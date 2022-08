Hammer-Konzert der Freisinger „Shakers“ im Lindenkeller-Biergarten

Teilen

Sorgen für den einzigartigen Shakers-Sound: Max Kirchmaier, Uli Wunner, Willi Abele., Hannes Braun, Hannes Wunner und Häns Czernik, der für John Brunton eingesprungen war (v. l.). © Michalek

Die Storyville Shakers läuteten das Finale des Freisinger Sommerwunders ein. Und zwar mit einem Hammer-Konzert.

Freising – Ganz großes Kino lieferte am vergangenen Sonntag das Kult-Ensemble „Storyville Shakers“ im Lindenkeller-Biergarten im Rahmen des diesjährigen Sommerwunders ab. Obwohl die Band im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum feiert, ist von Altersmilde rein gar nichts zu spüren. Mit ganz viel Verve und einer unglaublichen Liebe zum New Orleans-Jazz läutete die wohl dienstälteste Combo Freisings das Finale des diesjährigen Sommerwunders ein – mit Pauken und Trompeten.

Die Formation ist längst eine Legende

Über die Storyville Shakers ist vermutlich schon alles gesagt und geschrieben worden – und eine Zeitungskritik brauchen sie vermutlich auch längst nicht mehr. Denn für die Formation gilt längst eigentlich nur noch eine Begrifflichkeit – und zwar Legende. Dabei, und das muss erwähnt werden, sind sie äußerst bescheiden geblieben und tun eben das, was zu tun ist, nämlich ein sauberes Konzert für die Leute auf die Bühne bringen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Und hier riss schon der Opener „Red Wing“ die Leute von den hinteren Plätzen – dynamisch mit ziemlicher Wucht, fast als wäre man aus Versehen in den Mardi Gras-Trubel gestolpert. Auf der Bühne ein kurzes Zunicken, ein kleiner Wink und jeder weiß, was zu tun ist. Was dabei auch deutlich zu spüren ist: die Musiker kennen sich in- und auswendig und schätzen sich vor allem.

Eine sogenannte Rampensau gibt es bei den Shakers nicht

Eine sogenannte Rampensau gibt es nicht, das Ensemble flimmert vielmehr in Gänze – und das so hell, dass es eigentlich kein Wunder ist, weshalb sie schon so lange auf der Bühne stehen. Der Shakers-Sound bleibt dabei einzigartig, aus hundert anderen Bands blind herauszuhören – ein Klang, der längst die musikalische Signatur Freisings ist und auch bleiben wird für alle Ewigkeit.

Da John Brunton aufgrund einer Erkrankung leider nicht hatte mitspielen können, war für ihn Häns Czernik eingesprungen, der zwar den Sound ein wenig neu färbte, aber nicht veränderte – was ihm gelang, war vielmehr eine äußerst respektvolle Hommage an das Oeuvre der Storyville Shakers. „Das ist verrückt“, sagte Czernik kurz vor dem Auftritt, „als Kind habe ich daheim sämtliche Scheiben von ihnen gehört – und jetzt stehe ich mit ihnen auf der Bühne!“

Bequem gemacht hatten es sich die Storyville-Shaker-Fans im Lindenkeller-Biergarten. Vor allem die entspannenden Klapp-Liegestühle waren heiß begehrt. © Michalek

Früher gab es fast jeden Tag Live-Musik

Äußerst „verrückt“ befand Hannes Wunner ebenso den Umstand, dass die Band jetzt bald fünf Jahrzehnte auf dem Buckel hat. „Das ist der Wahnsinn, oder?“, sagte Wunner, der zusammen mit Ulrich Wunner und Max-Josef Kirchmaier zu den Gründungsmitgliedern gehört. „Früher haben wir fast jeden Tag live gespielt“, so Hannes Wunner rückblickend, kurz bevor er auf die Bühne ans Klavier musste.

Zusammen mit Hannes Braun und Willi Abele ließen sie es dann richtig krachen, bevor im kommenden Jahr die ganz große Feier ansteht – hoffentlich mit ganz vielen Gästen on Stage.

Wie wunderbar das sein kann, zeigte Julia Schröter, Freisings Jazz-Stimme Nummer 1, die von der Band auf die Bühne geholt worden war und den Abend in einen magischen Blue-Note-Schimmer legte. „Höchstwahrscheinlich“, und das verriet Hannes Wunner schon mal, „wird es zum Jubiläum auch wieder mal einen Tonträger geben!“ Wenn das mal keine wunderbare Nachricht zum Ende des Sommerwunders war.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising