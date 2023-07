Die „Neuen“ im Hohenbacherner Feuerwehr-Fuhrpark sind jetzt offizielle „im Dienst“

Die stolze Hohenbacherner Wehr mit ihren beiden strahlenden Neuzugängen: dem LF 10 (l.) und dem Mannschaftstransportwagen. © FFW

Bei strahlend schönem Festwetter wurden vor kurzem zwei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Hohenbachern geweiht: das LF10 und ein Mannschaftstransportwagen.

Hohenbachern – Das Löschfahrzeug LF 10, auch 43er genannt, ist bereits seit 2022 in Hohenbachern im Einsatz. Zuvor leistete es seinen Dienst in der Feuerwehr Pulling. Es kam im Zuge des Feuerwehrbedarfsplans für die Feuerwehren im Landkreis Freising im Juni 2022 nach Hohenbachern und wurde nach einer Übergangsphase im Dezember offiziell in Dienst genommen. Es ist ausgerüstet mit zahlreichen Gerätschaften, einem 1000- Liter-Tank für Löschwasser, sowie einer leistungsstarken Pumpe. Ein großer Vorteil im Vergleich zu dem vorherigen Tragkraftspritzenfahrzeug bieten auch die im Mannschaftsraum verstauten Atemschutzgeräte.

Die Fahrzeuge

Dieses Frühjahr kam schließlich der neue Mannschaftstransporter (MTW) dazu. Er dient einerseits im Einsatz als wichtige Ergänzung um Mannschaft, aber auch zusätzlich benötigtes Arbeitsgerät, an die Einsatzstelle zu bringen. Zudem können mit dem MTW aber auch Fahrten zur Feuerwehrausbildungsstelle nach Zolling gemacht werden, um dort notwendige Aus- und Fortbildungen zu absolvieren.

Kommandant Johannes Rottmann freute sich besonders über die neuen Fahrzeuge, die für die Feuerwehr Hohenbachern „ein gewaltiger Schritt sind“. Bei stetig steigenden Einsätzen und Anforderungen, auch für die kleineren Feuerwehren, sei neben einer motivierten Mannschaft das Equipment von großer Bedeutung. So unterstützt die Feuerwehr aus Hohenbachern bereits seit einigen Jahren die Feuerwache Freising bei Einsätzen in Vötting oder am Tunnel der Westtangente. Rottmann dankte Stadtbrandinspektor Oliver Sturde für die stets gute und reibungslose Zusammenarbeit mit der Feuerwehrwache in Freising. Seinen besonderen Dank richtete er an die Fahrzeug- und Gerätewarte der Feuerwache 1: „Die hatten mit den Fahrzeugbeschaffungen und der Ausrüstung der Autos wohl die meiste Arbeit.“

Planung abgeschlosssen

Stadtrat Anton Frankl zeigte sich zufrieden, dass mit der Neubeschaffung des MTW und der Löschfahrzeug-Verlegung nun eine Planung abgeschlossen werden konnte, die bereits 2017, als Frankl noch Kommandant der FFW Freising war, begonnen hatte. Die Krisen der vergangenen Jahre hatten Lieferschwierigkeiten zufolge, die das Projekt verzögerten. Landrat Helmut Petz beglückwünschte die Feuerwehr ebenfalls. Als Neu-Hohenbacherner ist ihm die Ortsfeuerwehr im doppelten Sinn besonders nahe.

Nach dem Festgottesdienst und dem Segen für Einsatzfahrzeuge und Mannschaft,.durch Pfarrer Prof. Bertram Stubenrauch ging es zum Feuerwehrgerätehaus zum gemeinsamen Mittagessen und Feiern. Interessierte konnten sich später die Feuerwehrfahrzeuge genauer anschauen und erklären lassen. Die Kinder hatten sichtlich große Freude an der eigens aufgestellten Hüpfburg. Natürlich wurde auch das Löschfahrzeug bei einigen Rundfahrten von den Kleinen gleich einmal genauer inspiziert. fku