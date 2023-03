Glück im Unglück: Topraks Sprunggelenk zwar nicht gebrochen, dem BCA fehlt er aber weiterhin

Teilen

Wird’s ein ähnliches Fußballfest wie im Hinspiel? Die Kammerberger Kicker, hier am Ball Robert Villand (in Blau), wollen gegen Neuperlach jedenfalls nicht leer ausgehen. © Michalek

Auf die drei Bezirksligisten aus dem Landkreis warten unterschiedliche Aufgaben. Besonders unter Druck steht weiterhin der abstiegsbedrohte SVA Palzing.

Landkreis - Der BC Attaching gehört zu den besten Rückrundenteams der Bezirksliga Nord. Am Sonntag (14.15 Uhr) will der Aufsteiger beim FC Fatih Ingolstadt nachlegen. Um 14.30 Uhr steigt für den SVA Palzing beim FC Schwabing das nächste Endspiel. Den Anfang der drei Bezirksligisten aus dem Landkreis macht allerdings die SpVgg Kammerberg – am Samstag (13 Uhr) gegen den SVN München.

Gute Erinnerungen bei der SpVgg Kammerberg ans Hinspiel - trotz Niederlage

Es kommt selten vor, dass Fußball-Teams Niederlagen akzeptieren. Doch an das Hinspiel beim SV Neuperlach haben die Kammerberger trotz der Nullrunde gute Erinnerungen. „Wir haben eines unserer besten Spiele in dieser Saison gemacht, aber Neuperlach war an diesem Tag abartig stark“, blickt Spielertrainer Matthias Koston zurück. „Sie haben Vollgas-Fußball gespielt. Am Ende des Tages haben sie völlig verdient mit 3:2 gewonnen.“

Dabei hatte seine Mannschaft zwischenzeitlich geführt, ehe es beim Stand von 2:2 in die Schlussphase ging. Das Remis über die Zeit zu bringen, war für Koston allerdings keine Option. „Wir sind keine Mannschaft, die bei einem Unentschieden ab der 80. Minute sagt: Wir sind zufrieden damit. Lieber gewinnen und verlieren wir jeweils einmal, als zweimal Unentschieden zu spielen“, so der SpVgg-Coach. Dann fügt er an: „Nur gegen Dornach waren wir mit einem Punkt zufrieden, weil wir gegen sie eine schlechte Bilanz hatten.“

In Neuperlach ging Kammerberg leer aus – so wie in neun weiteren Spielen. Dafür haben sie im Saisonverlauf bereits zehn Siege angehäuft – zwei mehr als der heutige Gegner. „Ich glaube, dass beide Teams vom Leistungsniveau her nah zusammen liegen und die Tagesform entscheiden wird“, sagt Koston. „Wir wollen offensiv in das Spiel gehen.“ Dass mit Leander Lask ein wichtiger Spieler mit Qualität im letzten Drittel fehlt, können die Kammerberger auffangen. Torhüter Markus Eisgruber wird die Partie ebenfalls verpassen (Schulter), Christoph Spielbergers Einsatz ist fraglich.

Beim BC Attaching ist der Schlüssel zum Erfolg die Defensive

Der BCA wartet mit einer guten Nachricht auf, denn Neuzugang Mesut Toprak ist nicht so schlimm verletzt wie befürchtet. „Das Sprunggelenk ist nicht gebrochen. Die erste Diagnose war falsch“, informiert Trainer Enes Mehmedovic. Toprak wird mit einem Außenbandriss und Innenbandanriss dennoch länger ausfallen. „Er hat aber Glück im Unglück gehabt“, so Mehmedovic. Daniele Chezzi und Manuel Thalhammer werden in Ingolstadt ebenfalls fehlen. Dafür kehren Marvin Haug und Maximilian Tessner zurück in ein Team, das sich im bisherigen Saisonverlauf gesteigert und in seinen fünf Rückrundenspielen zehn Punkte eingefahren hat. Nur drei Teams waren in der zweiten Saisonhälfte erfolgreicher.

Der Schlüssel zum Erfolg ist die Defensive: Attaching kassierte in diesen fünf Spielen nur zwei Gegentore, alle anderen Teams der Liga mindestens fünf. „Unsere Defensive steht“, sagt Mehmedovic. Er weiß allerdings auch: Vorne hat sein Team Luft nach oben. Denn wenn die Defensive mal nicht zu null spielt, wird es schwierig. So wie im Hinspiel gegen Mitaufsteiger Fatih Ingolstadt: Beim 1:2 im ersten Saisonduell wackelte die Abwehr, der BCA ging leer aus. Am heutigen Samstag sind die Attachinger dennoch favorisiert. Mit einem Erfolg beim Tabellenvorletzten könnten sie ihren Vorsprung auf die Abstiegszone vergrößern – und dem SVA Palzing einen Gefallen tun.

Palzings Coach hofft, dass der Untermenzing-Auftritt keine Eintagsfliege war

Der SVA steht weiterhin am Tabellenende, drei Punkte hinter Fatih Ingolstadt. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt sechs Punkte. „Die Jungs können die Tabelle lesen. Ich spreche das nicht zusätzlich an“, sagt SVA-Trainer Gianluca Dello Buono. Er versucht, seinem Team einzuimpfen, sich einzig auf die eigene Leistung zu konzentrieren. „Wenn wir das Niveau aus dem Untermenzing-Spiel halten könnten, wäre es fantastisch“, hofft der Coach. Die Palzinger sind in Untermenzing zwar erneut sieglos geblieben, doch die Leistung stimmte beim 1:1-Remis.

„Wir verteidigen seit der Winterpause besser. Auch das Pressing funktioniert. Jetzt müssen wir uns nur noch vorne belohnen“, sagt Dello Buono. Mittelstürmer Ivan Rakonic fehlt zwar weiterhin, dafür kehrt Noah Staudt nach seinem Bänderriss zurück. Staudt weiß, wo das Tor steht. Dass die Aufgabe beim FC Schwabing sehr schwierig wird, ist den Palzingern bewusst. Die Münchner holten in der Rückrunde zwölf Punkte – nur Spitzenreiter Pfaffenhofen kam auf mehr (13.). Doch die Palzinger hoffen. „Wir versuchen, das Spiel bis zum Schluss eng zu halten. Dann ist alles möglich“, sagt Dello Buono. Dass Schwabing kein übermächtiger Gegner ist, haben die Palzinger beim 1:1 im Hinspiel bewiesen.