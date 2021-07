Die Urlaubspläne der Freisinger: Steigende Inzidenzen lösen Stornierungen und Umplanungen aus

Urlaub am Strand in Gefahr? Auch in Griechenland steigt die Zahl der Neuinfektionen an. Symbolbild

Stille Ecken bevorzugt

Die Coronazahlen steigen wieder - und beeinflussen auch die Urlaubspläne der Freisinger. Das Tagblatt hat sich umgehört.

Landkreis – Die steigenden Coronazahlen wirbeln die Urlaubspläne der Freisinger durcheinander. Vielfach muss umgeplant werden. Das bedeutet viel Arbeit für die Mitarbeiter der Reisebüros. Tatsächlich würden schon einige Kunden ihre Buchungen stornieren und dabei die mitgebuchte Flexoption nutzen, erklärt Manuela Paparizos vom Reisemarkt in Freising. Andererseits: Viele hätten ihre Flüge in den Süden im Mai/Juni gebucht, als dort die Inzidenzen ebenfalls ziemlich hoch waren.

Insofern habe sich die Risikolage im Verglich zu jetzt nicht wesentlich geändert – und die Kunden, vielfach doppelt geimpft, seien relativ „entspannt“. Gelassen sähen die Selbstfahrer die Entwicklung: „Wer mit dem Auto in den Süden fährt, hat das Gefühl, dass er spontan heimfahren kann.“ In diesem Segment verzeichne man daher auch keine Stornierungen.

Das Tagblatt befragte auch Freisinger Passanten nach ihren Reiseplänen – und fand Radl-Fans, Daheimbleiber und Italien-Fans.

+ Eine Radltour durch Deutschland planen Tim Horsch und Frederike Hille. © Lehmann

Tim Horsch (20) und Frederike Hille (19), Freisinger TUM-Studenten, haben eine Fahrradtour durch Deutschland geplant. „Außerhalb der Risikogebiete und den klassischen Urlaubsorten mit vielen Menschen“, sagt Tim. „Da wo wir hinradeln, gibt es keine Menschenmassen.“ Deshalb sei Corona auf dieser Reise „kein Thema“. Aber das junge Paar würde „auch trotz hoher Inzidenzwerte nach Spanien, Griechenland oder Kroatien fahren, aber nur wir zwei – und nur an wenig besuchte Strände“.

+ Aus der Ruhe bringen lassen sich die Radler Sabina und Frank Winter nicht. © Lehmann

Sabina und Frank Winter (59 und 62) aus Freising haben „eigentlich keine Angst, infiziert zu werden“. Beide sind ambitionierte Radfahrer und wollten ursprünglich eine Europatour mit dem Rad unternehmen. „Kurzfristig haben wir jetzt aber umgestellt auf eine Deutschland- Tour“, berichtet Frank Winter. „Wir werden dabei überlaufene Tourismusziele meiden. Ein Restrisiko ist immer vorhanden, aber da, wo wir hinradeln gibt es eigentlich nur Ruhe und Entspannung. Wir lassen uns von der Pandemie nicht aus der Ruhe bringen.“

+ Renovieren statt Reisen: Franziska Kollhof mit Jasmin (4). © Lehmann

Franziska Kollhof (36), die das Tagblatt mit ihren Kindern Viola und Jasmin traf, hat ohnehin kein Urlaubsproblem: „Mein Mann und ich sind ganz froh, in diesem Sommer mit Renovierungsmaßnahmen beschäftigt zu sein. Dadurch ist ein Verreisen gar nicht vorgesehen. Außerdem ist unsere Jüngste mit nur einem Jahr noch nicht dafür geeignet, weit wegzufahren“, sagt die zweifache Mama. „Für Jasmin mit ihren vier Jahren wird sich der Sommer vor allem im Schwimmbad oder unserem Garten abspielen.“ Und Corona? Vergisst man das auch mal? „Respekt vor der Pandemie habe ich schon“, sagt Franziska Kollhof, „aber keine Angst.“

+ Bella Italia steuert Kunststudentin Elisa Feikner an – mit Freunden. © Lehmann

Elisa Feikner (18), Kunststudentin aus Freising, zieht es nach Bella Italia. „Mit vier weiteren Freunden haben wir dort ein Ferienhaus gemietet“, berichtet sie. „Etwas mulmig“ sei ihr schon, wenn sie die auch dort steigenden Coronazahlen ins Auge fasst. „Ich denke dabei vor allem an meinen Vater, der Risikopatient ist und hoffe, dass er gesund bleibt.“ Die Gefahr, sich in Italien anzustecken, schätzt Elisa als niedrig ein: „Wir werden die meiste Zeit in unserem Haus verbringen und relaxen. Die großen Disco- und Party- Gänger sind wir sowieso nicht. Große Ansammlungen werden wir vermeiden. Ob hier in Deutschland oder in Italien, das Virus ist überall. Ein Restrisiko bleibt immer.“

Die Kripo warnt vor Betrügern

Wer eine Flugreise umbuchen oder stornieren will, muss vorsichtig sein. Über gefälschte Internetseiten, die denen von namhaften Airlines täuschend ähnlich sehen, würden von Betrügern die Telefonnummern angeblicher Hotlines verbreitet. Anfang vergangner Woche wollte ein 46-Jähriger aus dem Kreis Erding über eine im Internet recherchierte Telefonnummer, angeblich um eine Lufthansa-Hotline, einen Flug stornieren. Am Telefon wurde der Mann unter anderem aufgefordert, eine App für Fernzugriff auf seinem PC zu installieren. Dann musste er eine Personalausweiskopie übersenden und sich in seinem Account für Online-Banking anmelden.

Tatsächlich handelte es sich bei dem angeblichen Airline-Mitarbeiter um einen Betrüger, der dem Erdinger 2000 Euro abluchste. Die Kripo rät daher, genau darauf zu achten, welche Internetseiten und Telefonnummern für eine Kontaktaufnahme mit Fluggesellschaften verwendet werden. Grundsätzlich sollte man einem Unbekannten niemals einen sogenannten Remote-Zugriff auf den eigenen Computer gewähren.

Lesen Sie auch: Passat überschlägt sich mehrfach auf der A92 - Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Freising-Newsletter.