Mit Muskelkraft und Durchhaltevermögen: Maibäume wachsen in den Landkreis-Himmel

„Baumkletterer“ Markus Hölzl war einer der Hauptdarsteller, als in Tüntenhausen der Maibaum aufgestellt wurde. © Lehmann

Die Maibäume wuchsen am 1. Mai auch im Landkreis Freising wieder zahlreich in den Himmel - in den meisten Fällen noch bevor es zu tröpfeln begann.

Landkreis - So kümmerte sich die Landjugend in Tüntenhausen darum, den über 25 Meter hohen Maibaum, den Familie Huber aus Oftlfing spendiert hatte, vor dem Gasthaus König/Abstreiter „händisch“ aufzurichten. „Baumkletterer“ Markus Hölzl hatte dabei ebenfalls alle Hände voll zu tun.

Den Tropfen trotzten die Sünzhausener bei ihrem Maifest. Das wurde dann halt mit Regenjacken und Schirmen gefeiert. © Lehmann

Auch in Sünzhausen hieß es „Hauruck“: Da startete das Maifest um 11 Uhr am Dorfplatz mit dem Baumaufstellen per „Schwaiberl“. Der 32-Meter-Riese (gestiftet von LFK-Technik) war im vergangenen Jahr bereits im „Rohzustand“ aufgestellt worden. Jetzt strahlt er im weiß-blauen Gewand.

Wo noch Traditionsstangerl aufgestellt wurden, lesen Sie in der Dienstagsausgabe des Freisinger Tagblatts. Da wird ein erster Schwung Maibäume präsentiert. Die restlichen Exemplare folgen in den kommenden Tagen.

