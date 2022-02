Die kritische Infrastruktur des Landkreises Freising stemmt sich erfolgreich gegen die Omikron-Welle

Von: Helmut Hobmaier

Teilen

Einsatzfähigkeit nicht gefährdet: Von massiven Ausfällen blieb die Freisinger Feuerwehr bisher verschont. Hier wurde bei einer Übung die Drehleiter der Feuerwache 1 an der Nordseite des Kardinal-Döpfner-Hauses in Stellung gebracht. © Feuerwehr Freising

Die kritische Infrastruktur des Landkreises Freising stemmt sich erfolgreich gegen die Omikronwelle. Es läuft - noch.

Freising – Vier von hundert Landkreisbürgern sind aktuell aktive Coronafälle. Das sind insgesamt mehr als 7300 Menschen. Funktioniert sie da überhaupt noch, die „kritische Infrastruktur“? Wir haben uns beim größten Busunternehmen, im Klinikum, bei der Stadt, bei der Feuerwehr und dem größten Entsorgungsunternehmen umgehört. Fazit: Es läuft – noch.

Busunternehmen arbeitet „am Limit“

„Wir krebsen gerade noch so am untersten Limit dahin“, berichtet Dorothea Hadersdorfer, Chefin des größten Busunternehmens im Landkreis. Lange Zeit sei man von massiven Ausfällen bei den mehr als hundert Busfahrern verschont geblieben, doch jetzt spüre man gerade eine akute Phase des Infektionsgeschehens, einen „regelrechten Schub“. Mindestens zehn Prozent der Fahrer seien in Quarantäne: „Täglich kommen neue dazu, andere melden sich allerdings auch wieder zurück“, sagt Dorothea Hadersdorfer. Man arbeite aber meist „am Anschlag“, was bedeute, dass Fahrer – und natürlich auch Fahrerinnen – schon mal eine Stunde dranhängen müssten, wenn kein Ersatz für den erkrankten Kollegen gefunden werden könne. Bis jetzt habe man aber noch keine Fahrt im Schul-, Linien- und Berufsverkehr ausfallen lassen müssen.

Noch Normalbetrieb bei der Firma Heinz

Beim Entsorgungsunternehmen Heinz in Moosburg läuft alles noch ziemlich „reibungslos“: Nur zwei von 60 Bürobeschäftigten sind in Quarantäne und lediglich „eine Handvoll“ der rund 350 Fahrer. Um das auch in den nächsten Omikronwochen abzusichern, arbeiten so viele Beschäftigte im Homeoffice wie nur möglich, erklärt Firmenchef Otto Heinz, der auch IHK-Vizepräsident ist. „Und bei den Fahrern, die allein oder zu zweit unterwegs sind, ist eine Ansteckung nur sehr begrenzt möglich“.

Dazu komme ein maximaler Testaufwand: Nicht nur die ungeimpften, sondern auch die geimpften Beschäftigten werden täglich getestet – letztere auf freiwilliger Basis. „Wir haben auch beim Boostern Dampf gemacht“, erzählt Heinz, „und die Impfquote ist generell sehr hoch“. Da freilich auch eine Dreifach-Impfung keine Garantie vor Ansteckung biete, werde man das strikte Hygienekonzept in den nächsten Wochen „noch konzentrierter und noch konsequenter durchziehen“.

Feuerwehr meldet: „Alle an Bord“

„Alle an Bord“, meldet der Freisinger Feuerwehr-Kommandant Oliver Sturde. Von den 130 Aktiven seien bisher immer nur Einzelne in Quarantäne gewesen: „Da muss ich sofort auf Holz klopfen!“ Wenn es positive Befunde gebe, würden die sich bei ihm schnellstmöglich abmelden und später dann das Ergebnis des Schnelltests durchgeben. „Selbst wenn der negativ ausfällt, bleiben die Aktiven bei uns dann noch zwei Tage zuhause, um niemanden zu gefährden“, berichtet Sturde. „Erst dann fahren die wieder bei Einsätzen mit“. Bis jetzt sei man also von größeren Ausfällen verschont geblieben, die Freisinger Feuerwehr sei wie gewohnt einsatzbereit. „Hoffen wir, dass es so bleibt“.

