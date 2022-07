Sammelunterkünfte der Zukunft: Landratsamt will mehr Aufenthaltsqualität bieten - Studenten legen Entwürfe vor

Architekten-Nachwuchs überzeugt mit Kreativität und Know-how

Studenten haben Konzepte für Flüchtlingsunterkünfte entwickelt, die mehr Menschenwürde und Aufenthaltsqualität bieten. Der Freisinger Landrat ist begeistert.

Freising – Sie haben den Stresstest mit Bravour bestanden: Feuerwehr und THW, BRK und Johanniter haben in wenigen Stunden für den Flüchtlingsstrom aus der Ukraine Turnhallen zu Sammelunterkünften umfunktioniert. Doch der Aufbau mit Feldbetten und Bauzäunen deckt gerade mal die dringlichsten Grundbedürfnisse ab: sich sortieren, duschen, schlafen. Für eine wochen-, gar monatelange Unterbringung sind sie nicht geeignet.

Das soll sich ändern. „Wir wollen, dass wir auch größere Gebäude zu richtigen Willkommensstätten machen können, wo sich die Menschen, die bei uns ankommen, wohlfühlen“, erklärt Florian Player, Abteilungsleiter Hoch- und Tiefbau im Landratsamt. „Das THW beispielsweise wünscht sich, dass wir die jetzige Zeit, in der wir keine neuen Flüchtlinge unterbringen müssen, dazu nützen, solche Lösungen zu entwickeln, die wir dann bei Bedarf auf Halde haben.“

+ Sie haben Know-how mit Kreativität kombiniert: die Architektur-Studenten und -Studentinnen der OTH, die für das Landratsamt Freising Konzepte für Flüchtlingsunterkünfte entworfen haben. Sehr angetan davon waren (v. r.) Hochbau-Abteilungsleiter Florian Plajer, Stefan Festl (Schulverwaltung Liegenschaften), Prof. Anne Beer (OTH), Kreisbrandrat Manfred Danner, Landrat Helmut Petz, Kreisbaumeisterin Antonia Seubert und (leicht verdeckt) der Schulkoordinator des Landkreises, Reinhold Reck. © Zottmann

Das Landratsamt hat daher eine vielversprechende Kooperation mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Regensburg geschlossen. Geknüpft hat die Verbindung Plajer selbst, der neben seinem Behörden-Job auch Lehrbeauftragter an der OTH ist. Mithilfe von rund 30 Architektur-Studierenden sollen Module entwickelt werden, die auf möglichst praktische Weise mehr Wohnqualität in Ausnahmesituationen bieten.

„Jedes Konzept hat ein Alleinstellungsmerkmal zu bieten“

Am Donnerstag präsentierten rund 30 Personen in elf Projektgruppen ihre Ergebnisse, die sie unter Leitung von Prof. Anne Beer mit einer beeindruckenden Kombination aus Kreativität und Know-how erarbeitet haben. „Die Studenten sind mit ihren durchdachten Arbeiten weit über das Normalmaß eines solchen Kurses hinausgegangen“, betonte Player, und auch die Professorin war stolz auf ihre Schützlinge: „Jedes Konzept hat ein Alleinstellungsmerkmal zu bieten.“

+ Baugerüste mieten – und schon kann es realisiert werden, dieses nachhaltige Konzept stammt von Theresa Bogenberger, Elena Hessenauer, Ageliki Mitrenas und Fritz Langner. © Bogenberger/Hessenauer/Mitrenas/Langner

Die Studierenden zeigten Lösungen für kürzere und längere Aufenthalte auf, setzten in ihren Planungen auf unterschiedliche Materialien – von Metall über PET und Pappe bis zu Holz. Die einen entwickelten Trennwände aus Öko-Obstkisten oder Euro-Paletten, andere ersannen ganz einfache Module, etwa aufklappbare Trennwände, die aber Aufladestationen für Handys berücksichtigen.

Derzeit sind die Turnhallen leer, aber die Welt ist in Bewegung, und wer weiß, was passiert.

Eine Gruppe gestaltete pragmatische „Wohnschränke“, eine andere ließ sich von der japanischen Architektur inspirieren und ging mit ihrem Konzept Richtung Tiny-Häusern. Wiederum andere setzten auf Baugerüste als Skelett für die Unterkunft. Eingeschoßig oder zweistöckig, elegant oder schlicht, spielerisch oder robust, Module für größere Familienverbände oder Einzelne – alles war dabei.

Gemeinsam war allen Projekten, dass die Module in größeren Hallen funktionieren, die rechtlich vorgesehene Bedarfsfläche von sieben Quadratmetern pro Person mitbedacht wird, und möglichst wenig Eingriffe in den Bestand nötig machen. Wichtig war auch, dass die Module möglicht schnell aufgebaut und gut gelagert werden können, kostengünstig und weitestgehend nachhaltig sind – also auch für andere Zwecke verwendbar sind oder aber, dass das Material dem Kreislauf wieder zugeführt werden kann. Besonders kreativ in dieser Hinsicht ist das Projekt des Duos Christoph Drexler und Andreas Resch: Sie haben sich Trennwände aus Ballen ausgedacht, die aus Altpapier und Pappe gepresst werden könnten.

+ Minimalistisch, aber schnell aufbaubar und mit Handy-Aufladestation versehen: das aufklappbare Modul von Matthias Vogl und Simon Weißmann. © Vogl/weißmann

Wie wichtig das Landratsamt und der Katastrophenschutz dieses Studienprojekt nehmen, zeigte ein Blick auf die Besucherreihen. Dort saßen unter anderem Landrat Helmut Petz, Kreisbaumeisterin Antonia Seubert und Kreisbrandrat Manfred Danner. Sie schauten nicht nur kurz zum Fototermin vorbei, sondern nahmen sich für die gesamte zweieinhalbstündige Präsentation Zeit.

+ Frisch gepresst: Die Trennwände bei dem Unterkunftsmodul von Christoph Drexler und Andreas Resch bestehen aus Ballen, die sich mit Altpapier und Kartonage herstellen lassen. © Drexler/Resch

Seubert übernahm die Aufgabe, sämtliche Konzepte einem Realitätscheck zu unterziehen. Und egal, ob sie nun Ideen als „spannend“ oder „originell“ bezeichnete – am Ende legte sie den Finger doch auch immer in die Wunde. Das waren zumeist Bedenken beim Brandschutz, manchmal aber auch Skepsis, was die Akustik in den großen Hallen angeht.

Konzepte mit „hohem Realitätsanspruch“

Freilich aber lassen sich die präsentierten Konzepte noch weiter entwickeln und optimieren. Einigen attestierte Plajer schon jetzt einen „hohen Realitätsanspruch“. Der Abteilungsleiter des kommunalen Hoch- und Tiefbaus betonte aber auch, dass der Praxisteil erst noch komme. „Das alles ist nicht für die Schublade gedacht.“

Sehr angetan von den Arbeiten war Landrat Petz, der sich in die Debatten um die einzelnen Projekte auch immer wieder einklinkte. „Derzeit sind die Turnhallen leer, aber die Welt ist in Bewegung, und wer weiß, was passiert“, betonte er. „Wir müssen reaktionsfähig bleiben. Da hilft uns jede gute Idee weiter. Jedes Versatzstück kann da eine Rolle spielen.“