Die Stadt Freising sorgt für Aufregung bei den Bestattern

Von: Andreas Beschorner

Um den Neustifter Friedhof kümmert sich weiterhin die Firma Wimmer. Kurzfristig suchte die Stadt nach einem Nachfolger, den man aber gar nicht braucht. © Beschorner

Für viel Aufregung bei den Bestattern der Region sorgte die Stadt Freising mit einer Ausschreibung - die sich als vorschnell erwies.

Freising - Ein städtischer „Schnellschuss“ hat für ordentlich Wirbel in der regionalen Bestatterbranche gesorgt. Doch jetzt ist wieder Ruhe eingekehrt – die letzte Ruhe sozusagen. Im Januar 2022 wurde die Anton-Wimmer-GmbH Freising aus dem Handelsregister gelöscht. Als die Stadt Freising davon Wind bekommen hat, hat sie sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Bestattungsdienstleistungen für die städtischen Friedhöfe weiterhin zu gewährleisten. Doch das hat sich als übereifrig und voreilig herausgestellt – mit weitreichenden Folgen und Irritationen.

Ein „dicker Umschlag“ für die Trauerhilfe Denk

Doch von Anfang an: Das Bestattungsunternehmen Anton Wimmer hat im Jahr 2020 für vier Jahre den Zuschlag von der Stadt erhalten, sich um den Friedhof Neustift und den Waldfriedhof zu kümmern. So weit, so gut. Doch Mitte Januar 2022 wurde die Trauerhilfe Denk mit Hauptsitz in Erding darüber informiert, im Freisinger Rathaus liege „ein dicker Umschlag“ bereit. Betriebsleiter Marco Woog machte sich auf den Weg in die Domstadt, holte den Umschlag ab und stellte fest, dass es sich um Ausschreibungsunterlagen für die Bestattungsdienstleistungen auf den beiden Friedhöfen handelt.

Mehrere Dinge kamen Woog da seltsam vor: Zum einen, dass offenbar vorzeitig der Vertrag mit der Anton-Wimmer-GmbH gekündigt worden sei, zum anderen, dass die Abgabefrist bis zum 31. Januar extrem kurz, eigentlich für so eine umfangreiche Ausschreibung viel zu kurz war. Und drittens, dass der Vertrag ab dem 1. Februar laufen sollte – allerdings nur für fünf Monate. Vielleicht, so die Vermutung von Woog, hänge alles ja damit zusammen, dass die Anton-Wimmer-GmbH im November 2021 mit dem Internetbestatter mymoria GmbH fusioniert habe.

Auf jeden Fall hat sich die Trauerhilfe Denk nach einigen Tagen Beratung und Überlegen dazu entschlossen, diese umfangreichen Bewerbungsunterlagen doch nicht auszufüllen und nicht schon alles für einen Einsatz ab 1. Februar 2022 vorzubereiten. Und das, so hat sich nun herausgestellt, war Glück. Denn: Am 27. Januar flatterte der Trauerhilfe Denk ein Brief von der Stadt Freising ins Haus. Inhalt: Die Ausschreibung sei wieder aufgehoben worden.

Fazit: Viel Aufregung um Nichts

Das bestätigt auch Christl Steinhart, die Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage – und erklärt den Sachverhalt: Nachdem die Stadt Freising erfahren habe, dass es die Anton-Wimmer-GmbH im Handelsregister nicht mehr gebe, sei man aktiv geworden und habe sich um einen neuen Dienstleister bemüht. Doch dann, berichtet Steinhart, habe sich Ende Januar herausgestellt, dass die Anton-Wimmer-GmbH lediglich mit mymoria fusioniert habe, was bedeute, dass der Bestattervertrag automatisch auf mymoria übergangen sei.

Steinhart: „Da der Vertrag somit fortbesteht, ist die Bestattung weiterhin gesichert und somit ist die Ausschreibung nicht mehr nötig.“ Fazit: Viel Aufregung um nichts. Trotzdem: Bei der Trauerhilfe Denk ist man schon leicht irritiert. Man habe dann doch „viel Arbeit in den Wind geschossen.“ Wie viele andere Unternehmen von der Stadt angeschrieben und um die Abgabe eines Angebots gebeten wurden, weiß Woog freilich nicht. Die Stadt macht dazu keine Angaben.

