Diese Familie liebt das Stand Up Paddling - und gibt SUP-Tipps für alle

Der Genuss-Sport schlechthin oder lästiger Hype? Mit dem Blog „SUP and family“ will eine Moosburger Familie zeigen, wie Stand Up Paddling allen Freude bereitet.

Freising – Es ist wohl eine der seltenen Sportarten, bei denen man ins Schwitzen gerät, bevor es überhaupt losgeht. Während das Wasser des Freisinger Stoibermühl-Sees noch völlig unberührt in der Morgensonne dampft, presst Antonia Antow, 34, am Ufer ihre Arme mit aller Kraft nach unten. „Immerhin, ich hab schon elf“, sagt sie, leicht außer Atem, beim Blick auf die Anzeige ihrer Pumpe. Insgesamt 15 „psi“ – das amerikanische Kürzel für Luftdruck – muss sie in ihr Stand-Up-Paddle-Board füllen, damit aus dem eingerollten Kunststoffsack ein steifes Wasserbrett wird.

Ihr Partner Oliver Schmidt schraubt derweil bloß noch die Finne seines Boards fest. Der 52-Jährige hat es bereits aufgepumpt mitgebracht und den Kraftakt am Vorabend erledigt. Lotta, 11, legt sich schon mal die Schwimmweste an. Wie ihre Eltern kann sie es kaum erwarten, endlich wieder aufs Wasser zu kommen.

+ Am liebsten am Wasser: Antonia Antow und Oliver Schmidt betreiben seit einem Jahr einen Online-Blog, auf dem sie anderen Familien Tipps rund ums Thema SUP geben. © Armin Forster

Supermarkt-Boards werden schnell zu teurem Plastikmüll

Der Trendsport hat die Moosburger Familie, zu der noch der 15-jährige David gehört, in einem Thailand-Urlaub 2013 gepackt. Am Strand beobachteten sie tagelang, wie Menschen stehend übers Wasser paddelten. „Es sah so starr und statisch aus, gar nicht sportlich“, erinnert sich Antonia. Ausprobieren wollte sie es trotzdem, also lieh sie sich ein Board aus. „Ich war sofort angefixt“, sagt sie und lacht.

Daheim schenkte Oliver erst ihr ein aufblasbares Brett, und weil die Begeisterung übersprang, wünschte auch er sich bald selbst eines zum Geburtstag. Seither haben sie die Ausrüstung stetig erweitert und professionalisiert – und so einen mittleren vierstelligen Betrag in ihr Lieblingshobby investiert. Denn der Sport ist nicht billig. Und SUP-Boards aus dem Supermarkt sind unter Kennern verpönt. „Wenn man die aufschneidet, sieht man den Qualitätsunterschied“, meint Oliver. Spätestens nach zwei Jahren besitze man dann 250 Euro teuren Plastikmüll.

Mit dem SUP auf Tour - egal ob Isar oder Italien

Den wollen Antonia und Oliver generell vermeiden. Sie achten die Natur, unterstützen die Meeresschutzorganisation Sea Shepherd und nehmen mit den Kindern regelmäßig an Ramadama-Aktionen auf Seen und Flüssen teil, sogenannten „Cleanups“. Dabei wird Abfall aus dem Wasser gefischt. Die Isar und Moosach etwa haben sie so säckeweise vom Unrat befreit.

Auf der Suche nach neuen Zielen und Tipps für SUP-Touren mit Kindern fiel Antonia bald auf, dass im Internet nicht viel zu finden war. Also startete sie einen eigenen Online-Blog: „SUP and family“. Seither haben sie und Oliver Reportagen vom Paddeln in Italien und Kroatien verfasst, Erfahrungsberichte vom Ammer- und Chiemsee geschrieben und mit eindrucksvollen Bildern gezeigt, wie ein Wildwasserlehrgang oder eine Tour durch den Hamburger Hafen auf SUPs aussieht.

An der Stoibermühle gleiten Antonia, Oliver und Lotta an diesem Morgen inzwischen fast lautlos über den See. Mit routinierten Bewegungen tauchen sie ihre Paddel ins Wasser, schieben sich mit kräftigen Zügen vorwärts. Sie genießen die kühle Morgenluft, bevor die August-Temperaturen später in die Höhe schießen werden, und die Stille, die nur gelegentlich von Entengequake oder Flugzeugen unterbrochen wird. Betrachten die Pflanzen und Fische, die glasklar unter der Wasseroberfläche zu erkennen sind.

Der Sport, bei dem Kinder einen Vorteil genießen

„Bei keinem anderen Sport kommen bei mir dieser Flow und diese Entspannung auf“, schwärmt Antonia. „Du siehst die Welt aus ganz anderen Perspektiven.“ Oliver nickt. „Bei den meisten Sportarten sind Kinder Erwachsenen unterlegen. Mit dem SUP ist es genau umgekehrt“, sagt der 52-Jährige und blickt zu Lotta hinüber, die etwas vorauspaddelt. „Die tun sich von Klein auf viel leichter, die Balance zu halten, und sind sofort wahnsinnig schnell.

