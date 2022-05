Die verschiedenen Freisinger Gebetsräume: Eines ist bei allen gleich

Dekan Christian Weigl (l.) stellte die Christi-Himmelfahrtskirche mit den klaren Formen von Altar und Ambo vor. © Lorenz

Eine Führung zeigte die Unterschiede und Besonderheiten der Freisinger Gebetsräume. Eines ist aber bei allen gleich.

Freising – Es gibt große und kleine Unterschiede, verschiedene Traditionen und doch letztendlich eine Gemeinsamkeit, die die Freisinger Gebetsräume eint: Sie alle sind Begegnungsstätten von Gläubigen. Am Samstag konnten Interessierte im Rahmen der Aktionswoche „Zehntelsekunde“ drei ganz typische Gebetsräume besuchen und dabei eben auch jene Vielfalt kennenlernen, die eine Gemeinschaft ausmacht.

Die Christi-Himmelfahrtskirche

„Die einen lieben es, die anderen können damit gar nix anfangen“, betonte Dekan Christian Weigl von der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde. Was er damit meinte: Das moderne Altarbild namens „Schwebende Präsenz“ in der Christi-Himmelfahrtskirche. Beim genauen Hinschauen sei laut Weigl auch zu erkennen, aus was das Bild bestehe, nämlich aus angedeuteten Stuhlumrissen. „Für mich“, sagte der Dekan, „bedeutet das Kunstwerk, dass wir alle einen Platz bei Gott haben werden“. Weitere Besonderheiten der Kirche sei der weitgehende Verzicht auf gängige Muster und das Augenmerk auf innovative Merkmale – wie die klaren Formen von Altar und Ambo oder der Meditationsraum im hinteren Bereich.

Die Stadtpfarrkirche St. Georg

Ganz anders sieht es freilich in der katholischen Pfarrkirche St. Georg aus, durch die der Pfarrgemeinderat Edmund Krockauer führte. Hier gab es etwa Fragen zu den Beichtstühlen oder den Kniebänken – beides kommt ja weder in der evangelischen Kirche vor, noch in einer Moschee. „Hier gibt es viel Symbolik“, führte Krockauer aus, wie eben die zwölf Säulen der Kirche für die zwölf Jünger Jesu. „Luther sagte damals“, so Weigl erklärend, „das ist alles zu viel. Heute sagen aber auch wir, ein bisschen mehr wäre doch schön!“ Was einen Nicht-Katholiken hingegen umtrieb: „Sind bei den Kniebänken hoffentlich immer Polster drauf, oder?“

Eduard Krockauer führte durch die Pfarrkirche St. Georg, wo es „noch viel Symbolik gibt“. © Lorenz

Die Merkez Camii-Moschee in Freising

Während die meisten der rund zehn Teilnehmer mit katholischen oder evangelischen Kirchen bestens vertraut waren, war wohl der Besuch der muslimischen Merkez Camii-Moschee in der Wippenhausener Straße jener mit den meisten Fragen. Diesbezüglich stand der Vorsitzende der Islamischen Gemeinde Freising, Ömer Korkmaz, und Mahmut Cakir Rede und Antwort – etwa über die zahlreichen Gebetszeiten oder den Aufbau eines Gebetsraumes. Auch hier gibt es nämlich drei „Instrumente“ wie auch in Kirchen – eine Erhöhung zum Predigen, die nischenähnliche Mihrab in Richtung Kaaba und Minbar, also Stufen, auf denen der Imam sein Freitagsgebet hält. Auf die Frage, ob es in der Moschee auch eine Art Familiengottesdienst gäbe, erklärte Korkmaz, dass in der Moschee Männer und Frauen getrennt beten – Kinder je nach Geschlecht dann zugeordnet.

Das ist unsere Moschee: Ömer Korkmaz, Vorsitzender der Islamischen Gemeinde, und Imam Mustafa Elitok. © Lorenz

Interessiert waren die Freisinger auch, in welche Sprache gebetet werde. „Unsere Gebetssprache ist arabisch, die Gespräche und Predigten können aber in Deutsch oder Türkisch sein“, sagte Cakir. Krockauer fand eine weitere Gemeinsamkeit: „Ihr zieht die Schuhe aus, und wir nehmen den Hut ab.“ Der Grund beider Rituale: demütig vor Gott treten. Was die Gebetsräume in Freising auch eint, ist, dass ihre Türen für alle Menschen offen stehen – egal, welchen Glaubens.