Die Stadt Freising soll grüner werden – mit Bäumen der Bürger

Grüne wollen „Stiftungsbäume“

Die Freisinger wünschen sich mehr Grün in ihrer Stadt: laut einem Vorschlag der Stadtrats-Grünen könnten die Bürger bald eigene Bäume zur Innenstadtgestaltung beisteuern.

Freising – Die Grünen im Freisinger Stadtrat beantragen ein Projekt zur Beteiligung der Bürgerschaft an der Begrünung von Grünflächen. Der Name des Projekts: „Freisinger Stiftungsbäume“.

Wie die Fraktion meldet, sieht Stadträtin und Landschaftsarchitektin Charlotte Reitsam hier ein „großes Potenzial, frei verfügbare Grünflächen im Stadtgebiet nachhaltiger zu gestalten und mit klimafesten Bäumen auszustatten“. Reitsam betont: „Eine Neu- und Nachpflanzung von Bäumen im Stadtgebiet ist aus ökologischen und gestalterischen Gründen und insbesondere für den Klimaschutz dringlich. Bäume spenden Schatten, sind Lebensraum für Tiere und verbessern das Stadtklima.“ Die Fraktionsvorsitzende Susanne Günther ergänzt: „Viele Freisinger Bürgerinnen und Bürger wünschen sich mehr Bäume in der Stadt und zudem mehr Beteiligung der Bevölkerung bei der Gestaltung ihres unmittelbaren Lebensumfelds. Mit unserem Antrag vereinen wir beides.“

Arbeitskreis „Stadtgrün“

Neben den im öffentlichen Freiraum geplanten Baumnachpflanzungen an Straßen und auf Grünflächen durch Investoren und die Stadt (getreu den Bebauungsplänen) sollen laut Grünen-Antrag neue Baumstandorte von der Bürgerschaft „gestiftet“ werden können. Voraussetzung ist eine Abstimmung der vorgeschlagenen Standorte mit dem Stadtplanungs- oder Tiefbauamt. Bei der Suche nach geeigneten Standorten in den Grünflächen könne der ehrenamtliche Arbeitskreis „Stadtgrün“ behilflich sein, in dem sich unter anderem Professoren, Landschaftsarchitekten und Umweltverbände ehrenamtlich engagieren.

Nach der Festlegung eines Standorts und der gemeinsamen Auswahl einer klimaverträglichen und standortgerechten Baumart sollen dann die gestifteten Baum nach dem Vorschlag der Grünen unter Anleitung der Stadtgärtnerei von den Bürgern selbst gepflanzt werden. Die Pflege und die späteren Gießarbeiten übernimmt die Stadtgärtnerei. Zudem soll es eine einheitlich gestaltete „Freisinger Baum-Stiftungstafel“ aus Messing geben. Darauf können die Baumart, der Name der Stifter sowie der Anlass der Pflanzung (persönliche Gründe) eingraviert werden. Die Stadt Leipzig gehe hier bereits mit gutem Beispiel voran. Die Kosten des Baums sowie der Stele mit Messingtafel übernehmen die Stifter. ft