Das alles lernen sie spielerisch, und meistens sind sie ja eh Wasser-affin.“ Mit einem SUP sei alles möglich, „von Blödeln bis Sport treiben“, sagt der Familienvater. Die Elfjährige sieht das genauso: „Es ist richtig cool. Ich kann mit Freunden im Sommer einfach rausfahren und vom Board in den See springen“, sagt sie, während sie auf ihrem etwas kürzeren Kinder-Board steht.

+ Für die Eltern ist „SUPen“ der ideale Sport mit Kindern. © Armin Forster Wichtig ist den Eltern dabei, dass Sicherheit großgeschrieben wird. „Ohne Leash (Englisch für Leine, verhindert Abtreiben des Boards; d. Red.) lassen wir die Kinder nicht aufs SUP“, sagt Antonia. Wenn der Nachwuchs alleine paddeln wolle, oder man lange Touren unternehme, gelte außerdem Schwimmwesten-Pflicht. „Gerade in der Nähe der Berge kann an Seen rasend schnell ein Unwetter aufziehen.“

SUP-Neueinsteiger benehmen sich immer öfter daneben

Die Ehrfurcht vor der Naturgewalt Wasser und grundsätzliche Verhaltensregeln haben sie alle tief verinnerlicht. Oliver zieht einen Vergleich zu professionellen Rafting-Touren auf der Isar. Man selbst sei dabei gut vorbereitet und habe Spaß – „und schämt sich dann für die Leute, die in Billig-Booten und mit Bierkasten an Bord grölend durch die Landschaft schippern“. Derartige Zeitgenossen würden immer einen faden Beigeschmack hinterlassen. „Auszubaden haben’s dann aber letztlich alle.“

Wer das Stehpaddeln verantwortungsvoll betreibt, kann von gedankenlosen und rücksichtslosen Nutzern ein leidiges Lied singen. Weil SUPs immer günstiger werden und zuletzt auch von Aldi, Lidl und Co. verkauft wurden, ist ein regelrechter Hype entstanden. Heißt auch: Immer öfter benehmen sich Neueinsteiger daneben. An einigen Seen wurden SUPs deshalb verboten.

Comedian Harry G. lästert über „schwimmende Tapeziertische“

Erst kürzlich hat sich Comedian Harry G., der für seine grantigen Persiflagen gefeiert wird, das Thema SUP zur Brust genommen. „Auf jedem Froschweiher paddelt inzwischen einer mit seinem schwimmenden Tapeziertisch“, lästert er in seinem Video und erhält breite Zustimmung in den Kommentaren.

Antonia hat den Film gesehen – und sich köstlich amüsiert: „Er hat ja in vielen Punkten recht und treibt’s halt auf die Spitze.“ Dass sich Harry G. für seinen Clip offenbar „saugut“ vorbereitet habe, folgert die 34-Jährige daraus, „dass er wirklich extra alles falsch gemacht hat, was es gibt.“ Nämlich? „In Percha am Starnberger See aufs Discounter-Board steigen und auch noch das Paddel falsch halten“, zählt sie auf und muss herzlich lachen.

Oliver und Antonia, beide Sozialpädagogen, glauben, dass sich der Trend bald einpendelt – ähnlich wie bei anderen Sportarten in der Vergangenheit auch, dem Inline-Skaten etwa. Sie wollen mit ihrem Blog und beim SUPen mit Kindern dafür sorgen, dass der Freizeitsport bereits von Anfang an vernünftig betrieben wird.

In den Kinder-Kursen, die sie ab und zu ehrenamtlich geben, erklären sie dem Nachwuchs zum Beispiel, dass man um Inseln einen Bogen fährt. „Dort störst du bloß die Tiere, deren Nester am Ufer liegen“, sagt Antonia. Glücklich ist sie dann, wenn sie sieht, wie Kinder diese Regeln sofort verinnerlichen. „Die sind alle mucksmäuschenstill an der Insel vorbeigefahren.“

Frohe Botschaft für Freising: SUP an der Stoibermühle wieder erlaubt

Noch eine Grundregel: von Badenden fernhalten! Aus Sorge, Wassersportler könnten planschenden Kindern Paddel in den Rücken rammen, hatte zwischenzeitlich das Freisinger Ordnungsamt die Stoibermühle zur SUP-Sperrzone erklärt. Nicht nur bei der Moosburger Familie hatte das massives Bedauern ausgelöst.

+ © Armin Forster Doch inzwischen leitet die Behörde ein neuer Chef – und nun herrscht wieder mehr Verständnis für die Stehpaddler. „Wir haben uns extra bei ihm erkundigt“, sagt Antonia, während sie ihr Board zurück an Land zieht. Der Behördenchef habe ihr geantwortet: „Wenn es in der Satzung des Sees nicht verboten ist, dann dürfen Sie es.“ Und in der Satzung steht kein Wort von Stand Up Paddling, das FT hat beim Amt selbst nachgefragt. Die Moosburgerin schaut verträumt zurück aufs Wasser: „Das wäre echt traurig gewesen. Der Stoiber ist doch unser Lieblingssee.“

Die Links zum Blog SUP and family

Der Blog der Familie ist unter www.sup-and-family.de zu finden.