Winterdienst trotzt der Omikronwelle

Das hofft man auch bei der Stadt Freising: Der Winterdienst war gerade permanent im Einsatz „und ist nach aktuellem Stand der Dinge derzeit in seiner extrem wichtigen Einsatzfähigkeit auch nicht gefährdet“, wie Stadt-Sprecherin Christl Steinhart berichtet. Trotz vereinzelter Corona-Fälle im Bauhof komme es dank des verantwortungsvollen Umgangs mit den bestehenden Kontakteinschränkungen im Dienst und der obligatorischen Vorsichtsmaßnahmen wie dem Tragen der Maske „aktuell zu keinen gravierenderen Auswirkungen“.

Stadtverwaltung: Die Fälle mehren sich

In der Stadtverwaltung generell nimmt die Zahl der Corona-Fälle zu. Steinhart: „Durch damit verbundene Quarantänemaßnahmen für Beschäftigte, die Kontaktperson waren, wird der Dienstbetrieb vereinzelt etwas eingeschränkt, da schließlich nicht alle Arbeiten aus dem Home-Office erledigt werden können.“ Das könne in Einzelfällen zur Verzögerung beispielsweise bei der Bearbeitung von Anträgen führen. Selbstverständlich stehe trotzdem der Service-Auftrag ganz oben, wie die Rathaus-Sprecherin betont: „Die Ämter sind bemüht, alle Bürgerangelegenheiten trotz möglicher Einschränkungen schnellstmöglich zu bearbeiten.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bewährt habe sich dabei für alle Seiten „ausdrücklich“ die Praxis der Terminvereinbarung, um einerseits Wartezeiten und vor allem Grüppchenbildung von Wartenden zu vermeiden und es den Beschäftigten im Präsenzbetrieb andererseits zu ermöglichen, sich den Anliegen der Bürger konzentriert zuzuwenden. „Im Großen und Ganzen“ sei die Handlungsfähigkeit der Verwaltung trotz der „extrem belastenden Situation damit nach wie vor gegeben“.

Keine gemeinsamen Mittagspausen

Um Begegnungen zu minimieren, werde verstärkt vom Arbeiten im Homeoffice Gebrauch gemacht, „wo immer der Dienstbetrieb dies erlaubt“, wie Steinhart betont. In Bereichen der kritischen Infrastruktur, etwa Klärwerk und Bauhof, werde nach Möglichkeit in festen Schichten gearbeitet, deren Mitglieder sich auch in Pausen nicht begegnen. Steinhart: „Das gilt auch für die allgemeine Verwaltung: Teeküchen und Gemeinschaftsräume dürfen nicht zusammen mit anderen Personen genutzt werden, gemeinsame Mittagspausen in Gemeinschaftsräumen sind derzeit nicht möglich.

Auch hausinterne persönliche Besprechungen entfallen soweit wie möglich zugunsten von Telefonkonferenzen oder virtuellen Meetings“. Steinharts Fazit: „Die Kolleginnen und Kollegen tragen’s mit großer Disziplin mit – alle wissen um die besonderen Herausforderungen gerade jetzt in der Omikron-Welle und geben täglich ihr Bestes“. Die Situation in zwei Worten: „Noch läuft’s“.

Klinikum Freising noch im grünen Bereich

Das gilt auch fürs Klinikum: Etwa 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind derzeit in Quarantäne – meist handelt es sich dabei um Eltern von Schul- oder Kita-Kindern, die positiv getestet worden seien, wie Klinikumssprecher Sascha Alexander berichtet. Die würden Kinderkrankentage in Anspruch nehmen. Tendenz: leicht steigend. Dennoch komme man noch ganz gut zurecht, wie Alexander betont.

Die Omikronwelle hat bisher vor allem Auswirkungen auf die Isolierstation, wo fast zwei Dutzend Covid-Patienten liegen. Die Zahl der Corona-Patienten auf der Intensivstation ist weiterhin gering.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.