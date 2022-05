Die Lange Nacht der Musik in Freising: Super Stimmung, aber es gab auch ein Schockerlebnis

Von: Andreas Beschorner

Ratschen, grooven, mitwippen: In der Bierkneipe Samma mera ging die Post ab mit der Indie-Band June Calls. © Lehmann

Die Fans genossen am Samstag in Freising jede Minute der Langen Nacht der Musik. Aber es gab auch ein Schockerlebnis.

Freising – Großes Getümmel auf dem Marienplatz, lachende Menschen in der Hauptstraße, tanzende Musikfans in zig Kneipen und Locations, Liebessongs und Punkrock – es lebe die Freisinger Nacht der Musik. Am Samstag bevölkerten die Massen die Innenstadt, waren dem Aufruf von Prima leben und stereo (Plus) gefolgt, gemeinsam und ausgelassen zu feiern.

Schon eine Stunde, bevor es in den Kneipen und Bars so richtig losging, erbebte der Marienplatz: Die Sambistas von Safado waren angerückt, trommelten, was das Zeug hielt, und lockerten bei den Besuchern schon mal Hüften und Kniescheiben. Derweil wurde die Schlange vor dem Plus-Standl, an dem es die heiß begehrten Bändchen gab, immer länger – Anlass für so manchen Fan, sich aufzuregen: „Ich sag lieber gar nichts dazu“, verkniff sich ein Gast einen Kommentar, der sicher nicht besonders freundlich ausgefallen wäre.

Nix für Rocker: Im Augustiner spielte der Niederbayerische Musikantenstammtisch auf. © Lehmann

Großer Schreck: Einer der Musiker brach zusammen

Da hätte auch die traditionell bayerische Blasmusik von Schotterblosn nichts geholfen, die im Herzen von Freisings guter Stube neben den Biertischgarnituren und Schankwägen so etwas wie Biergartenstimmung verbreitete. Ein Blick ins kleinformatige Programmheft: Der Anteil Freisinger Bands war bei dieser Auflage der Nacht der Musik hoch. Das begann schon ganz tief im Westen, also im Klimperkasten – Bayrisch Pub mit Riserva 17. Anja Reja heißt die Sängerin der Combo, die wie guter Rotwein diverse Geschmacksrichtungen vereint. Doch Riserva 17 sorgte für einen großen Schreck, als einer der Musiker zusammenbrach und mit dem Notarzt abtransportiert werden musste.

Ganz in Freisinger Hand war auch das Samma mera, vor dem sich wie immer bei der Nacht der Musik das Volk sammelte, ratschte und groovig mitwippte. Drinnen sorgte June Calls, eine junge Freisinger Indie-Band, dafür, dass die Leute auf den Stühlen standen. Abgelöst wurde das Quintett von einem Singer-Songwriter-Duo: Greenfich ließen es etwas ruhiger angehen, das Publikum war nicht minder begeistert. Auch wenn sie nicht aus Freising kamen, war Soul Community im Et Cetera einer der großen Magneten. Kein Wunder. Disco-Sound gemixt mit Funk, Rock und Soul – das fährt jedem in Mark und Bein.

Einer der Magneten war die Soul Community im Et Cetera: Funk, Rock und Soul vom Feinsten. © Lehmann

Für Rockfans gab es im Augustiner eine böse Überraschung

Ein bisschen anders war das im Freisinger Augustiner: Eine Gruppe ergrauter Altrocker mit langen Haaren kam schon fast geschockt aus dem Lokal: „Da spuin’s a Blasmusik.“ Richtig: Der Niederbayerische Musikantenstammtisch hatte mit Tuba, Quetsch’n & Co. Stellung bezogen – nichts für Fans harter Riffs und stampfender Bässe. Immerhin: Für die Gruppe der Altrocker, die offenbar das Programm nicht gelesen hatten, war der Weg zu „ihrer“ Musik nicht weit: Im Effe & Gold eröffnete Against the Grain den Abend mit deftigem Punk, danach ging es milder zu mit Clemens Ripp und dann wieder härter mit Skofja.

Der Abend im Effe & Gold – ein Paradebeispiel dafür, wie groß und breit gefächert die Freisinger Musikszene ist. Dass da das Publikum des Öfteren wechselte, versteht sich von selbst – aber gerade das ist ja auch das Konzept der Nacht der Musik.

Freising – das war musikalisch auch im Cafe Hinterhof präsent: Roman Seehon hatte sich nach dem Safado-Auftritt flugs in die Obere Hauptstraße begeben, um dort mit Lisa Fitzek der Kunst der verträumten Folk-Musik zu frönen. Urgesteine aus Freisinger Musiklanden sind Apollon’s Smile und Midlife or Crisis?, denen das Augustiner Bierstüberl gehörte.

Mancherorts ging es bis drei Uhr früh weiter

In Junker’s Cafe-Rösterei ging’s ganz anders zu: Die Pub Hoppers Jazz Band aus Freising zelebrierte Swing und Dixieland, machte beste Laune. Bei wem die Füße dann noch nicht rauchten, der konnte bis drei Uhr früh weiterfeiern: Bonda Residents – auch ein Freisinger G’wachs – hatten zur Aftershowparty in das Unterhaus des Lindenkellers geladen. Bis ein Uhr ging’s im Cafe von Nebenan – auch mit Musik aus Freisinger Landen: That’s what your heart needs hieß das DJ-Duo mit dem Namen, der so recht zur Freisinger Nacht der Musik passt: „Das ist es, was dein Herz braucht“.

