und diesen erfüllen wir auch in weiten Zügen.“

Danners Dank ging dann vor allem in Richtung der Erziehenden: „Liebe und Beispiel – das leben unsere Mitarbeiter vor. Ohne Euch war es nur eine Idee und jetzt ist alles Realität“. Zu den Daten: Die gute Kita verfügt über drei Krippengruppen mit 9 bis 13 Plätzen, für Kinder von einem bis drei Jahren, und über drei Kindergartengruppen mit je 15 bis 25 Plätzen, für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt.

Die Begehung

Nach der offiziellen Eröffnung und der musikalischen Umrahmung von Samuel (10) und Charlotte (7) von der Musikschule Freising hatten dann die Gäste auch noch die Möglichkeit, das neue Haus in Augenschein zu nehmen – ein Haus, das durch lichtdurchflutete Räume und eine wunderbare Atmosphäre glänzt.

Der Hingucker ist freilich der große und durch die U-Form des Gebäudes geschützte Innenhof mit Klettermöglichkeiten, Verweilecken und Spielspaß in jeder erdenklichen Form. Und tatsächlich hat die Kita etwas Märchenhaftes und Bezauberndes, sodass Eschenbacher gar nicht so falsch lag mit seiner einleienden Begrüßung der Feen. RICHARD LORENZ