Diebe erbeuten teure Handys in Freisinger Mobilfunkladen

Teure Handys erbeutete ein Diebes-Duo in einem Freisinger Mobilfunkladen. Danach schlugen sie vermutlich in Erding zu.

Freising– Sechs Smartphones der Marke Samsung und Apple im Wert von mehreren tausend Euro erbeuteten zwei Unbekannte in einem Mobilfunkladen der Freisinger Innenstadt. Laut Polizei betraten die beiden etwa 20-Jährigen den Laden, verwickelten den Verkäufer in ein Gespräch und verließen den Laden wieder. Kurz darauf kehrten sie zurück, lenkten den Verkäufer ab und entwendeten die Handys, die eigentlich gegen Diebstahl gesichert waren. Trotz einer sofortigen Fahndung wurden die Täter nicht gefasst. Kurze Zeit später gab es einen ähnlichen Diebstahl in Erding, wobei laut Polizei wohl die gleichen Täter am Werk waren. Beide sprechen gebrochen deutsch und haben ein südeuropäisches Aussehen.





