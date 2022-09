Abschied von einer Freisinger Kultband: Die „Süße Lotte“ sagt klangvoll Servus!

Teilen

Die „Süße Lotte bestand aus Irene Kerschner (Glockenspiel und Percussion), Klaus Bruckmeier (Steel Pan), Lotte Ehgartner (Keyboard), Michi Röttig (Gesang), Andreas Hörhammer (Gitarre und Gesang), Gerhard Archner (Rassel) und Heribert Scharlach (Gesang, alle v. l.). Wechselnd traten Freunde und Gastmusiker auf. © Lebenshilfe

Aus organisatorischen Gründen verabschiedet sich die Lebenshilfe-Band „Süße Lotte“ nach zehn Jahren. Hier die Rückschau auf die bunte Karriere der Kult-Band.

Freising – Mit dem Jazz-Rock der Lebenshilfe-Band „Meister Aubeck“ fing 2003 alles an: Unter der Leitung von Heilerziehungspfleger Andreas Hörhammer, Lucia Meyer und Johannes Brändle fanden sich begeisterte Musiker zusammen, um ihrer Leidenschaft freien Lauf zu lassen. Aus dieser Formation entwickelte sich dann 2012 die Band „Süße Lotte“. Dieses Nebenprojekt bildete sich rein aus Musikern des Wohnhauses Johannisstraße, diesmal unter alleiniger Leitung von Andreas Hörhammer, der sich ab 2011 nur um die Musiktherapie kümmerte. Die einzige Frage, die zur Aufnahme in die Band mit „Ja“ beantwortet werden musste, lautete: „Hast Du Lust auf Musik?“

Der Anfang

Auf ein erstes Konzert im Februar 2012 am Ammersee und das zweite Konzert mit Straßenmusik an der Oper in München im Mai folgten 34 Auftritte: oft auf Inklusionsfesten, häufig bei lebenshilfeinternen Feiern, einige Male gemeinsam mit dem Abseitschor sowie als Stammgast in den Jazzclubs Hirsch in Moosburg und dem Schwarzen Hahn in Landshut.

Die Besetzung

Zu den bekanntesten Liedern der „Süßen Lotte“ gehören „Ich bin da“ und „Raben“. Diese durften bei fast keinem Auftritt fehlen. Bei der Interpretation: Andreas Hörhammer und Michi Röttig (v. l.). © Lebenshilfe

Die Band bestand neben Michi Röttig aus Andreas Hörhammer (Gitarre und Gesang), Gerhard Archner (Rassel), Heribert Scharlach (Gesang), Lotte Ehgartner (Keyboard), Klaus Bruckmeier (Steel Pan) und Irene Kerschner (Glockenspiel und Percussion). Wechselnd traten Freunde und Gastmusiker mit der Formation auf.

Mit Jazz-Rock der Lebenshilfe-Band „Meister Aubeck“ fing 2003 alles an. Unter der Leitung von Heilerziehungspfleger Andreas Hörhammer, Lucia Meyer und Johannes Brändle fand sich die Band zusammen. Aus „Meister Aubeck“ , (hier auf einem Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung) entwickelte sich 2012 die „Süße Lotte“. © Lebenshilfe

Die Lieder

Zu den bekanntesten Liedern der „Süßen Lotte“ gehören „Ich bin da“ und „Raben“. Diese durften bei fast keinem Auftritt fehlen und sorgten für viel Begeisterung im Publikum. Sie sind bekannt –und durch die Individualität der Musiker doch jedes Mal auf ihre Art „neu“ interpretiert. Michi Röttig etwa begeisterte mit Gesang und seinem ganz speziellen Rap aus deutschen und kroatischen Sprachfetzen sowie einer Art Fantasiesprache zu Hörhammers Beats das Publikum.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

2019 nahm die Band sogar ihre CD „Süße Lotte – wo ich bin ist das Chaos“ auf, auf der zehn Titel festgehalten sind. Hörhammers Motto, dass Musik nicht perfekt sein muss, sondern es vielmehr um die Lust am Musizieren geht, ist den Bandmitgliedern bei jeder Probe und jedem Auftritt anzumerken.

Eines der letzten Konzerte fand heuer Anfang April im Musikpavillon im Stadtgarten Freiburg statt. Sechs Tage war die Band gemeinsam mit einem Betreuer-Duo in der Schwarzwald-Stadt unterwegs und verbrachte dort eine tolle Zeit. 75 Euro Spenden, die die „Süße Lotte“ und der Freiburger Chor „polyton“ abzüglich der Fixkosten bei ihrem gemeinsamen Konzert eingenommen hatten, spendeten Michi Röttig und Andreas Hörhammer (Bild rechts) an die gemeinnützige Gesellschaft für Mission und Seelsorge mbH „s’Einlädele“. Der Betrag kam der Ukraine-Hilfe zugute.

Zehn Jahre lang also begeisterte die Formation mit Ambient-Akustik-HipHop das Publikum auf ihre ganz eigene Art. „Musik im sozialen Bereich bedeutet Inklusionsarbeit und Selbststärkung“, so Hörhammer. Mitte des Jahres wurde es für den gelernten Heilerziehungspfleger, der im mehrfach-schwerbehinderten-Bereich groß geworden ist, Zeit für etwas Neues: Er kehrte der Lebenshilfe nach 22 Jahren den Rücken und macht Pause in Frankreich: „Ich liebe meinen Job, aber ich muss was anderes machen“, so Hörhammer zu seiner Entscheidung, die ihm nicht leicht gefallen ist. Als Freiberufler bietet er Klangmassagen, Einzeltherapien, Therapiegruppen, Klangfortbildungen und Singkreise in und um Freiburg, Landshut und Freising an.

„Inklusion ist, wenn man es nicht mehr benennen muss, sondern die Musik selber im Vordergrund steht – und nicht der Mensch, der sie macht“, ist Hörhammer überzeugt. 36 erfolgreiche Auftritte in München, Moosburg ((m (Jazzclub Hirsch), Landshut, Freiburg, Dachau und natürlich Freising in den letzten zehn Jahren zeugen davon, dass Hörhammers Idee einer inklusiven Band, die nicht als solche benannt werden muss und dennoch über die Domstadt hinaus für Aufsehen gesorgt hat, aufgegangen ist.

Der Abschied

Die Abschiedskonzerte der Ambient-Akustik-Hip-Hop-Formation fanden schließlich im Mai im Furtner in Freising im Rahmen der „Zehntelsekunde“ sowie in Landshut in der „Zentrale“ statt. Die „Süße Lotte“ gab an zwei wunderbaren Abenden noch einmal ihr Bestes und ließ sich dann gebührend verabschieden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.