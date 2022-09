Debatte in Freising: Lebensmittel-Pionier fordert CO2-Steuer für klimaschädliche Produkte

Von: Manuel Eser

Teilen

Ein Rührei ohne Ei kredenzen – das können Tina Hübner (l.) und Aileen Schack. Ihr Start-up Neggst hat eine pflanzliche Alternative zum Lebensmittel Ei kreiert. © Lehmann

Lebensmittel-Pioniere haben am Campus in Freising diskutiert, wie der Mensch zu einer nachhaltigeren Ernährung kommt. Sie fordern die Politik zum Handeln auf.

Freising – Mehr als ein Drittel unseres ökologischen Fußabdrucks verursacht die Ernährung. Damit macht sie in Deutschland den größten Anteil am Ressourcenverbrauch aus. Wie man diesen Fußabdruck verringern kann – das war das Thema bei einer Diskussion, die im Rahmen des Food-Start-up-Campus an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) stattfand.

Robin Drummond sieht die Politik in der Verantwortung. Der Mitgründer des Start-ups Happy Ocean Food, das pflanzlich erzeugte Garnelen herstellt, regt eine CO2-Steuer auf klimaschädliche Produkte an. „Diese Lebensmittel müssen teurer werden, um in einem preissensitiven Land wie Deutschland den Hebel um zuschalten.“ Es gelte, zumindest Preisparität herzustellen mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, die teurere Grundstoffe benötigen, und deren Produktionsprozess nicht so kostengünstig zu gestalten ist. „Wir müssen dem Verbraucher dabei helfen, die richtige Entscheidung am Supermarkt-Regal zu treffen.“

Pflanzliche Produkte: „Es muss auch schmecken“

Auch Albrecht von Schultzendorff ist davon überzeugt, dass die „Mandatsträger“ die richtigen Entscheidungen treffen müssten, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. „Da aber von der Politik nichts kommt, hängt es letztlich stark an uns Verbrauchern“, betont der Start-up-Gründer, der unter dem Label „Möhrengrün“ Fertigmischungen für vegetarische und vegane Hackprodukte herstellt.

Für von Schultzendorff steht fest, dass es ohne eine deutlich stärkere Ausrichtung auf pflanzliche Produkte nicht gehen werde. Der Verbraucher lasse sich aber nicht nur über die Preise zum Umdenken bewegen. „Es muss auch schmecken.“

„12 Millionen Tonnen an Lebensmittel werden jährlich weggeworfen“

Patricia Maag forscht an der HSWT, wie sich aus gezüchteten Wasserlinsen Konzentrate herstellen lassen, die in der pflanzlichen Lebensmittelproduktion eingesetzt werden können. Auch sie hält es für wichtig, die Verbraucher weiter zu sensibilisieren – für einen bewussteren Einkauf und für weniger Lebensmittelverschwendung. „Zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel werden jährlich weggeworfen“, berichtete sie. „Und da sind leider die privaten Haushalte die ,Vorreiter’.“

Vorreiter im positiven Sinne sind viele Start-ups, die ihre innovativen und vor allem nachhaltigen Produkte beim Food-Start-up-Campus vorstellten. Im Wettbewerb FoodNext-Gen traten acht im Vorfeld ausgewählte Start-ups an. Die von ihnen präsentierte Lebensmittel-Palette reichte von Bio-Gemüse-Würfel als knuspriges Snack-Erlebnis über Rotwein-Balsamico-Zwiebeln bis zu tiefgekühlten Pestos und Kräutersaucen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Alle Campus-Teilnehmer konnten die Produkte bewerten. Publikumsliebling war am Ende das Start-up Neggst, das´eine vegane Alternative zum Ei entwickelt hat – auf Basis von Süßkartoffeln, Ackerbohnen und Rapsöhl. Die beiden Neggst-Vertreterinnen Tina Hübner und Aileen Schack erhielten dafür 500 Euro.